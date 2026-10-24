Giá nông sản hôm nay 24/10/2026: Giá cà phê 'lao dốc' cuối tuần, Giá tiêu có thể phục hồi vào cuối năm; Giá dầu bật tăng 3% lên đỉnh gần 6 tháng.

Giá cà phê hôm nay 24/10/2026

Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên cuối tuần.

Trên thị trường giao dịch phái sinh, giá cà phê tiếp tục giảm do áp lực thanh lý một phần các vị thế mua sau đợt tăng giá vào giữa tháng 10 và dự đoán lượng tồn kho trên sàn ICE có thể tăng trong ngắn hạn.

Giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London đã giảm ngày thứ 4 liên tiếp, xuống 3.228 USD/tấn. Giá cà phê đang chịu áp lực điều chỉnh khi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới tại Brazil dần được đưa ra thị trường, trong khi Việt Nam cũng bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026–2027.

Tồn kho cà phê robusta trên sàn ICE tăng mạnh trong 6 tuần qua, lên 6.612 lô vào cuối tuần, là mức cao nhất trong 13 tháng đã gây áp lực giảm giá đối với cà phê robusta.

Tuy nhiên, đối với arabica, lượng tồn kho cà phê arabica ở mức thấp, trong khi đồng Real Brazil vẫn mạnh lên do các yếu tố chính trị nội bộ vẫn là những yếu tố hỗ trợ giá.

Reuters và Barchart có phân tích rõ rằng, giá cà phê arabica giảm do hai nguyên nhân chính, thứ nhất là áp lực thanh lý một phần các vị thế mua sau đợt tăng giá vào giữa tháng 10 và thứ hai là dự đoán lượng tồn kho trên sàn ICE có thể tăng trong ngắn hạn, xuất phát từ các thông tin hồi đầu tuần cho biết gần 28.000 bao cà phê arabica đang chờ phân loại và kiểm định tại sàn ICE. Đây là mức cao nhất trong hơn một tháng.

Thực tế, tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE đã tăng 4.847 bao trong hôm thứ Tư, lên 239.748 bao. Tuy nhiên, tồn kho sau đó giảm 5.315 bao trong phiên thứ Năm và giảm tiếp 6.455 bao trong phiên thứ Sáu, xuống mức thấp mới trong 5 tuần là 227.978 bao.

Xét trong bức tranh tổng thể, tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE có xu hướng giảm trong tháng vừa qua và hiện chỉ cao hơn một chút so với mức đáy trong 27 năm là 217.646 bao, được ghi nhận vào ngày 15/9. Đây là một yếu tố cơ bản hỗ trợ xu hướng tăng giá cà phê arabica.

Ngoài yếu tố cung – cầu, diễn biến tỷ giá cũng đóng vai trò quan trọng đối với thị trường cà phê. Đồng Real mạnh khiến các nhà xuất khẩu tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, hạn chế bán cà phê định giá bằng USD, do doanh thu quy đổi sang nội tệ giảm.

Tuy nhiên, giới phân tích ngành hàng cho rằng, trong trung hạn, xuất khẩu của Brazil đang ở mức cao và vụ thu hoạch tại Bắc bán cầu đang đến gần. Tuy nhiên, việc bổ sung tồn kho đáng kể có lẽ vẫn còn phải chờ thêm vài tháng nữa.

Giá cà phê trong nước chính thức mất mốc 90.000 đồng/kg, sau nhiều phiên giảm liên tiếp từ giữa tuần này.

Giá cà phê trong nước giảm sâu khi áp lực nguồn cung bắt đầu lớn dần. Thị trường cà phê trong nước khép lại tuần 19–24/10 trong xu hướng giảm, sau những phiên biến động mạnh giữa tuần. Ngày 19/10, giá cà phê tại Tây Nguyên phổ biến 92.100–93.000 đồng/kg, nhưng đến ngày 24/10 đã lùi về 90.200–91.000 đồng/kg, giảm khoảng 1.900–2.000 đồng/kg so với đầu tuần. Riêng ngày cuối tuần, giá thu mua tiếp tục giảm mạnh hơn 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Áp lực chủ yếu đến từ thị trường thế giới và triển vọng nguồn cung. Giới giao dịch nhận định, trong những ngày tới, giá cà phê nội địa nhiều khả năng vẫn chịu sức ép, nhất là nếu thị trường robusta thế giới tiếp tục giảm và nông dân đẩy mạnh bán hàng khi thu hoạch tiến triển.

Mốc 90.000 đồng/kg sẽ là vùng giá cần theo dõi sát. Tuy nhiên, đà giảm có thể được hạn chế bởi tồn kho arabica trên sàn ICE vẫn thấp so với lịch sử và những lo ngại về thời tiết do El Niño tại Tây Nguyên vào cuối năm 2026, đầu năm 2027. Vì vậy, triển vọng ngắn hạn nghiêng về giảm hoặc dao động ở mức thấp, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định giá sẽ giảm sâu hơn.

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/10 giảm mạnh 1.200 - 1.500 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần (ngày 23/10), giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 60 USD giao dịch tại 3.228 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 59 USD, giao dịch tại 3.242 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 5 Cent giao dịch tại 307,45 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 4,05 Cent giao dịch tại 293,40 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 24/10/2026: Giá cà phê 'lao dốc' cuối tuần, Giá tiêu có thể phục hồi vào cuối năm; Giá dầu bật tăng 3% lên đỉnh gần 6 tháng.

