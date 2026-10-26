Giá nông sản hôm nay 26/10/2026: Giá cà phê suy yếu trên diện rộng, thận trọng với biến động khó lường; Tổng thống Trump gỡ thuế 50% với hàng Canada?

Giá cà phê hôm nay 26/10/2026

Giá cà phê thế giới diễn biến tiêu cực trong tuần qua.

Thị trường cà phê lao dốc trong tuần khi nguồn cung vụ mới gây sức ép lên thị trường. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 đóng cửa tuần qua ở mức 3.228 USD/tấn, giảm mạnh 5,4% (186 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 4,8% (163 USD/tấn), đạt 3.242 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 tăng nhẹ 0,6% (1,8 US Cent/pound), đạt 307,45 US Cent/pound. Ngược lại, hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,4% (1,1 US Cent/pound), ở mức 293,40 US Cent/pound. Các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ với mức giảm từ 2,75 - 4,05 Cent/lb.

Giá cà phê robusta chịu áp lực giảm trước hoạt động bán hàng gia tăng tại Brazil và triển vọng nguồn cung mới từ vụ thu hoạch tại Việt Nam. Dữ liệu do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) công bố, trong tuần kết thúc ngày 20/10, các nhà đầu cơ trên sàn ICE chuyển từ vị thế bán ròng cà phê arabica sang mua ròng 2.744 hợp đồng.

Ngược lại, giá cà phê arabica tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế và lượng tồn kho trên sàn ICE ở mức thấp. Ngược lại, giá robusta chịu áp lực giảm trước hoạt động bán hàng gia tăng tại Brazil và triển vọng nguồn cung mới từ vụ thu hoạch sắp tới tại Việt Nam.

Theo USDA, trong niên vụ 2026-2027, các diện tích cà phê tái canh hoặc trồng mới sẽ bước vào giai đoạn thu hoạch ổn định, với tiềm năng đạt năng suất cao. Bên cạnh đó, giá cà phê ở mức cao trong niên vụ 2024-2025 đã khuyến khích mở rộng diện tích trồng cà phê, trong đó các doanh nghiệp tư nhân lớn gia tăng quy mô hoạt động.

Hồi tháng 5 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2026-2027 sẽ tăng 2,5% so với niên vụ trước, lên 32,5 triệu bao (loại 60 kg/bao). Trong đó, sản lượng robusta dự kiến tăng 3%, lên 31,4 triệu bao.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao về kinh tế ứng dụng (Cepea), trực thuộc Đại học São Paulo, cho biết Brazil khép lại quý I niên vụ cà phê 2026-2027 với sản lượng xuất khẩu cao thứ hai từ trước đến nay trong cùng kỳ.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), tổng lượng xuất khẩu, bao gồm cà phê nhân, cà phê rang và cà phê hòa tan, đạt 11,2 triệu bao loại 60 kg trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Con số này tăng 15,5% so với mức 9,7 triệu bao của cùng kỳ niên vụ 2025-2026, chỉ đứng sau kỷ lục 12,2 triệu bao được ghi nhận trong quý I niên vụ 2024-2025.

USDA dự báo xuất khẩu cà phê của Brazil đạt kỷ lục 49,1 triệu bao trong niên vụ 2026-2027, với dự báo này Brazil cần xuất khẩu khoảng 37,9 triệu bao trong 9 tháng còn lại của niên vụ.

Đánh giá về xu hướng thị trường trong thời gian tới, các chuyên gia trong ngành cho rằng, đợt giảm giá này mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi ngày tăng trưởng nóng, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi áp lực chốt lời của các quỹ đầu tư quốc tế và những tín hiệu cải thiện về nguồn cung ở một số quốc gia xuất khẩu lớn.

Trước mắt, nguồn cung cà phê mới thu hoạch dồi dào hơn cùng nhu cầu quốc tế mạnh mẽ đã giúp duy trì tốc độ bán hàng. Hiện thị trường đang hướng sự chú ý đến vụ thu hoạch sắp tới tại Việt Nam, yếu tố được dự báo sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu trong những tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, về dài hạn hơn, sự chú ý hiện đang chuyển sang vụ mùa niên vụ 2027-2028. Các chuyên gia trong ngành ngày càng lo ngại về tác động của El Niño, dù cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ ảnh hưởng. Dự báo El Niño sẽ diễn biến rất nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến sản lượng trong niên vụ 2027-2028. Nguồn nước phục vụ tưới tiêu được dự báo sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu.

