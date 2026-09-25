Giá nông sản hôm nay 25/9/2026: Giá cà phê hứa hẹn sớm tìm lại đà phục hồi mạnh, Giá tiêu đi ngang; Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại mới.

Giá cà phê hôm nay 25/9/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt quay đầu giảm chỉ sau 1 phiên tăng.

Giá cà phê robusta trên sàn London và giá cà phê arabica tại New York cùng giảm trong phiên gần nhất, ghi nhận phiên chịu áp lực điều chỉnh tương đối rõ nét. Giá cà phê arabica quay trở lại vùng đáy ba tháng được thiết lập hôm thứ ba, trong khi robusta giảm về mức thấp nhất ba tháng rưỡi.

Tại sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đóng cửa giảm 27 USD/tấn, xuống còn 3.290 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng lần lượt giảm 18 USD và 14 USD/tấn, chốt phiên ở mức 3.272 USD/tấn và 3.260 USD/tấn. Cùng chung xu hướng, sàn New York ghi nhận giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 hạ 0,55 cent/lb, lùi về mức 275,35 cent/lb. Mức giảm nhẹ diễn ra trên khắp các kỳ hạn giao dịch của cả hai sàn, chủ yếu do áp lực chốt lời ngắn hạn của các quỹ đầu tư sau chuỗi ngày tăng nóng trước đó.

Một lý do quan trọng khác dẫn đến diễn biến điều chỉnh giảm là nguồn cung dồi dào từ Brazil cùng với lượng xuất khẩu tăng đều đặn từ Việt Nam đang gây áp lực lên thị trường.

Cơ quan cung ứng mùa vụ quốc gia Brazil (Conab), sản lượng cà phê niên vụ 2026 của Brazil dự kiến đạt mức kỷ lục 67,6 triệu bao loại 60 kg, tăng so với dự báo trước đó là 66,7 triệu bao, nhờ năng suất cà phê arabica tăng mạnh hơn mức sụt giảm của sản lượng robusta. Sản lượng thu hoạch tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới này được dự báo tăng 19,6% so với năm trước, nhờ diện tích canh tác tăng 5,1% và năng suất bình quân tăng 13,8%.

Conab cho biết 99% sản lượng cà phê đã được thu hoạch. Dự báo sản lượng cà phê arabica được nâng lên 48,2 triệu bao, từ mức ước tính trước đó là 45,8 triệu bao và tăng 34,8% so với năm 2025. Năm 2026 là năm được mùa trong chu kỳ sản xuất hai năm một lần của cà phê arabica.

Dự báo sản lượng cà phê robusta được điều chỉnh giảm xuống còn 19,4 triệu bao, từ mức dự báo trước đó là 20,9 triệu bao và giảm 6,6% so với năm 2025.

Conab nhận định giá cà phê quốc tế đang chịu áp lực giảm do nguồn cung từ vụ mùa vừa thu hoạch Brazil, vụ thu hoạch sắp tới của Việt Nam và sự gia tăng sản lượng theo mùa tại Colombia. Ngoài ra, đồng Real của Brazil suy yếu xuống mức thấp nhất trong 3,5 tuần, cũng gây thêm áp lực lên giá cà phê, khiến các nhà sản xuất cà phê Brazil có xu hướng đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu, bởi doanh thu từ xuất khẩu được quy đổi sang nội tệ sẽ tăng lên.

Trong khi đó, đà giảm của cà phê robusta còn đến từ sức ép tồn kho cà phê robusta trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng.

Trong khi đó, sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại xung quanh việc siêu El Niño có thể ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển hạt cà phê ở Brazil, và xung quanh điều kiện khô hạn mà nó thường mang đến cho Indonesia, Cardiff Coffee Trading cho biết trong một bản ghi chú, đồng thời nói thêm rằng điều kiện hiện tại vẫn khá thuận lợi.

Giá cà phê trong nước vẫn neo ở ngưỡng giá tốt dù có những phiên giảm theo xu hướng chung của thị trường thế giới, tuy nhiên nhìn chungtâm lý phấn khởi lan rộng khắp các thủ phủ cà phê.

