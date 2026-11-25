Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng giảm 600 đồng/kg

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 70.500-71.300 đồng/kg, giảm 500-600 đồng/kg so với phiên trước.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê cùng được thương lái thu mua với giá 71.000 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch ở khu vực Đắk Nông về 71.300 đồng/kg; các khu vực còn lại xuống mức 70.500 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta ở sàn London tiếp tục đi xuống. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 27 USD/tấn, xuống còn 2.854 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 37 USD/tấn, còn 2.828 USD/tấn. Đây là phiên giảm thứ 11 liên tiếp, đưa giá xuống vùng thấp nhất trong gần 3 năm.

Tại sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 0,50 US cent/pound, xuống 274,35 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 0,75 US cent/pound, còn 267,75 US cent/pound.

Hồ tiêu Gia Lai lùi về 126.000 đồng/kg

Không chỉ cà phê, giá hồ tiêu trong nước ngày 25-11 cũng ghi nhận đợt điều chỉnh giảm trên diện rộng. Tại các vùng trồng trọng điểm, hồ tiêu giảm đồng loạt 2.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 126.000-130.000 đồng/kg.

Sau khi giảm, tại Gia Lai và Đồng Nai, hồ tiêu đang có giá thu mua hồ tiêu thấp nhất với 126.000 đồng/kg. Tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh đạt 126.500 đồng/kg; Lâm Đồng 128.000 đồng/kg. Giá cao nhất là tại Đắk Lắk, với 130.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn nhìn chung chưa ghi nhận biến động mạnh.

Theo đó, giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được chào bán ở mức 8.300 USD/tấn.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung có giá tham khảo 6.748 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.184 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.400 USD/tấn, thấp hơn giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam.

Malaysia tiếp tục thuộc nhóm thị trường có giá tiêu cao, với tiêu đen ASTA đạt khoảng 9.100 USD/tấn.

Nhận định thị trường

Diễn biến ngày 25-11 cho thấy cả 2 mặt hàng cà phê và hồ tiêu đều đang chịu áp lực giảm giá. Đối với cà phê, nguồn cung vụ mới gia tăng khi các vùng trồng Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch, trong khi giá Robusta trên thị trường quốc tế liên tục suy yếu. Việc giá cà phê giảm sâu trong nhiều phiên liên tiếp khiến hoạt động thu mua trở nên thận trọng hơn.

Với hồ tiêu, đợt giảm đồng loạt 2.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm cho thấy thị trường chưa tìm được lực đỡ đủ mạnh. Dù giá xuất khẩu vẫn duy trì tương đối ổn định, sức mua và hoạt động giao dịch trong nước chưa tạo được động lực phục hồi rõ rệt.

Trước diễn biến này, người trồng cà phê và hồ tiêu cần đặc biệt lưu tâm khi bước vào giai đoạn thu hoạch và tiêu thụ nông sản cuối năm.

Trong ngắn hạn, giá cà phê nhiều khả năng vẫn chịu sức ép từ nguồn cung vụ mới và diễn biến trên sàn London. Đối với hồ tiêu, khả năng phục hồi sẽ phụ thuộc vào nhu cầu xuất khẩu, sức mua của doanh nghiệp và lượng hàng bán ra từ các vùng nguyên liệu.