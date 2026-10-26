Giá nông sản hôm nay 26/10: Cà phê chịu sức ép mạnh, hồ tiêu giữ vùng giá cao

Thị trường nông sản sáng 26/10 tiếp tục cho thấy hai gam màu khác nhau. Cà phê tại Tây Nguyên giảm sâu và chính thức mất mốc 90.000 đồng/kg tại toàn bộ vùng khảo sát, trong khi hồ tiêu vẫn giữ được vùng giá cao 137.000–140.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là cà phê thế giới cũng chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Robusta London và Arabica New York cùng đi xuống trong phiên gần nhất, tạo thêm sức ép lên thị trường nội địa khi vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên bước vào giai đoạn sôi động hơn.

Hình minh họa.

Giá cà phê xuống 89.000–89.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm mạnh. Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 89.500 đồng/kg, lần lượt giảm 1.300 đồng/kg so với mức trước đó.

Lâm Đồng giảm 1.200 đồng/kg xuống 89.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất 1.500 đồng/kg, còn 89.500 đồng/kg.

Sau chuỗi phiên giảm liên tiếp, toàn bộ vùng thu mua chính đã xuống dưới 90.000 đồng/kg. So với mốc 94.000 đồng/kg xuất hiện tại Đắk Nông (Lâm Đồng) trong tuần trước, mức giá hiện tại đã thấp hơn khoảng 4.500 đồng/kg.

Diễn biến trên sàn London cũng chưa thuận lợi. Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 60 USD/tấn, xuống 3.228 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 còn 3.242 USD/tấn, giảm 59 USD/tấn.

Arabica New York cũng giảm. Hợp đồng tháng 12/2026 xuống 307,45 US cent/lb, mất 5 US cent/lb, tương đương 1,60%.

Việc cả Robusta và Arabica cùng đi xuống khiến cà phê trong nước chưa có nhiều lực đỡ. Trong thời điểm lượng hàng vụ mới tăng dần, vùng 89.000–90.000 đồng/kg có thể trở thành khu vực được thị trường theo dõi sát trong những phiên đầu tuần.

Giá hồ tiêu hôm nay 26/10: Hai vùng giữ 140.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu có diễn biến ổn định hơn nhưng tiếp tục phân hóa giữa các vùng sản xuất.

Đắk Lắk hiện đạt 140.000 đồng/kg và cùng Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất thị trường.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện là 3.000 đồng/kg. Việc Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng giữ mốc 140.000 đồng/kg cho thấy thị trường vẫn có lực đỡ nhất định dù một số vùng đang chịu áp lực điều chỉnh.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Indonesia tăng lên khoảng 6.850 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 quanh 5.800 USD/tấn.

Giá xuất khẩu tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l duy trì khoảng 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l ở 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam tiếp tục quanh 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu Ấn Độ theo đồng rupee chưa có thay đổi:

Cà phê chịu sức ép lớn, hồ tiêu giữ vùng giá cao

Điểm đáng chú ý nhất của thị trường ngày 26/10 là cà phê đã rời hẳn mốc 90.000 đồng/kg sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Việc giá thế giới cùng đi xuống trong khi nguồn hàng vụ mới tăng dần khiến thị trường trong nước chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ ràng.

Hồ tiêu có diễn biến tích cực hơn khi hai vùng vẫn giữ được mức 140.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sự giảm giá tại Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cho thấy thị trường chưa hình thành một xu hướng tăng đồng loạt.

Trong những phiên tới, cà phê sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ diễn biến của sàn London và tiến độ thu hoạch tại Tây Nguyên. Với hồ tiêu, sức mua của doanh nghiệp cùng nhu cầu xuất khẩu sẽ là yếu tố quyết định khả năng giữ vùng 140.000 đồng/kg.