Ngày 27/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ỔN ĐỊNH

Giá lúa gạo hôm nay (27/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng so với cuối tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 412 - 416/tấn (tăng 2 USD/tấn); gạo Jasmine được chào bán ở mức 585 - 589 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 520 - 535 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm tăng 4 USD/tấn dao động 498-502 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 427 - 431 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 6 USD/tấn dao động ở mức 399 - 403 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động 339 - 343 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ TIẾP TỤC GIẢM

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá thu mua đồng loạt giảm 300 đồng/kg, xuống còn 69.200 - 70.000 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức thu mua 70.000 đồng/kg.

Giá cà phê dao động từ 69.200 - 70.000 đồng/kg

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống còn 69.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất trong các vùng nguyên liệu được khảo sát, đạt 69.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch London và New York khi Robusta tiếp tục suy yếu, trong khi Arabica phục hồi đáng kể.

Cụ thể, trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 15 USD/tấn, xuống còn 2.798 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 21 USD/tấn, xuống 2.767 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 2,64%, lên 275,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 2,82%, đạt 270 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 2,21%, lên 263,1 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, áp lực từ vụ thu hoạch tại Việt Nam tiếp tục đẩy giá cà phê Robusta xuống vùng thấp nhất trong 3 năm. Trong phiên, hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2027 có thời điểm chạm mức 2.709 USD/tấn trước khi thu hẹp đà giảm.

Ở chiều ngược lại, giá cà phê Arabica phục hồi nhờ hoạt động mua bù các vị thế bán khống, kết hợp với những lo ngại về điều kiện thời tiết tại Brazil.

GIÁ TIÊU LAO DỐC

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường quay đầu giảm sau nhiều phiên đi ngang. Mặt bằng giá thu mua hiện dao động trong khoảng 125.000 - 130.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất thị trường, đạt 130.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm sau nhiều phiên đi ngang

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu giảm xuống còn 127.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) ghi nhận mức thu mua 125.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng giao dịch ở mức 125.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục chịu sức ép trong bối cảnh nhiều nhà nhập khẩu duy trì tâm lý thận trọng, chờ đợi nguồn cung từ các vụ thu hoạch tại Brazil và Việt Nam. Hoạt động giao dịch chưa có sự cải thiện rõ rệt khiến khả năng phục hồi của giá tiêu trong ngắn hạn còn hạn chế.

Trái ngược với diễn biến tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu thế giới tiếp tục đi ngang tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu chủ chốt.

Theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện duy trì ở mức 6.748 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục duy trì mức giá cao nhất, đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt giữ ở mức 5.700 USD/tấn và 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì ở mức 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 12 ở mức 411,40 Yên/kg, tăng 1,17%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 415,30 Yên/kg, tăng 0,31%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 1,73 Baht (1,91%) lên mức 92,49 Baht/kg. Cao su tiêu chuẩn kỹ thuật TSR 20 tăng 0,61 Baht lên 81,22 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.305 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,57%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.355 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,57%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất giảm 25 Nhân dân tệ, tương đương 0,17%, xuống 14.685 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 233,60 Cent/kg, giảm 0,85%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 233,90 Cent/kg, giảm 0,72%.

Nhìn chung, giá cao su trên các thị trường chính tại châu Á chưa hình thành xu hướng tăng đồng nhất. Dù giá tại Nhật Bản và thị trường Thái Lan đồng loạt đi lên, nhưng áp lực giảm chiếm ưu thế khi toàn bộ kỳ hạn được báo giá tại Thượng Hải và Singapore cùng mất điểm cho thấy thị trường vẫn còn phân hóa.

GIÁ THỊT LỢN CÓ XU HƯỚNG GIẢM

Khảo sát giá lợn hơi hôm nay cho thấy thị trường bắt đầu xuất hiện những biến động mới sau một ngày đồng loạt đi ngang. Mức điều chỉnh tăng, giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương khu vực phía Bắc và phía Nam.

Tại miền Bắc, Phú Thọ là địa phương duy nhất ghi nhận giá lợn hơi tăng 1.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg. Cùng mức giá này còn có Hải Phòng, Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Hưng Yên, Cao Bằng và Sơn La.

Trong khi đó, Tuyên Quang tiếp tục là địa phương có giá lợn hơi thấp nhất miền Bắc, duy trì ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Quảng Trị, đưa giá thu mua xuống còn 50.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Tại các địa phương còn lại, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức giá 55.000 đồng/kg. Gia Lai duy trì mức thu mua 53.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg, trong khi TP. Huế giữ giá 51.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg, với chênh lệch giữa các địa phương lên tới 5.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay diễn biến tích cực khi Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 56.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức giá 55.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Giá lợn mảnh ở các chợ đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh phổ biến dao động từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Ở các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt lợn bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ lợn 71.000 đồng/kg…

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long giữ mức thu mua 53.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg. Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá lợn hơi thấp nhất miền Nam, duy trì ở mức 51.000 đồng/kg.

Hiện tại, các thương lái tại khu vực phía Nam đang thu mua lợn hơi với giá dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.