Giá tiêu hôm nay 24/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước ổn định trong khoảng 137.000–140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước duy trì ổn định, trong đó Đắk Lắk và Đắk Nông cao nhất với 140.000 đồng/kg. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 24/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định, giá tại các nước sản xuất chủ chốt không có sự thay đổi so với ngày hôm trước. Theo IPC, giá hồ tiêu thế giới diễn biến trái chiều trong tuần từ ngày 12-16/10/2026, phản ánh sự khác biệt về điều kiện thị trường giữa các quốc gia sản xuất và tiêu thụ.

Trước những yếu tố tác động trái chiều, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dự báo thị trường hồ tiêu tiếp tục dao động với mặt bằng giá tương đối ổn định trong ngắn và trung hạn.

Theo báo cáo của VPSA, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động không nhỏ tới việc chăm bón hồ tiêu của người nông dân sau thu hoạch khi lượng mưa phân bổ không đồng đều. Đặc biệt dự báo cuối năm El Nino có thể sẽ diễn ra khốc liệt nhưng vào thời điểm hiện tại trong tháng 9 và tuần đầu tháng 10, mưa liên tục tại các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên đã ảnh hưởng đến quá trình đậu quả của niên vụ 2027.

Báo cáo của VPSA cũng cho biết, trong quý IV/2026, thị trường hồ tiêu được dự báo tiếp tục dao động với mặt bằng giá tương đối ổn định trong ngắn và trung hạn. Nguồn cung từ vụ thu hoạch mới của Brazil có thể gia tăng lượng hàng chào bán và tạo áp lực cạnh tranh đối với hồ tiêu Việt Nam, nhất là tại các thị trường nhạy cảm về giá.

Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và bổ sung tồn kho, cùng với chi phí vận chuyển, có thể góp phần hỗ trợ giá. Trong bối cảnh đó, giá có khả năng biến động theo từng thời điểm, phụ thuộc vào sự cân đối giữa lượng hàng được chào bán và tiến độ mua hàng thực tế. Triển vọng giá trong những tháng cuối năm sẽ chịu tác động đáng kể từ hoạt động mua hàng của Mỹ và Trung Quốc. Nếu các thị trường này tăng cường nhập khẩu trong khi lượng hàng chào bán hạn chế, giá có thể phục hồi.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 24/10/2026

Trên thị trường nội địa, giá lúa gạo quay đầu giảm sau 4 tháng tăng liên tiếp. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu tại các quốc gia xuất khẩu chủ lực không có nhiều biến động. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động423–427 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 518 - 522 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 470 - 475 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá chào bán gạo trắng 5% tấm đạt 474–478 USD/tấn, tiếp tục cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ duy trì trong khoảng 384–388 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm có giá từ 380–384 USD/tấn. Tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm đang được giao dịch ở mức 408–412 USD/tấn.

Theo FAO, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026-2027 dự kiến giảm 1,9%, xuống 553,1 triệu tấn, do biên lợi nhuận của người sản xuất thu hẹp và thời tiết bất lợi liên quan đến El Niño. Trong khi đó, USDA dự báo sản lượng đạt 533,9 triệu tấn, giảm 3,4 triệu tấn so với dự báo trước và 2,2% so với niên vụ 2025-2026.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ chỉ tăng 2,17% so với cùng kỳ, đạt 4,81 tỷ USD trong giai đoạn tháng 4-8 của niên vụ 2026-2027. Đây là mức tăng tương đối khiêm tốn đối với mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, chưa đủ để bù đắp áp lực từ chi phí vận tải tăng cao và thời gian vận chuyển kéo dài.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 7 tháng đầu năm đạt tổng cộng 3,9 triệu tấn , trị giá 2,27 tỷ USD, giảm 15,6% về khối lượng và giảm 21,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu gạo Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt 6,03 triệu tấn, trị giá 2,9 tỷ USD, giảm 5,1% về lượng và giảm 10,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu suy giảm từ một số thị trường chủ lực, đặc biệt là Philippines.

Dù nguồn cung gạo toàn cầu vẫn tiềm ẩn rủi ro do tác động của El Niño, xuất khẩu gạo Việt Nam trong ngắn hạn được dự báo chịu áp lực khi nhu cầu từ hai thị trường chủ lực là Philippines và Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh trong phiên cuối tuần, lên mức cao nhất trong gần 6 tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Arab Saudi làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Giá dầu thô tăng mạnh vào ngày cuối tuần (23/10), lên mức cao nhất trong gần 6 tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Arab Saudi làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Trong khi đó, giới chức Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng thông báo xảy ra sự cố tràn dầu.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent tăng 2,8% lên 111,7 USD/thùng và giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,82% lên 103,27 USD/thùng. Trong cả tuần, giá dầu Brent tăng 6%, còn WTI tăng 2,3%.

Chiến lược gia trưởng về các loại tài sản tại LPL Financial Adam Turnquist, cho biết: “lo ngại về gián đoạn nguồn cung đã thúc đẩy giá dầu tăng sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiến hành một loạt cuộc tấn công trên khắp Arab Saudi, trong đó có các cơ sở hạ tầng năng lượng”.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, khoản hỗ trợ khẩn cấp này sẽ giúp bù đắp sự sụt giảm nguồn cung tạm thời, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục cho nhà máy có công suất 264.000 thùng/ngày này. Nhu vậy, nhu cầu nhiên liệu vận tải cho bang Louisiana và các thị trường lân cận sẽ được đảm bảo.

Động thái xả kho diễn ra trong bối cảnh lượng dầu dự trữ tại SPR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982. Nguyên nhân là do Tổng thống Donald Trump liên tục khai thác nguồn dự trữ này khi cuộc chiến tại Trung Đông làm gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng.