Giá nông sản hôm nay 27/10/2026: Giá cà phê giảm không ngừng, hình thành xu hướng mới? Đắk Lắk khởi động Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2027

Giá cà phê hôm nay 27/10/2026

Giá cà phê thế giới kéo dài đà giảm từ tuần trước.

Giá cà phê robusta đã giảm 5 phiên liên tiếp, trong khi đó, giá cà phê arabica cũng đi xuống không ngừng. Giá cà phê arabica giảm hơn 3% trong phiên 26/10 khi đồng Real Brazil mất giá mạnh so với USD.

Giá cà phê robusta đang chịu áp lực khi vụ thu hoạch bắt đầu ở quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê robusta hàng đầu thế giới - Việt Nam và lượng tồn kho trên thị trường không ngừng tăng lên trong thời gian gần đây. Giá cà phê robusta cũng chịu áp lực giảm trước hoạt động bán hàng gia tăng tại Brazil.

Theo Cepea, Brazil khép lại quý I niên vụ cà phê 2026-2027 với sản lượng xuất khẩu cao thứ hai từ trước đến nay trong cùng kỳ. Riêng trong tháng 9, xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 3,9 triệu bao, giảm 8,7% so với tháng 8, thời điểm lượng xuất khẩu đạt mức cao nhất trong chuỗi số liệu lịch sử. Tuy nhiên, con số này vẫn tăng 3,1% so với tháng 9/2025, đồng thời là mức xuất khẩu cao thứ ba trong tháng 9 kể từ khi Cecafé bắt đầu thống kê.

Nguồn cung cà phê mới thu hoạch dồi dào hơn cùng nhu cầu quốc tế mạnh mẽ đã giúp duy trì tốc độ bán hàng. Hiện thị trường đang hướng sự chú ý đến vụ thu hoạch tại Việt Nam, yếu tố được dự báo sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu trong những tháng tiếp theo.

Trong khi đó, thị trường cà phê thế giới tiếp tục xu hướng giảm do đồng Real của Brazil, quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới, lao dốc khoảng 9% sau chiến thắng “lội ngược dòng” đầy bất ngờ của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử vừa diễn ra.

Đồng Real suy yếu đã khuyến khích nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa tại Brazil bán các hợp đồng tương lai được định giá bằng USD. Hoạt động này giúp họ chốt lợi nhuận và bảo đảm nguồn thu tính theo đồng nội tệ. Sự sụt giảm này đánh dấu một sự đảo chiều mạnh mẽ so với đợt tăng giá được thúc đẩy bởi kỳ vọng rộng rãi hồi tháng 10 rằng ứng cử viên cánh hữu Flavio Bolsonaro sẽ giành chiến thắng.

Mặc dù đồng Real suy yếu gây áp lực giảm giá cà phê arabica, chuyên gia tư vấn ngành cà phê Michael J. Nugent cho rằng ông Lula có xu hướng ưu tiên đàm phán, dù những tuyên bố của ông vẫn là yếu tố khiến thị trường lo ngại.

Giá cà phê trong nước rời mốc 90.000 đồng/kg, áp lực giảm tiếp tục lan rộng.

Động thái đánh mất mốc 90.000 đồng/kg cho thấy độ nhạy cao của thị trường nội địa trước các biến động tài chính toàn cầu.

Tâm lý chốt lợi nhuận của các quỹ đầu tư kết hợp với áp lực bán phòng hộ gia tăng khi các vùng trồng bước vào vụ thu hoạch đã kích hoạt sóng điều chỉnh, ngay lập tức tác động trực tiếp đến giá thu mua nông sản trong nước. Dù vậy, vùng giá quanh ngưỡng 89.000 đồng/kg hiện tại được giới chuyên gia đánh giá là vẫn đem lại biên lợi nhuận khá tốt cho các hộ trồng và HTX.

Đây được nhìn nhận là nhịp điều chỉnh kỹ thuật cần thiết để giải tỏa áp lực tăng nóng, giúp thị trường tự cân bằng nguồn cung - cầu trước khi hình thành xu hướng mới. Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc trong biên độ 88.500 – 90.000 đồng/kg. Khi lượng hàng vụ mới bắt đầu đưa ra thị trường ngày một nhiều hơn, khả năng bứt phá mạnh sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, nhờ yếu tố nền tảng về nguồn cung toàn cầu chưa thực sự dồi dào cùng chi phí vận tải ở mức cao, giá cà phê khó giảm sâu và dự kiến sẽ sớm xác lập điểm cân bằng quanh mốc 88.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 27/10 giảm 500 - 700 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch đầu tuần (26/10), giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 34 USD giao dịch tại 3.194 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 41 USD, giao dịch tại 3.201 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 6,5 Cent giao dịch tại 300,95 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 8,2 Cent giao dịch tại 285,20 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 27/10/2026: Giá cà phê giảm không ngừng, sức ép từ thị trường thế giới; Đắk Lắk khởi động Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2027.

Giá tiêu hôm nay 27/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước dao động trong khoảng 137.000–140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước giảm 1.000 đồng/kg tại Đắk Nông và duy trì ổn định ở các địa phương khác. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 27/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo dữ liệu từ Cộng đồng hồ tiêu quốc tế (IPC), giá tiêu tại các quốc gia sản xuất hàng đầu nhìn chung vẫn ổn định. Giá hồ tiêu tại Việt Nam vẫn ổn định, trong khi giá tiêu Brazil chỉ giảm nhẹ.

Theo báo cáo mới đây của Nedspice, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu vẫn tương đối ổn định, nhờ sản lượng của Việt Nam đạt khoảng 155.000 tấn, Brazil khoảng 118.000 tấn, trong khi sản lượng của Indonesia được ước tính ở mức khoảng 32.000 tấn.

Nhu cầu tiếp tục tăng đều đặn, với khối lượng xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 217.000 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường tiêu thụ chính gồm Mỹ, Trung Quốc và UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Nhu cầu toàn cầu dự kiến vượt tổng nguồn cung trong năm 2026, lượng tồn kho chuyển tiếp sụt giảm cũng khiến nguồn cung trên thị trường ngày càng thắt chặt.

Hiện tượng El Niño được dự báo sẽ ảnh hưởng đến vụ mùa năm tới tại Việt Nam và Brazil, trong khi Indonesia đã phải đối mặt với tình trạng thời tiết nóng và khô hạn.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 27/10/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đồng loạt tăng mạnh trong 2 tuần gần đây, đặc biệt là gạo thơm và nếp tăng đến 30 - 40 USD/tấn, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động423–427 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 518 - 522 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 470 - 475 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá chào bán gạo trắng 5% tấm đạt 474–478 USD/tấn, cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan đang được giao dịch ở mức 408–412 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ duy trì trong khoảng 384–388 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm có giá từ 380–384 USD/tấn.

Theo các doanh nghiệp, giá gạo có xu hướng tăng và sẽ còn kéo dài đến năm sau khi siêu El Nino dự báo sẽ tác động mạnh đến nguồn cung gạo của châu Á và thế giới.

Đối với thị trường Philippines - khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, số liệu từ Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, lũy kế từ tháng 1 đến tháng 9.2026 đã nhập khẩu 4,07 triệu tấn gạo các loại, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam tuy vẫn là nguồn cung chính với số lượng 2,73 triệu tấn nhưng thị phần đã giảm đáng kể so với năm ngoái, hiện chỉ còn 67%.

Nguyên nhân là Phillipines tăng nhập khẩu gạo từ các nguồn cung khác đặc biệt từ Thái Lan. Trong 9 tháng qua, Thái Lan đã cung cấp cho Philippines gần 553.000 tấn gạo các loại, tăng gấp 3 lần năm 2025. Bên cạnh đó, nguồn cung gạo từ Myanmar cũng tăng mạnh và đạt gần 420.000 tấn, Pakistan đạt gần 217.000 tấn, Campuchia đạt 127.000 tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Theo dự thảo đề án đang được tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 dự kiến diễn ra từ ngày 15/12/2026 đến ngày 4/4/2027, với các hoạt động tập trung vào dịp cuối tuần và cao điểm trong tháng 3, đầu tháng 4/2027. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào tối 7/3/2027.

Với định hướng mới, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 dự kiến có nhiều đổi mới về quy mô và nội dung, được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển ngành cà phê, thương mại và du lịch địa phương. Theo đó, Lễ hội sẽ tập trung quảng bá thương hiệu cà phê robusta, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư chế biến sâu và phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa.

Lễ hội mang định hướng xây dựng Buôn Ma Thuột thành điểm đến cà phê quốc tế, với thông điệp quảng bá “Buôn Ma Thuột – Thủ phủ cà phê robusta số 1 thế giới”.

Chương trình dự kiến gồm 20 hoạt động chính thuộc 5 nhóm: chuyên ngành cà phê, thương mại – đầu tư, văn hóa, thể thao và phát triển du lịch. Trong đó, các hoạt động trọng tâm gồm Tuần lễ cà phê đặc sản Việt Nam, hội nghị quốc tế về thủ phủ robusta thế giới, kết nối giao thương và xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu cà phê.

Thông qua các hoạt động này, Đắk Lắk hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng giá trị cho ngành cà phê và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Một điểm mới của lễ hội năm 2027 là mở rộng không gian trải nghiệm, kết nối các địa danh Buôn Ma Thuột, Hồ Lắk, Buôn Đôn, hồ Ea Kao và Tuy Hòa, tạo hành trình du lịch từ đại ngàn đến biển xanh.

Các hoạt động dự kiến bao gồm Ngày hội Hoa cà phê, Tuần lễ ẩm thực Tây Nguyên, lễ hội đường phố, đêm nhạc Rock Tây Nguyên, lễ hội rượu cần và Hội Voi Buôn Đôn.

Đặc biệt, Phố cà phê Buôn Ma Thuột, dự kiến khai trương ngày 1/3/2027, được định hướng trở thành không gian văn hóa, thương mại và du lịch hoạt động quanh năm, thay vì chỉ phục vụ trong thời gian diễn ra lễ hội.

Đắk Lắk đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách, trong đó có 550.000 lượt khách lưu trú và 23.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch phấn đấu đạt 2.500 tỷ đồng. Về thương mại và đầu tư, tỉnh kỳ vọng ký kết ít nhất 10 hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời kết nối tối thiểu 3 dự án đầu tư.