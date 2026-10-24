Giá nông sản hôm nay 24/10: Cà phê giảm tiếp, hồ tiêu bật tăng

Thị trường nông sản sáng 24/10 tiếp tục có sự phân hóa rõ nét. Cà phê tại Tây Nguyên nối dài chuỗi giảm khi giá thu mua tại tất cả vùng khảo sát cùng đi xuống, trong đó mức thấp nhất đã sát mốc 90.000 đồng/kg.

Trái ngược với cà phê, hồ tiêu xuất hiện điểm sáng tại Đắk Lắk khi giá tăng 1.500 đồng/kg, vươn lên 140.000 đồng/kg. Các khu vực còn lại nhìn chung ổn định, đưa mặt bằng hồ tiêu trong nước lên vùng 137.000–140.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Cà phê giảm thêm, Lâm Đồng chỉ còn 90.200 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm tiếp tục chịu sức ép trong phiên 24/10. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 600 đồng/kg, còn 90.800 đồng/kg.

Lâm Đồng cũng giảm 600 đồng/kg xuống 90.200 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm 500 đồng/kg, còn 91.000 đồng/kg và vẫn là vùng có giá cao nhất.

Chỉ trong vài phiên gần đây, giá cà phê đã rời xa vùng 94.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), mức cao nhất thị trường hiện chỉ còn 91.000 đồng/kg, thấp hơn 3.000 đồng/kg so với ngày 21/10.

Đà giảm diễn ra trong thời điểm vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên bước vào giai đoạn sôi động hơn. Nguồn hàng tăng dần, trong khi giá kỳ hạn quốc tế liên tục điều chỉnh, khiến tâm lý mua bán thận trọng hơn.

Robusta London tiếp tục giảm. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 xuống 3.242 USD/tấn, mất 59 USD/tấn, tương đương 1,79%.

Arabica New York cũng quay đầu giảm, với kỳ hạn tháng 12/2026 xuống 307,45 US cent/lb. Như vậy, cả hai dòng cà phê chủ lực đều phát tín hiệu tiêu cực trong phiên gần nhất.

Áp lực giảm đồng thời ở thị trường trong nước và quốc tế khiến vùng 90.000 đồng/kg trở thành mốc đáng chú ý đối với cà phê Tây Nguyên trong những phiên cuối tháng 10.

Giá hồ tiêu hôm nay 24/10: Đắk Lắk bật lên 140.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu diễn biến tích cực hơn. Đắk Lắk là khu vực nổi bật nhất khi tăng 1.500 đồng/kg, từ 138.500 đồng/kg lên 140.000 đồng/kg.

Với mức tăng này, Đắk Lắk trở thành khu vực có giá cao nhất trong nhóm khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ 139.500 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đứng ở 137.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ 137.000 đồng/kg.

Sau phiên tăng tại Đắk Lắk, mặt bằng hồ tiêu trong nước hiện dao động 137.000–140.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 3.000 đồng/kg.

Việc mốc 140.000 đồng/kg xuất hiện trở lại là tín hiệu đáng chú ý sau những phiên thị trường điều chỉnh và đi ngang trước đó. Tuy nhiên, đà tăng mới chỉ tập trung tại một khu vực nên chưa thể xem là một xu hướng tăng đồng loạt.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại nhiều nước sản xuất lớn nhìn chung ổn định. Tiêu đen Indonesia quanh 6.850 USD/tấn, tiêu đen Malaysia khoảng 9.100 USD/tấn và tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l duy trì khoảng 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok của Indonesia ở quanh 9.345 USD/tấn.

Giá tiêu Ấn Độ theo đồng rupee chưa có thay đổi:

Cà phê chịu sức ép mạnh, hồ tiêu xuất hiện điểm sáng

Bức tranh nông sản ngày 24/10 cho thấy hai mặt hàng đang đi theo hai hướng khác nhau.

Cà phê tiếp tục chịu sức ép từ cả nguồn cung vụ mới lẫn diễn biến giảm trên hai sàn quốc tế. Giá thấp nhất đã xuống 90.200 đồng/kg và không còn cách xa mốc tâm lý 90.000 đồng/kg.

Hồ tiêu lại có tín hiệu tích cực khi Đắk Lắk tăng mạnh lên 140.000 đồng/kg. Tuy nhiên, các khu vực còn lại chưa tăng theo, vì vậy thị trường vẫn cần thêm những phiên giao dịch tiếp theo để xác nhận khả năng hình thành một nhịp phục hồi rộng hơn.

Trong ngắn hạn, với cà phê, diễn biến của Robusta London cùng tiến độ thu hoạch ở Tây Nguyên sẽ tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Với hồ tiêu, sức mua xuất khẩu và khả năng các vùng khác bắt nhịp với Đắk Lắk sẽ quyết định xu hướng giá cuối tháng.