Giá cà phê trong nước tuần qua giảm mạnh 3.100 – 3.500 đồng/kg xuống dưới mốc 90.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm trên diện rộng, theo đà suy yếu của thị trường thế giới, địa phương có mức giá thấp nhất ở mức 89.000 đồng. Sự sụt giảm của giá cà phê nội địa xuất phát từ nguyên nhân trực tiếp là những biến động tiêu cực từ hai sàn giao dịch cà phê quốc tế lớn là London và New York.

Hoạt động giao dịch trong nước vẫn khá trầm lắng, khi các thương nhân chờ đợi nguồn cung cà phê mới từ vụ thu hoạch hiện tại. Giới giao dịch cho biết, hoạt động giao dịch vẫn chưa sôi động. Một số nhà xuất khẩu đã bắt đầu thăm dò giá, nhưng chưa có thỏa thuận nào được ký kết.

Hiệp hội Cà phê Việt Nam VICOFA cho biết trong tuần này rằng sản lượng cà phê của cả nước trong niên vụ 2025-2026 ước đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng 6–10% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, các thương nhân và thành viên thị trường dự báo sản lượng của niên vụ hiện tại nhìn chung sẽ không thay đổi đáng kể so với niên vụ 2025-2026.

Điều kiện thời tiết trong năm nay khá thất thường tại Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê chủ lực của Việt Nam. Sản lượng suy giảm tại một số khu vực được bù đắp bởi sản lượng tăng ở những nơi khác. Những cây cà phê trồng mới tại một số khu vực đang cho năng suất cao hơn, góp phần bù đắp sản lượng sụt giảm.

Trong ngắn hạn, thị trường trong nước dự báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng, giằng co theo sát diễn biến của các sàn thế giới trong các phiên giao dịch tiếp theo khi các bên tham gia thị trường chờ đợi thêm những thông tin mới về tình hình thu hoạch và tồn kho toàn cầu. Các HTX và hộ sản xuất cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có chiến lược tiêu thụ và dự trữ linh hoạt, hạn chế rủi ro trước những biến động khó lường của giá nông sản toàn cầu.

Giá cà phê trong nước ngày 24/10 giảm mạnh 1.200 - 1.500 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 23/10), giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 60 USD giao dịch tại 3.228 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 59 USD, giao dịch tại 3.242 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 5 Cent giao dịch tại 307,45 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 4,05 Cent giao dịch tại 293,40 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 26/10/2026: Giá cà phê suy yếu trên diện rộng, thận trọng với biến động khó lường; Tổng thống Trump gỡ thuế 50% với hàng hóa Canada?

Giá tiêu hôm nay 26/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giữ ổn định ở mức 137.000–140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng giảm trái chiều trong tuần qua, tăng tại Đắk Lắk nhưng giảm nhẹ tại một số địa phương khác. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 26/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự kết hợp giữa giá ổn định và biến động ở mức vừa phải trong tuần này, phản ánh những điều kiện khác nhau tại các khu vực sản xuất và giao dịch. Trong khi hầu hết các thị trường duy trì mức giá chào bán ổn định, một số khu vực ghi nhận những điều chỉnh giá nhẹ. Biến động tỷ giá nhìn chung hạn chế, trong đó một số đồng nội tệ tăng giá so với đồng USD.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 24/10/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tại các quốc gia xuất khẩu chủ lực không có nhiều biến động. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động423–427 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 518 - 522 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 470 - 475 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá chào bán gạo trắng 5% tấm đạt 474–478 USD/tấn, cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan đang được giao dịch ở mức 408–412 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ duy trì trong khoảng 384–388 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm có giá từ 380–384 USD/tấn.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, giá gạo có xu hướng tăng và sẽ còn kéo dài đến năm sau khi siêu El Nino dự báo sẽ tác động mạnh đến nguồn cung gạo của châu Á và thế giới.

