Giá nông sản hôm nay 26/9/2026: Giá cà phê tăng nóng phiên cuối tuần, giới đầu tư đẩy mạnh mua vào; Quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Giá cà phê hôm nay 26/9/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh trở lại trong phiên cuối tuần.

Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh do chỉ số USD (DXY) suy yếu đã kích hoạt hoạt động mua bù vị thế bán khống của các quỹ đầu tư trên thị trường cà phê kỳ hạn, qua đó hỗ trợ giá cà phê tăng.

Theo Barchart, giá cà phê arabica giao tháng 12 tăng 1,85%, trong khi giá cà phê robusta tháng 11 tăng 1,88%, đưa arabica lên mức cao nhất một tuần. Đà tăng này diễn ra sau khoảng 4 tuần giá cà phê chịu áp lực và chạm mức thấp nhất 3 tháng vào giữa tuần, nên hoạt động mua bù vị thế bán có thể tạo lực hồi phục đáng kể. Tuy nhiên, Barchart lưu ý nguồn cung dồi dào vẫn là yếu tố cản trở, khi ICO dự báo dư thừa 3 triệu bao và Conab vừa nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2026 lên 67,6 triệu bao.

Trong khi đó, nhu cầu cà phê vật chất (cà phê giao ngay) tích cực cũng được ghi nhận là yếu tố góp phần hỗ trợ giá.

Tuy nhiên, về trung hạn và hiện tại giá cà phê arabica vẫn chịu áp lực do kỳ vọng Brazil sẽ thu hoạch vụ mùa kỷ lục trong niên vụ 2026-2027, cùng với các dấu hiệu cho thấy dòng chảy cà phê từ Brazil sang các thị trường tiêu thụ đang tăng lên.

Cơ quan cung ứng mùa vụ của Brazil - Conab, ngày 25/9 cũng đã nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2026 lên 67,6 triệu bao, so với mức dự báo trước đó là 66,7 triệu bao. Trong đó, sản lượng cà phê arabica được dự báo tăng 34,8% so với năm trước, lên 48,21 triệu bao, trong khi sản lượng robusta dự kiến giảm 6,6%, xuống còn 19,39 triệu bao.

Ngày 10/9, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu sẽ đạt mức kỷ lục và thị trường rơi vào trạng thái dư cung. ICO cho biết sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 tăng 4,4% so với niên vụ trước, lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao, trong khi tiêu thụ giảm 0,9%, xuống còn 180,6 triệu bao, khiến thị trường cà phê thế giới dư thừa khoảng 3 triệu bao – lần đầu tiên xuất hiện tình trạng dư cung trong sau 4 năm.

Bên cạnh đó, về dài hạn, niên vụ 2027-2028 của Brazil đang khởi đầu thuận lợi khi “lượng mưa dồi dào đã kích thích quá trình ra hoa, và các vùng trồng cà phê dường như đang tiếp tục nhận được những đợt mưa bổ sung thuận lợi”, theo nhận định của ADMIS. Điều kiện canh tác thuận lợi tại Brazil và Việt Nam đang gây áp lực giảm lên giá cà phê. Lượng mưa cao hơn mức bình thường tại Brazil trong giai đoạn ra hoa quan trọng hiện nay có thể hỗ trợ vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026-2027, trở thành yếu tố bất lợi đối với giá.

Phân tích diễn biến thị trường hiện tại, theo các nhà giao dịch, đà tăng hiện nay chủ yếu xuất phát từ yếu tố kỹ thuật khi các quỹ đóng một phần vị thế bán khống sau chuỗi phiên giảm mạnh. Đây là động lực giúp giá cà phê phục hồi trong ngắn hạn, trong khi các yếu tố cơ bản của thị trường chưa có nhiều thay đổi đáng kể.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, lượng cà phê arabica được chứng nhận lưu kho trên sàn vẫn ở mức thấp cũng góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường. Tính đến ngày 23/9, tồn kho đạt 254.480 bao, tăng so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận một tuần trước đó. Hiện tại, lượng tồn kho arabica hiện tại đã phục hồi lên mức cao nhất trong 1,5 tháng là 258.415 bao vào cuối tuần này, tuy nhiên, vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 643.341 bao cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, khoảng 18.000 bao cà phê đang chờ được phân loại và chứng nhận. Tồn kho cà phê robusta do ICE giám sát cũng tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, đạt 5.398 lô.

Thị trường cũng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết tại khu vực Trung Mỹ, nơi xuất hiện những lo ngại về tình trạng khô hạn có thể ảnh hưởng đến triển vọng sản lượng. Trong khi đó, triển vọng vụ mùa tiếp theo tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, nhìn chung vẫn khá khả quan.

Nhìn chung, đợt tăng giá hiện tại chủ yếu được hỗ trợ bởi hoạt động mua mang tính kỹ thuật của các quỹ và lượng tồn kho Arabica ở mức thấp. Trong thời gian tới, diễn biến thời tiết tại các vùng trồng cà phê lớn cùng triển vọng nguồn cung từ Brazil sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường.

