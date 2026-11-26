Cà phê Gia Lai đạt 71.000 đồng/kg

Giá cà phê sáng nay tại Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục ổn định ở mức 71.000 đồng/kg. Tương tự, tại Lâm Đồng, thương lái thu mua cà phê phổ biến với giá 70.500 đồng/kg; riêng khu vực Đắk Nông có mức giá cao hơn, với 71.300 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 27 USD/tấn, xuống còn 2.854 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 37 USD/tấn, còn 2.828 USD/tấn.

Tại sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 0,18%, xuống 274,35 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 0,28%, còn 267,75 US cent/pound.

>>> Nhận định thị trường: Theo các thương nhân, nguồn cung vụ mới gia tăng, trong khi chi phí nhân công thu hái tăng cao đang khiến người trồng cà phê cân nhắc kỹ thời điểm bán hàng.

Hồ tiêu mất thêm 1.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 26-11 tiếp tục nhuộm sắc đỏ khi mất thêm 1.000 đồng/kg tại các vùng sản xuất trọng điểm, đưa mặt bằng giá thu mua về 125.000-129.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm, tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu còn 129.000 đồng/kg; Lâm Đồng xuống mức 127.000 đồng; TP. Hồ Chí Minh đạt 125.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai, hồ tiêu hôm nay cùng mức giá 125.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Indonesia đạt 6.748 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các thị trường được khảo sát. Giá tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức cao nhất với 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

>>> Nhận định thị trường: Trong những ngày tới, diễn biến giá sẽ phụ thuộc vào sức mua của doanh nghiệp, nhu cầu đơn hàng xuất khẩu và lượng hàng nông dân đưa ra thị trường. Khi giá giảm, người trồng tiêu có thể tiếp tục cân nhắc thời điểm bán, thay vì bán ra ồ ạt nếu chưa có nhu cầu vốn cấp thiết.