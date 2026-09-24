Giá nông sản hôm nay 24/9/2026: Giá cà phê 'lội ngược dòng', khó có khả năng giảm sâu; Lý do thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung chỉ 2 tháng

Giá cà phê hôm nay 24/9/2026

Giá cà phê thế giới đảo chiều tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch London và New York.

Giá cà phê phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng trong phiên thứ Tư (23/9) và chốt phiên tăng mạnh. Hoạt động mua kỹ thuật đã hỗ trợ giá cà phê khi đợt bán tháo mạnh trong ba tuần qua đẩy giá xuống vùng quá bán sâu, thúc đẩy các quỹ thực hiện mua bù thiếu (đóng vị thế bán khống), theo Reuters.

Giá cà phê thế giới phiên gần nhất đã chứng kiến sự bứt phá ấn tượng. Các sàn giao dịch phái sinh cả robusta và arabica giữ vững sắc xanh với các mức tăng khá tốt. Khối lượng giao dịch ghi nhận sự sôi động rõ rệt, đặc biệt ở các kỳ hạn gần, cho thấy dòng tiền từ các quỹ đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ.

Trong khi đó, niên vụ 2026-2027 được dự báo sẽ chứng kiến sản lượng tiếp tục phục hồi và nguồn cung dư thừa lớn, qua đó giúp bổ sung lượng tồn kho toàn cầu và hy vọng khôi phục phần nào sự ổn định cho thị trường cà phê. Tuy nhiên, phủ bóng lên triển vọng này là nguy cơ xuất hiện một đợt El Niño mạnh, tạo thêm một lớp bất định đối với các rủi ro liên quan đến khí hậu.

Trở lại với triển vọng sản xuất, vẫn còn quá sớm để đưa ra những dự báo chắc chắn về vụ mùa tiếp theo của Brazil, bởi giai đoạn ra hoa chính vẫn chưa bắt đầu.

Thời gian này, giá cà phê arabica trên sàn London (ICE) đã giảm xuống mức đáy trong 3 tháng khi triển vọng vụ mùa khả quan tại hai nước sản xuất hàng đầu là Brazil và Việt Nam khiến thị trường tiếp tục chịu sức ép giảm giá. Giới thương nhân dự báo sẽ có thêm mưa tại một số khu vực trồng cà phê của Brazil, trong khi triển vọng vụ mùa năm tới nhìn chung thuận lợi.

Trong bản cập nhật hàng ngày, dịch vụ thời tiết Vaisala của Phần Lan cho biết các đợt mưa sắp tới sẽ giúp cải thiện độ ẩm đất và thúc đẩy quá trình ra hoa, dù khu vực phía Bắc vành đai trồng cà phê của Brazil vẫn sẽ khô hạn. Vaisala cũng cho biết, quá trình phát triển quả cà phê tại Việt Nam, nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, nhiều khả năng sẽ tiếp tục thuận lợi, nhờ lượng mưa bổ sung và độ ẩm đất ở mức tốt.

Trong ngắn hạn, giới thương nhân lưu ý lượng tồn kho cà phê arabica được sàn giao dịch chứng nhận đang tăng nhẹ, nhưng vẫn ở mức rất thấp. Các nhà giao dịch cho biết lượng cà phê arabica được chứng nhận lưu kho trên sàn vẫn ở mức rất thấp, dù đã tăng nhẹ trong vài ngày gần đây.

Tính đến ngày 23/9, lượng tồn kho đạt 254.480 bao, tăng so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận một tuần trước đó. Cùng thời điểm năm ngoái, lượng tồn kho đạt 643.341 bao. Hiện chỉ có khoảng 18.000 bao đang chờ được phân loại và chứng nhận. Thị trường cũng xuất hiện những lo ngại về tình trạng thời tiết khô hạn tại khu vực Trung Mỹ, mặc dù triển vọng cho vụ mùa năm sau ở Brazil, quốc gia sản xuất hàng đầu, nhìn chung vẫn khá khả quan.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg, bám vững vào ngưỡng 92.000 đồng/kg.

Nhìn nhận về xu hướng sắp tới, giưới phân tích cho rằng, đà giảm của giá cà phê nội địa nhiều khả năng chỉ là phản ứng tạm thời. Nguồn cung robusta toàn cầu vẫn trong trạng thái thắt chặt, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như EU hay Bắc Mỹ không hề suy giảm.

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước có thể sẽ tiếp tục giằng co và chịu áp lực điều chỉnh nhẹ xung quanh mốc 90.000 - 92.000 đồng/kg. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, nhờ sự nâng đỡ mạnh mẽ từ thị trường London, giá cà phê khó có khả năng giảm sâu và sẽ nhanh chóng lấy lại đà tăng ngay khi áp lực nguồn cung đầu mùa giải tỏa.

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/9 tăng mạnh 1000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch qua đêm 23/9, giá cà phê robusta tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 57 USD giao dịch tại 3.317 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 41 USD, giao dịch tại 3.290 USD/tấn. Khối lượng giao dịch cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York quay đầu tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 3,6 Cent giao dịch tại 275,90 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 3,45 Cent giao dịch tại 268,15 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 24/9/2026: Giá cà phê 'lội ngược dòng', khó có khả năng giảm sâu; Lý do thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung chỉ trong 2 tháng.

Giá tiêu hôm nay 24/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước giảm về khoảng 136.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước giao dịch trầm lắng, Đắk Nông lùi về 140.000 đồng/kg, cụ thể giao dịch trong ngày 24/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70,0 triệu USD, tăng 3,8% về lượng so với 10.514 tấn trong 15 ngày đầu tháng 8/2026.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 5.741 tấn, chiếm 52,6% và tăng 1,6%. Đáng chú ý, Trung Quốc đạt 2.125 tấn, tăng 34,1%, trong khi UAE giảm 42,1% xuống 570 tấn. Châu Mỹ tăng mạnh 44,2%, đạt 3.111 tấn; riêng Mỹ đạt 2.905 tấn, tăng 62,4%, chiếm 26,6% tổng xuất khẩu. Ngược lại, châu Âu giảm 26,3% xuống 1.594 tấn và châu Phi giảm 13,8% xuống 469 tấn.

Nhìn chung, động lực tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu trong nửa đầu tháng 9 chủ yếu đến từ Mỹ và Trung Quốc, bù đắp sự sụt giảm tại châu Âu, châu Phi và UAE.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 24/9/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo không đổi so với phiên giao dịch trước, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 423 - 427 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 526 - 530 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 - 445 USD/tấn, giảm nhẹ 5 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo trắng 5% tấm của nước này tiếp được chào bán ở mức 477 - 481 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Sản phẩm cùng loại của Pakistan đứng ở mức 419 - 423 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 375 - 379 USD/tấn và gạo đồ 5% tấm ở mức 377 - 381 USD/tấn.

Trong báo cáo tháng 8, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã nâng dự báo sản lượng gạo của Myanmar so với tháng 7, phản ánh việc điều chỉnh tăng số liệu sản lượng lịch sử của nước này. Cùng với kết quả năng suất rất tốt của vụ chính tại Sri Lanka được các nhà chức trách báo cáo. Sự điều chỉnh trên đã bù đắp cho mức giảm nhẹ tại Trung Quốc và Philippines, cũng như mức giảm lớn hơn tại Mỹ, nơi diện tích gieo trồng giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Do những thay đổi trên, sản lượng gạo thế giới niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt 553,1 triệu tấn (quy xay xát), giảm 1,9% so với ước tính đã điều chỉnh của niên vụ 2025-2026. Mức giảm này là kết quả của sự kết hợp giữa biên lợi nhuận của người sản xuất giảm và điều kiện thời tiết bất lợi lên quan đến hiện tượng El Niño.

Trong khi đó, tiêu thụ gạo thế giới được dự báo đạt 559 triệu tấn trong niên vụ 2026-2027, điều chỉnh tăng 0,8 triệu tấn so với dự báo tháng 7 và tăng 0,5% so với niên vụ 2025-2026, được duy trì bởi sự gia tăng nhu cầu lương thực do dân số tăng.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mà hai nước đạt được tại Busan (Hàn Quốc) hồi cuối năm ngoái. Ông Bessent nói với Fox News rằng hai nước sẽ gia hạn “thỏa thuận Busan” - vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 10/11 - đến ngày 10/1 năm sau, nhằm có thêm thời gian xem xét các bước đi tiếp theo trong lĩnh vực kinh tế.

Cuối tháng 10 năm ngoái, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý hạ thuế quan với hàng hóa của nhau và dỡ bỏ những rào cản thương mại khác, sau nhiều tháng liên tiếp áp dụng các biện pháp trả đũa. Kể từ đó đến nay, Mỹ hầu như đã tránh các động thái có thể làm tổn hại đến quan hệ thương mại song phương.

Việc gia hạn giúp hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tránh nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang trở lại. Theo Wall Street Journal, nếu thỏa thuận hết hiệu lực, mức thuế quan có thể quay lại ngưỡng khoảng 50%.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thỏa thuận lần này chỉ được gia hạn thêm 2 tháng. Trước đó, nhiều chuyên gia kỳ vọng hai bên có thể kéo dài thỏa thuận thêm 6 tháng hoặc lâu hơn. Vì vậy, việc gia hạn ngắn hơn kỳ vọng cho thấy nhiều vấn đề trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung vẫn chưa được giải quyết.

Thông báo của Bộ trưởng Bessent được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cùng Tổng thống Donald Trump.

Trong thông cáo chính thức trước chuyến thăm, ông Tập thể hiện niềm tin chuyến đi sẽ mang lại “kết quả tốt đẹp” cho cả hai bên. Ông nói rằng hai nước nên là đối tác chứ thay vì đối thủ, đồng thời cần nỗ lực xây dựng một mối quan hệ ổn định, trong đó sự cạnh tranh và những khác biệt được kiểm soát.

Thông báo này không đề cập đến thuế quan, đất hiếm hay AI - những vấn đề được cho là trọng tâm trong chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo.

Tại lễ đón, các nhà lãnh đạo cùng phu nhân đã bắt tay nhau, trò chuyện trong chốc lát và chụp ảnh trong lúc quân đội cử hành nhạc, đại bác vang lên và một chiếc máy bay B-1 bay ngang qua bầu trời.

Theo C-SPAN - kênh truyền hình chuyên theo dõi các sự kiện của tổng thống - đây là lần đầu tiên sau 11 năm một tổng thống Mỹ đích thân đón tiếp lãnh đạo nước ngoài tại Căn cứ Liên hợp Andrews. Lần đón tiếp tương tự gần nhất diễn ra vào năm 2015, khi Giáo hoàng Francis đến thăm Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.