Giá cà phê trong nước đồng loạt tăng mạnh phiên cuối tuần, vượt qua ngưỡng 93.000 đồng/kg. Giới giao dịch cho rằng, với nguồn cung trong nước hiện tại, cùng diễn biến trên thị trường quốc tế, trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà vững chắc và giằng co quanh ngưỡng 92.000 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 26/9 tăng mạnh 1.000 - 1.100 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần (ngày 25/9), giá cà phê robusta tăng mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 77 USD giao dịch tại 3.369 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 70 USD, giao dịch tại 3.342 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 3,25 Cent giao dịch tại 278,60 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 3,55 Cent giao dịch tại 271,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 26/9/2026: Giá cà phê tăng mạnh phiên cuối tuần, giới đầu tư đẩy mạnh mua vào; Quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

Giá tiêu hôm nay 26/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước dao động quanh 136.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước không có biến động lớn, cụ thể giao dịch trong ngày 26/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70 triệu USD, tăng 3,8% về lượng so với 10.514 tấn trong 15 ngày đầu tháng 8/2026.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 5.741 tấn, chiếm 52,6% và tăng 1,6%. Đáng chú ý, Trung Quốc đạt 2.125 tấn, tăng 34,1%, trong khi UAE giảm 42,1% xuống 570 tấn. Châu Mỹ tăng mạnh 44,2%, đạt 3.111 tấn; riêng Mỹ đạt 2.905 tấn, tăng 62,4%, chiếm 26,6% tổng xuất khẩu. Ngược lại, châu Âu giảm 26,3% xuống 1.594 tấn và châu Phi giảm 13,8% xuống 469 tấn. “Nhìn chung, động lực tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu trong nửa đầu tháng 9 chủ yếu đến từ Mỹ và Trung Quốc, bù đắp sự sụt giảm tại châu Âu, châu Phi và UAE”, VPSA cho biết.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, Mỹ tiếp tục giữ vị trí là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 47.254 tấn, chiếm 23,5% tổng xuất khẩu. Đứng thứ hai là Trung Quốc, đạt 22.620 tấn, chiếm 11,2%. Tiếp đến là UAE với 13.486 tấn, chiếm 6,7%; Ấn Độ đạt 8.158 tấn, chiếm 4,1%, Thái Lan 8.135 tấn, chiếm 4%. Tổng cộng 5 thị trường chủ lực kể trên chiếm một nửa khối lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 26/9/2026

Trên thế giới, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ ổn định trong tuần này, gần mức cao nhất trong hơn một năm, do giá cao làm hạn chế nhu cầu, trong khi giá gạo Việt Nam và Thái Lan đồng loạt giảm, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 423 - 427 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 526 - 530 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 - 445 USD/tấn, giảm nhẹ 5 USD/tấn.

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào giá 375-381 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của nước này được giao dịch ở mức 375-380 USD/tấn. Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm giảm xuống 460 USD/tấn, từ mức 470 USD/tấn của tuần trước.

Cục Thương mại nội địa (DIT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan vừa đề xuất kế hoạch tăng trữ lượng gạo và dầu cọ thô quốc gia, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và ổn định thị trường trước nguy cơ hạn hán kéo dài do hiện tượng El Nino gây ra.

Theo ông Wittayakorn Maneenet, Cục trưởng DIT, đề xuất này hướng tới mục tiêu tăng 30% dự trữ gạo chiến lược và 20% dự trữ dầu cọ, trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang tích cực thu mua lương thực để phòng ngừa rủi ro nguồn cung và biến động giá cả.

DIT khẳng định Thái Lan - một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới - sẽ không rơi vào tình trạng thiếu hụt gạo hay dầu cọ đóng chai. Giá các mặt hàng này dự kiến không tăng đột biến do nguồn cung trong nước vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, các nông sản như sắn và ngô cần được giám sát chặt chẽ do sản lượng nội địa chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 365/2026/NĐ-CP về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Nghị định số 365/2026/NĐ-CP quy định về kinh doanh xuất, nhập khẩu thóc, gạo các loại (gạo); hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh, gia công gạo cho nước ngoài; hoạt động xuất khẩu không vì mục đích thương mại, viện trợ, biếu, tặng gạo không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Theo quy định, thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (Giấy chứng nhận), có quyền được kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận và thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này; theo các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và cam kết của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nghị định nêu rõ chỉ thương nhân được cấp Giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo.

Thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định, được xuất khẩu các loại gạo này không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, không phải thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định và không thực hiện trách nhiệm báo cáo theo quy định.

Thương nhân kinh doanh nhập khẩu gạo thông báo kế hoạch nhập khẩu gạo với Bộ Công Thương.

Nghị định cũng quy định thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và 01 cơ sở xay xát gạo đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay xát gạo theo quy định ở trên có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật và đảm bảo thời hạn của Giấy chứng nhận.