Việc giá nội địa bất chấp áp lực giảm từ thị trường quốc tế để tiến sát mốc 93.000 đồng/kg cho thấy nguồn cung trong dân đang khá co hẹp, cùng với lực cầu thu mua tích trữ từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn rất mạnh mẽ. Theo đánh giá tổng quan của các chuyên gia, sự lệch pha này phản ánh thực trạng nguồn cung thực tế tại Việt Nam - quốc gia xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới - vẫn đang rơi vào tình trạng thắt chặt cục bộ. Dù giá thế giới hạ nhiệt theo đà kỹ thuật, các đại lý thu mua trong nước vẫn buộc phải nâng giá để gom đủ hàng cho các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà vững chắc và giằng co quanh ngưỡng 92.000 - 94.000 đồng/kg.

Xu hướng giảm trên sàn thế giới chủ yếu mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn chứ chưa tạo thành đà suy thoái dài hạn. Khi áp lực bán chốt lời trên các sàn kỳ hạn qua đi, kết hợp với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn ở mức cao, giá cà phê cả trong nước lẫn quốc tế hứa hẹn sẽ sớm tìm lại đà phục hồi mạnh mẽ.

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/9 tăng mạnh 1000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch qua đêm 24/9, giá cà phê robusta quay đầu giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 27 USD giao dịch tại 3.298 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 18 USD, giao dịch tại 3.272 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm nhẹ, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm nhẹ 0,55 Cent giao dịch tại 275,35 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 0,45 Cent giao dịch tại 267,70 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 25/9/2026: Giá cà phê hứa hẹn sớm tìm lại đà phục hồi mạnh, Giá tiêu đi ngang; Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại mới.

Giá tiêu hôm nay 25/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước duy trì ổn định ở mức 136.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước ổn định, cụ thể giao dịch trong ngày 25/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Tính đến ngày 21/9, giá tiêu trong nước dao động ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg, tăng khoảng 2.000 – 4.000 đồng/kg so với cuối tháng 8. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn khoảng 10.000 – 13.500 đồng/kg so với đầu năm và giảm 6 – 8,1%, tương đương 9.000 – 12.000 đồng/kg, so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù xuất khẩu tăng mạnh trong khi sản lượng trong nước tiếp tục thu hẹp, giá hồ tiêu nội địa vẫn chưa khởi sắc như kỳ vọng. Diễn biến này chủ yếu là do nguồn cung nguyên liệu được bổ sung thông qua nhập khẩu, cùng những bất ổn trên thị trường trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ.

Trong thời gian tới, VPSA dự báo giá hồ tiêu sẽ tiếp tục ổn định ở mặt bằng hiện nay nếu tình hình xung đột chưa có nhiều thay đổi. Trường hợp căng thẳng tại Trung Đông thực sự chấm dứt, giá hồ tiêu có thể tăng trở lại khi lượng tồn kho tại các thị trường nhập khẩu đã giảm xuống mức thấp trong khi nguồn cung từ các nước sản xuất được đánh giá ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo VPSA, sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 được dự báo tiếp tục thấp hơn so với các dự báo đầu năm do sản lượng tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ đều giảm vì ảnh hưởng của thời tiết bất lợi và năng suất suy giảm. Mặc dù Brazil ghi nhận sản lượng tăng, tuy nhiên mức tăng này vẫn chưa đủ bù đắp phần thiếu hụt từ các quốc gia sản xuất chủ chốt.

Bên cạnh đó, các dự báo khí hậu cho thấy El Niño có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh trong năm tới, kéo theo nguy cơ khô hạn tại nhiều vùng trồng Hồ tiêu. Điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên năng suất và sản lượng, đặc biệt tại những quốc gia có diện tích vườn tiêu già cỗi như Việt Nam khiến nguồn cung toàn cầu tiếp tục ở mức hạn chế.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 25/9/2026

Giá gạo xuất khẩu của việt Nam vẫn tương đối ổn định, không có nhiều biến động, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 423 - 427 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 526 - 530 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 - 445 USD/tấn, giảm nhẹ 5 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo trắng 5% tấm của nước này tiếp được chào bán ở mức 477 - 481 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Sản phẩm cùng loại của Pakistan đứng ở mức 419 - 423 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 375 - 379 USD/tấn và gạo đồ 5% tấm ở mức 377 - 381 USD/tấn.

