Ngày 26/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ỔN ĐỊNH

Giá lúa gạo hôm nay (26/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng so với cuối tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 412 - 416/tấn (tăng 2 USD/tấn); gạo Jasmine được chào bán ở mức 585 - 589 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 520 - 535 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm tăng 4 USD/tấn dao động 498-502 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 427 - 431 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 6 USD/tấn dao động ở mức 399 - 403 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động 339 - 343 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ CHƯA THOÁT KHỎI XU HƯỚNG GIẢM

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Giá thu mua tại các địa phương đồng loạt điều chỉnh từ 500 - 600 đồng/kg, xuống còn 70.500 - 71.300 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giảm xuống 71.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá cà phê giảm còn 71.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm xuống còn 70.500 đồng/kg.

Theo các thương nhân, giá cà phê giao ngay tại Việt Nam tiếp tục suy yếu, trong khi chi phí nhân công thu hái tăng cao. Điều này khiến người trồng phải cân nhắc kỹ thời điểm xuất bán nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả hai sàn giao dịch London và New York, trong đó Robusta chịu áp lực lớn hơn.

Cụ thể, trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 27 USD/tấn, xuống còn 2.854 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 37 USD/tấn, xuống 2.828 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,18%, xuống còn 274,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,28%, còn 267,75 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 0,36%, xuống 261,15 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU ĐI NGANG

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường chưa ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức thu mua 132.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu duy trì ở mức 130.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức giao dịch 128.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng ghi nhận mức 128.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng duy trì ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia đạt 6.748 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các thị trường được khảo sát. Giá tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức cao nhất với 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn không có biến động. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận

khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 12 ở mức 418,90 Yên/kg, tăng 1,17%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 406,60 Yên/kg, giảm 2,29%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,61 Baht (0,67%) xuống mức 90,76 Baht/kg. Cao su tiêu chuẩn kỹ thuật TSR 20 ở mức 80,61 Baht/kg, mủ latex cô đặc 60% (giao rời) ở mức 59,56 Baht/kg,

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.490 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,41%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.565 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,57%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 236,40 Cent/kg, tăng 1,33%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 236,20 Cent/kg, tăng 1,20%.

Đà tăng tập trung ở Singapore và Thượng Hải, song thị trường cao su châu Á chưa hình thành xu hướng chung. Trên SGX, hợp đồng TSR20 tháng 12 tăng 1,33% lên 236,40 cent/kg. Tại SHFE, mức tăng cao nhất là 0,57% ở kỳ hạn tháng 3/2027. Giá RSS3 tại Nhật Bản phân hóa rõ hơn khi kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 1,17% nhưng cả kỳ hạn từ tháng 1/2027 lại giảm.

GIÁ THỊT LỢN ÍT BIẾN ĐỘNG

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới tại cả 15 tỉnh, thành phố, mặt bằng giá thu mua toàn vùng tạm thời ổn định trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg, được ghi nhận tại 13 địa phương, gồm Hải Phòng, Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Hưng Yên, Cao Bằng và Sơn La.

Hiện giá lợn hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg

Trong khi đó, Phú Thọ tiếp tục duy trì mức thu mua 52.000 đồng/kg. Tuyên Quang là địa phương có giá lợn hơi thấp nhất miền Bắc, giữ ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay cũng không xuất hiện điều chỉnh mới. Giá thu mua tại các địa phương tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng duy trì vị trí dẫn đầu khu vực với mức giá 55.000 đồng/kg. Gia Lai đứng kế tiếp, giữ mức thu mua 53.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Quảng Trị và TP. Huế tiếp tục ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay cũng giữ giá ổn định tại cả 8 tỉnh, thành phố được khảo sát. Mặt bằng thu mua toàn vùng hiện dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM cùng dẫn đầu khu vực với mức giá 55.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long duy trì mức thu mua 53.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá lợn hơi thấp nhất miền Nam, giữ ở mức 51.000 đồng/kg.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.