Đối với thị trường Philippines - khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, số liệu từ Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, lũy kế từ tháng 1 đến tháng 9.2026 đã nhập khẩu 4,07 triệu tấn gạo các loại, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam tuy vẫn là nguồn cung chính với số lượng 2,73 triệu tấn nhưng thị phần đã giảm đáng kể so với năm ngoái, hiện chỉ còn 67%.

Nguyên nhân là Phillipines tăng nhập khẩu gạo từ các nguồn cung khác đặc biệt từ Thái Lan. Trong 9 tháng qua, Thái Lan đã cung cấp cho Philippines gần 553.000 tấn gạo các loại, tăng gấp 3 lần năm 2025. Bên cạnh đó, nguồn cung gạo từ Myanmar cũng tăng mạnh và đạt gần 420.000 tấn, Pakistan đạt gần 217.000 tấn, Campuchia đạt 127.000 tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng của Canada, nhưng thực tế lại thay thế chúng với những mặt hàng khác.

Vào ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh nhằm gỡ bỏ mức thuế 50% với một số nông và lâm sản Canada. Động thái này có thể sẽ giúp ích cho doanh nghiệp tại bang Maine, nơi giáp biên giới Canada và có thượng nghị sĩ đương nhiệm là thành viên Đảng Cộng hòa.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh của ông Trump miễn trừ thuế cho các loại ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, thùng và hộp đóng gói, cũng như rong biển tươi và khô. Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 30/10.

Tuy nhiên, sắc lệnh đồng thời bổ sung một số mặt hàng Canada vào danh sách chịu thuế 50%, bao gồm thảm, sơn, phế liệu, dầu gội đầu, bột ca cao, que kem, máy điều hòa không khí, tủ đông dạng nằm, thiết bị bắn cung và xuồng.

Từ trước đến nay thuế quan cao với hàng hóa Canada đã gây rắc rối cho các doanh nghiệp Mỹ ở Maine và những bang khác phụ thuộc vào nguồn cung từ quốc gia láng giềng phương bắc.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ ngày 3/11 đến gần và Đảng Cộng hòa phải chật vật để giữ quyền kiểm soát lưỡng viện, Thượng nghị sĩ Susan Collins của Maine đã kêu gọi Nhà Trắng giải quyết vấn đề thuế quan đối với các sản phẩm gây ảnh hưởng đến các công ty và nông dân tại Maine.

Thượng nghị sĩ Collins hoan nghênh những điều chỉnh thuế quan mới và nhận xét chúng sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất quả việt quất, khoai tây, táo và rong biển tại bang Maine. Bà cho biết: “Những nhà sản xuất này là một phần thiết yếu trong nền kinh tế của bang chúng ta, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng ở vùng nông thôn và ven biển.

Nhiều nông dân phụ thuộc vào các thiết bị chuyên dụng, vật liệu đóng gói cùng những sản phẩm khác từ Canada - vốn là những thứ mà các nhà cung cấp tại Mỹ không có, hoặc nếu phải thay thế thì sẽ tốn kém rất nhiều chi phí”.

Quyết định mới của Nhà Trắng cũng nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trong cuộc đua giành ghế Thượng viện tại Maine. Chính trị gia Đảng Dân chủ Troy Jackson đang tìm cách đánh bại bà Collins và các cuộc khảo sát cho thấy hai người đang cạnh tranh sít sao.

Sau sắc lệnh của Nhà Trắng ngày 23/10, ông Jackson tuyên bố: “Các cuộc chiến thương mại của ông Trump đã khiến cuộc sống của người dân bang Maine trở nên khó khăn và đắt đỏ hơn.

Mỹ chính thức áp thuế 50% lên 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Canada vào tháng 8, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên đổ vỡ. Canada đáp trả bằng cách áp thuế từ 15% đến 50% đối với 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Canada và Mỹ đã rơi vào thế bế tắc liên quan đến các mức thuế quan kể từ đó đến nay. Vào ngày 23/10, ông Trump khẳng định Canada đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận.