Giá nông sản hôm nay (26/10): Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu neo ở 140.000 đồng/kg

Ngày 26/10, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ỔN ĐỊNH

Giá lúa gạo hôm nay (26/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg.

Giá gạo lại duy trì ổn định

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.300 - 8.600 đồng/kg. Hiện tấm thơm 3 - 4 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.300 - 7.650 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo bình giá so với cuối tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 368 - 372 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của nước này tiếp tục duy trì mức cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu, khoảng 477 - 481 USD/tấn.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng không biến động, dao động trong khoảng 419 - 423 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm của được chào bán ở mức 375 - 379 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm đạt 377 - 381 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ TIẾP TỤC GIẢM

Theo khảo sát, giá cà phê Robusta nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 89.000 - 89.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm mạnh nhất xuống còn 89.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai hiện giao dịch ở mức 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ở mức 89.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta khép lại tuần giao dịch với mức giảm đáng kể. Theo dữ liệu sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 11/2026 đóng cửa ở mức 3.228 USD/tấn, giảm 186 USD/tấn, tương đương 5,4% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 163 USD/tấn, tương đương 4,8%, xuống còn 3.242 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York có sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng nhẹ 1,8 US cent/pound, tương đương 0,6%, lên 307,45 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,1 US cent/pound, tương đương 0,4%, xuống còn 293,40 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU NEO CAO

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk là địa phương duy nhất ghi nhận mức tăng, đưa giá thu mua lên 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu duy trì ổn định ở mức 140.000 đồng/kg, cùng Đắk Lắk dẫn đầu cả nước. Ở chiều ngược lại, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) xuống còn 137.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 140.000 đồng/kg

Tại Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai), giá tiêu cùng giảm 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn được khảo sát.

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu chưa có biến động lớn, hoạt động thu mua tại từng địa phương tiếp tục là yếu tố quyết định diễn biến giá ngắn hạn.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu trong tuần qua nhìn chung ổn định, chỉ một số quốc gia ghi nhận điều chỉnh nhẹ. Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 81 USD/tấn, tương đương 1,2% so với tuần trước, lên mức 6.850 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ở mức 9.100 USD/tấn, cao nhất trong các thị trường được khảo sát. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu không thay đổi, với loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn và loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tăng 86 USD/tấn, tương đương 0,93%, lên mức 9.354 USD/tấn.

Tại Malaysia và Việt Nam, giá tiêu trắng lần lượt giữ mức 12.000 USD/tấn và 8.450 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tại thị trường trong nước bình ổn

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Diễn biến ổn định tại các doanh nghiệp trong nước diễn ra trong bối cảnh giá cao su quốc tế tăng giảm trái chiều. Thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ biến động giá trên các sàn giao dịch, nhu cầu tiêu thụ cao su và tình hình nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ chốt.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 giảm 2.50 Yên/kg (-0,57%), xuống mức 438 Yên/kg; hợp đồng tháng 12 giảm 6.10 Yên/kg (-1,40%), xuống mức 435 Yên/kg;…

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang mức 96,2 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 tăng 30 Nhân dân tệ/tấn (+0,16%), lên mức 19.005 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 tăng 85 Nhân dân tệ/tấn (+0,43%), lên mức 19.700 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 giảm mạnh nhất, từ 258,30 xuống 255,90 cent/kg, tương ứng mất 0,93%. Hợp đồng tháng 12 giảm ít nhất, từ 253,50 xuống 252,10 cent/kg, tương đương 0,55%.

GIÁ THỊT LỢN TIẾP TỤC LAO DỐC

Tại miền Bắc, giá lợn hơi khép lại tuần giao dịch với xu hướng giảm rõ rệt tại hầu hết địa phương. Giá thu mua hiện dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg, giảm phổ biến 4.000 - 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Trong đó, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai ghi nhận mức giảm 5.000 đồng/kg, đưa giá lợn hơi xuống còn 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá lợn hơi tuần qua giảm mạnh

Tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, giá thu mua cũng giảm 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, về mức 47.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Hưng Yên giảm 4.000 đồng/kg nhưng vẫn duy trì mức 48.000 đồng/kg, cao nhất miền Bắc.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi giảm từ 2.000 - 6.000 đồng/kg trong tuần qua, đưa khung giá thu mua về 45.000 - 49.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh là địa phương giảm mạnh nhất, mất tới 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, xuống còn 45.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi cùng về mức 46.000 đồng/kg.

Tại Khánh Hòa, giá lợn hơi giảm 3.000 đồng/kg, xuống còn 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn giữ mức giá cao nhất miền Trung - Tây Nguyên là 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi cũng ghi nhận một tuần giảm giá trên diện rộng. Đồng Tháp và An Giang là hai địa phương giảm mạnh nhất, cùng xuống còn 46.000 đồng/kg.

Vĩnh Long và Cần Thơ cũng đang giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg, thuộc nhóm thấp nhất khu vực. Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng xuống còn 50.000 đồng/kg. Đây vẫn là ba địa phương có giá thu mua cao nhất miền Nam và cũng là mức cao nhất toàn quốc.

Sau một tuần điều chỉnh, giá lợn hơi miền Nam dao động trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.