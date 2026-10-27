Giá nông sản hôm nay 27/10: Cà phê đứng giá dưới 90.000 đồng/kg

Thị trường nông sản sáng 27/10 khá yên ắng ở trong nước sau chuỗi phiên biến động mạnh. Giá cà phê tại Tây Nguyên chưa thay đổi, toàn bộ vùng khảo sát tiếp tục ở dưới mốc 90.000 đồng/kg. Hồ tiêu cũng đi ngang, với Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng giữ mức cao nhất 140.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý lại đến từ thị trường cà phê thế giới. Robusta London và Arabica New York cùng giảm mạnh trong phiên gần nhất, tạo thêm áp lực tâm lý khi vụ thu hoạch mới tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn nguồn hàng tăng dần.

Hình minh họa.

Giá cà phê giữ vùng 89.000–89.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 27/10 chưa ghi nhận thay đổi mới so với phiên trước.

Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng duy trì mức 89.500 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục thấp nhất với 89.000 đồng/kg.

Việc giá tạm dừng giảm giúp thị trường có một nhịp cân bằng sau tuần điều chỉnh khá mạnh. Tuy nhiên, toàn bộ vùng khảo sát vẫn nằm dưới 90.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng 93.000–94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong nửa cuối tháng 10.

Thị trường quốc tế lại diễn biến kém tích cực hơn. Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 giảm mạnh xuống 3.125 USD/tấn, mất 163 USD/tấn, tương đương 4,96%.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 8,45 US cent/lb, tương đương 2,75%, còn 299,00 US cent/lb.

Áp lực đối với Robusta hiện đến từ triển vọng nguồn cung tăng khi Việt Nam bước sâu hơn vào vụ thu hoạch mới, trong khi Brazil cũng có thêm nguồn cung trên thị trường.

Nếu giá kỳ hạn tiếp tục suy yếu trong những phiên tới, vùng dưới 90.000 đồng/kg tại Tây Nguyên có thể còn chịu sức ép. Ngược lại, lực mua từ doanh nghiệp xuất khẩu tăng lên sẽ là yếu tố giúp thị trường nội địa ổn định hơn.

Giá hồ tiêu hôm nay 27/10 giữ mốc cao nhất 140.000 đồng/kg

Hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang, dao động từ 137.000–140.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng giữ mức 140.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện là 3.000 đồng/kg. Sau nhiều phiên biến động cục bộ, thị trường đang tạm cân bằng ở mặt bằng hiện tại.

Trên thị trường quốc tế, các mức tham chiếu hồ tiêu nhìn chung chưa có biến động đáng kể. Tiêu đen Indonesia tiếp tục quanh 6.850 USD/tấn, Malaysia 9.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 ở khoảng 5.800 USD/tấn.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được chào khoảng 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam duy trì quanh 8.450 USD/tấn.

Cà phê tạm chững trong nước nhưng áp lực quốc tế còn lớn

Điểm đáng chú ý của phiên 27/10 là giá cà phê trong nước đã tạm ngừng đà giảm sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tiếp. Tuy nhiên, việc Robusta và Arabica cùng giảm mạnh cho thấy sức ép từ thị trường thế giới vẫn chưa kết thúc.

Với hồ tiêu, việc Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng giữ được 140.000 đồng/kg giúp mặt bằng trong nước ổn định hơn. Thị trường hiện chờ thêm tín hiệu từ sức mua xuất khẩu để xác định hướng đi tiếp theo.

Trong ngắn hạn, giá cà phê sẽ tiếp tục phụ thuộc nhiều vào diễn biến sàn London và tốc độ nguồn hàng vụ mới đưa ra thị trường. Hồ tiêu có khả năng tiếp tục giằng co nếu sức mua và lượng hàng bán ra chưa có thay đổi lớn.