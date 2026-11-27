Giá cà phê tiếp tục giảm 1.300 đồng/kg

Hôm nay, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 69.200-70.000 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg so với thời điểm sáng 27-11.

Tại Gia Lai, giá cà phê được thu mua ở mức 69.700 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk. Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) có mức giá cao nhất, đạt 70.000 đồng/kg; các khu vực khác của Lâm Đồng thấp nhất, với 69.200 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá vẫn đang đè nặng lên thị trường cà phê trong nước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch London và New York. Robusta tiếp tục suy yếu, trong khi Arabica ghi nhận nhịp phục hồi đáng kể.

Cụ thể, trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 15 USD/tấn, xuống còn 2.798 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 21 USD/tấn, xuống 2.767 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 tăng 2,64%, lên 275,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng 2,82%, đạt 270 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, áp lực từ vụ thu hoạch tại Việt Nam tiếp tục đẩy giá Robusta xuống vùng thấp nhất trong ba năm. Trong phiên, hợp đồng kỳ hạn tháng 3-2027 có thời điểm chạm mức 2.709 USD/tấn trước khi thu hẹp đà giảm. Ở chiều ngược lại, giá Arabica phục hồi nhờ hoạt động mua bù các vị thế bán khống, kết hợp với những lo ngại về điều kiện thời tiết tại Brazil.

Hồ tiêu giảm sâu 3.000 đồng/kg

Tương tự cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục chịu áp lực giảm giá. So với sáng 26-11, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm 3.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 122.000-126.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm, giá hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai xuống còn 122.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong nhóm các địa phương được khảo sát. Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu giảm còn 126.000 đồng/kg; Lâm Đồng lùi về 124.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh, giá thu mua còn 122.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao, với sự chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia và chủng loại. Theo bảng giá tham chiếu, tiêu trắng Malaysia ASTA được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn, cao nhất trong các mặt hàng được thống kê.

Tiếp đến là tiêu đen Indonesia ở mức 6.748 USD/tấn, tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l ở mức 5.900 USD/tấn và loại 500 g/l ở mức 5.700 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá tiêu đen Malaysia ASTA đạt 9.100 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Indonesia ở mức 9.184 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 có giá 5.400 USD/tấn, thấp nhất trong bảng tham chiếu.

Đà giảm tại các vùng trồng trọng điểm cho thấy thị trường hồ tiêu đang có sự điều chỉnh sau thời gian neo ở mức cao. Tuy nhiên, mặt bằng giá xuất khẩu thế giới vẫn duy trì ở mức đáng chú ý, đặc biệt ở một số chủng loại tiêu trắng và tiêu đen chất lượng cao. Điều này cho thấy nhu cầu và giá trị thương mại của hồ tiêu vẫn được duy trì, dù giá thu mua trong nước có thể biến động theo lượng hàng giao dịch và sức mua của doanh nghiệp xuất khẩu.