Theo Financial Express, xuất khẩu gạo của Ấn Độ chỉ tăng 2,17% so với cùng kỳ, đạt 4,81 tỷ USD trong giai đoạn tháng 4-8 của niên vụ 2026-2027. Đây là mức tăng tương đối khiêm tốn đối với một mặt hàng vẫn là nông sản xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ-Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.

Tổng thống Trump đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc đều là những nước lớn, còn ông và Chủ tịch Tập Cận Bình là những người bạn tốt và vẫn duy trì trao đổi sâu rộng, chặt chẽ. Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ-Trung sẽ tiếp tục được xử lý tốt dưới sự dẫn dắt của hai nhà lãnh đạo.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho biết vòng tham vấn kinh tế và thương mại mới nhất giữa các nhóm công tác hai nước đã đạt được những kết quả mới, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục đối thoại để đạt được một thỏa thuận tốt hơn.

Nhấn mạnh AI có ý nghĩa đối với tương lai nhân loại, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ và Trung Quốc cần duy trì đối thoại và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hai nước diễn ra trong chưa đầy nửa năm là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ Trung-Mỹ. Ông kêu gọi hai nước đưa tầm nhìn mới về xây dựng quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược vào thực tiễn, đồng thời tìm ra cách thức phù hợp để hai nước lớn cùng chung sống và hợp tác.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, các đoàn kinh tế và thương mại hai nước đã tiến hành vòng tham vấn mới và đạt được một thỏa thuận mới, gọi đây là tin tốt đối với các ngành công nghiệp và người dân hai nước cũng như nền kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh quan hệ kinh tế, thương mại ổn định đòi hỏi hai bên mở rộng danh sách hợp tác và thu hẹp danh sách các vấn đề bất đồng tồn tại.

Về quan hệ song phương, ông Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần hướng tới mối quan hệ trong đó hợp tác là chủ đạo, cạnh tranh ở mức vừa phải, các khác biệt có thể kiểm soát và cùng cam kết duy trì hòa bình. Ông nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ có thể đạt lợi ích chung thông qua hợp tác thực chất, thúc đẩy nhau phát triển thông qua cạnh tranh lành mạnh, đồng thời xử lý phù hợp các khác biệt trên cơ sở tìm kiếm điểm chung và tôn trọng khác biệt. Theo ông, hai bên cần duy trì trao đổi thẳng thắn, sâu rộng và liên tục nhằm tăng cường hiểu biết, tìm kiếm điểm chung, xử lý khác biệt và xây dựng lòng tin.

Về trí tuệ nhân tạo (AI), ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ đều là những nước lớn trong lĩnh vực này và có nhiều lý do để hợp tác. Hai bên cần phát huy thế mạnh của mỗi nước thay vì đề phòng lẫn nhau, tiếp tục đối thoại về AI, trao đổi về những lợi ích và rủi ro, đồng thời phối hợp ngăn chặn việc sử dụng công nghệ sai mục đích.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine và Bán đảo Triều Tiên. Hai bên đồng thời nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2026.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông và Tổng thống Trump đã có “những cuộc trao đổi chân thành và sâu sắc, đồng thời đạt được nhận thức chung về nhiều vấn đề trong ngày hôm nay”, qua đó góp phần “đưa ra định hướng chiến lược mới cho quan hệ Trung-Mỹ”.

Chủ tịch Tập Cận Bình so sánh khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) của Tổng thống Trump với mục tiêu phục hưng của Trung Quốc, cho rằng hai mục tiêu đều đầy tham vọng và có thể bổ trợ lẫn nhau. Ông kêu gọi Trung Quốc và Mỹ hành động với tư cách những nước lớn có trách nhiệm, “tiến về phía trước, sánh vai bên nhau”, “thuận theo xu thế của thời đại” và tìm kiếm phương thức mới để cùng chung sống.