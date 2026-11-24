Ngày 24/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ÍT BIẾN ĐỘNG

Giá lúa gạo hôm nay (24/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng so với cuối tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 412 - 416/tấn (tăng 2 USD/tấn); gạo Jasmine được chào bán ở mức 585 - 589 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 520 - 535 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm tăng 4 USD/tấn dao động 498-502 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 427 - 431 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 6 USD/tấn dao động ở mức 399 - 403 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động 339 - 343 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ TIẾP TỤC GIẢM SÂU

Giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường tiếp tục đi xuống. Giá thu mua đồng loạt giảm thêm 200 đồng/kg, đưa mặt bằng chung về khoảng 71.000 - 71.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá cà phê giảm xuống 71.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức thu mua 71.600 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, chỉ còn 71.000 đồng/kg. Đáng chú ý, trong tuần trước, giá cà phê tại Tây Nguyên đã giảm mạnh 11.000 - 11.200 đồng/kg, xuống mức thấp nhất trong gần ba năm, kể từ ngày 23/1/2024.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm

Diễn biến giảm sâu trong thời gian ngắn khiến hoạt động mua bán tại nhiều vùng nguyên liệu trở nên thận trọng hơn, nhất là khi vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026 - 2027 đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta vừa trải qua một tuần giảm mạnh trên sàn London. Theo đó, hợp đồng robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 315 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 309 USD/tấn, đạt 2.865 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,8%, xuống 274,85 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 2,2%, còn 268,5 US cent/pound, trong khi hợp đồng tháng 5/2027 giảm 3,1%, xuống 262,1 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU ỔN ĐỊNH

Khảo sát giá tiêu sáng hôm nay (24/11) tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường không biến động. Giá thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk đạt mức 132.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu duy trì mức 130.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) giao dịch ở mức 128.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 128.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Giá tiêu đen Indonesia hiện đạt 6.748 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ở mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l đứng ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ÍT BIẾN ĐỘNG

Trong nước, các doanh nghiệp khác đều bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, giá cao su thế giới có khả năng tiếp tục biến động trong biên độ hẹp. Đối với thị trường Việt Nam, khả năng điều chỉnh giá thu mua sẽ phụ thuộc vào nhu cầu xuất khẩu thực tế, giá giao dịch quốc tế và chính sách thu mua của từng doanh nghiệp. Người trồng cao su nên theo dõi sát phiên giao dịch đầu tuần này để quyết định thời điểm bán mủ phù hợp.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 449 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 414 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,15 Baht (0,16%) xuống mức 92,23 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên tiếp tục lùi sâu. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.170 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,78%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.210 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,93%.

Trên sàn giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 230,30 Cent/kg, giảm 3,28%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 231 Cent/kg, giảm 2,94%.

Đà giảm trải rộng ở Thượng Hải, Singapore và thị trường Thái Lan đang gây sức ép lên giá cao su thế giới, dù thị trường Tokyo chưa biến động.

Các nhà phân tích của công ty môi giới Gelin Dahua Futures cho biết, tâm lý kinh tế vĩ mô yếu cùng nhu cầu hạ nguồn ảm đạm đã khiến tâm lý bi quan quay trở lại thị trường. Ngoài ra, thị trường còn chịu áp lực từ lạm phát dai dẳng tại Mỹ, vốn làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất vào tháng 12, cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang tại Tây Á.

GIÁ THỊT LỢN ĐI NGANG

Khảo sát giá lợn hơi hôm nay cho thấy thị trường cả nước không ghi nhận biến động. Hiện giá dao động trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, Hải Phòng, Lai Châu và Phú Thọ cùng duy trì mức 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nhóm địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên giữ mức thu mua 54.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi cả nước hôm nay đồng loạt chững giá

Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Việc giá lợn hơi đồng loạt đi ngang diễn ra sau khi thị trường phía Bắc tăng từ 3.000 - 6.000 đồng/kg. Một số địa phương từng ghi nhận mức giá 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay cũng duy trì trạng thái ổn định, với giá thu mua trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực khi cùng đạt 56.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 54.000 đồng/kg. Đà Nẵng giữ giá 53.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Quảng Trị và Huế tiếp tục có mức giá thấp nhất khu vực, đạt 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay không thay đổi so với phiên trước, tiếp tục dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai và TP.HCM cùng duy trì mức thu mua 57.000 đồng/kg.

Tây Ninh đứng ngay sau với mức 56.000 đồng/kg. Đồng Tháp giữ giá 55.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 52.000 đồng/kg.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.