Giá nông sản hôm nay 23/9/2026: Giá cà phê khó giảm sâu kéo dài, Giá tiêu giảm diện rộng; Mục tiêu của Trung Quốc trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Trump?

Giá cà phê hôm nay 23/9/2026

Giá cà phê thế giới bao trùm sắc đỏ, giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng.

Thị trường giao dịch thế giới đóng cửa trong trạng thái giảm sâu ở tất cả các kỳ hạn. Tương tự sắc đỏ bao trùm trên sàn robusta, giá cà phê arabica cũng chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ

Phân tích nguyên nhân đợt sụt giảm này, giới chuyên gia nhận định áp lực lớn nhất đến từ nguồn cung bổ sung và tâm lý chốt lời của các nhà đầu tư tài chính. Các nhà giao dịch cho biết, thời tiết nhìn chung thuận lợi tại hai quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu là Brazil và Việt Nam cũng đã góp phần đáng kể khiến giá giảm trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, việc các quỹ đầu tư điều chỉnh danh mục trước kỳ hạn chuyển giao hợp đồng cũng đẩy giá kỳ hạn lùi sâu.

Tồn kho cà phê đạt chuẩn trên sàn New York đang gia tăng liên tục khi hàng từ Brazil tiếp tục đổ về kho. Đồng thời, các thông tin dự báo thời tiết tại Brazil cho thấy khả năng sẽ có mưa tại các vùng trồng trọng điểm, giúp giải tỏa nỗi lo hạn hán và cải thiện triển vọng niên vụ tới, qua đó kích hoạt đợt bán tháo ngắn hạn.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giới phân tích lưu ý hoạt động trên thị trường cà phê vật chất tại Brazil bắt đầu suy yếu khi nông dân hạn chế bán thêm cà phê ở mức giá hiện tại. Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đã thu hoạch một vụ mùa kỷ lục trong năm 2026, góp phần làm tăng lượng tồn kho và gây áp lực giảm giá cà phê. Trong quý II, doanh số bán cà phê bán lẻ tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2025, đạt khoảng 7 triệu bao, theo số liệu của Abic. Kết quả trong những tháng gần đây cho thấy tiêu thụ cà phê tại Brazil đang phục hồi, sau khi ngành cà phê ghi nhận mức giảm theo năm đầu tiên kể từ năm 2022 vào năm ngoái.

Trong khi đó, Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (Abic) cho biết, doanh số bán lẻ cà phê tại Brazil, quốc gia tiêu thụ cà phê lớn thứ hai thế giới, đã tăng 2,3% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đang phục hồi trong bối cảnh giá cà phê giảm.

Sự cải thiện kỳ vọng của tiêu dùng trong những tháng tới phụ thuộc vào diễn biến của giá cà phê toàn cầu, trong trường hợp các vấn đề khí hậu do hiện tượng El Niño không tạo thêm áp lực tăng giá trên thị trường, buộc ngành cà phê trong nước phải chuyển phần chi phí nguyên liệu tăng lên người tiêu dùng. Những tín hiệu ban đầu về vụ cà phê Brazil năm 2027 là tích cực, nhờ lượng mưa đã kích thích cây cà phê ra hoa thuận lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo cần tiếp tục theo dõi trong những tháng tới, trong trường hợp hiện tượng El Niño gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hạt cà phê.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm đúng như dự báo, trước áp lực giảm nhẹ theo đà thế giới, giá đang lùi về quanh vùng 92.100 đồng/kg. Diễn biến thị trường phản ánh đúng sự kết hợp của các yếu tố nguồn cung, tâm lý thị trường và diễn biến từ sàn giao dịch quốc tế.

Giới giao dịch cho rằng, mức giá hiện tại vẫn là mức giá tốt với người trồng cà phê. Dự báo trong ngắn hạn, thị trường vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực giằng co và có thể xuất hiện thêm các nhịp giảm nhẹ theo đà thế giới. Tuy nhiên, đà giảm sâu khó có thể kéo dài bởi nguồn cung thực tế trong dân không còn nhiều trước khi bước vào đợt thu hoạch mới.

Trong trung hạn, nếu thời tiết tại các nước sản xuất lớn ổn định và lượng tồn kho tiếp tục tăng, giá cà phê có thể sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới cân bằng hơn nhưng vẫn giữ ở mức có lợi cho người sản xuất.

Giá cà phê trong nước ngày 22/9 giảm 800 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch qua đêm 22/9, giá cà phê robusta giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 77 USD giao dịch tại 3.260 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 63 USD, giao dịch tại 3.249 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 4,1 Cent giao dịch tại 272,30 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 3,75 Cent giao dịch tại 264,70 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 23/9/2026: Giá cà phê khó giảm sâu kéo dài, Giá tiêu giảm diện rộng; Mục tiêu của Trung Quốc trong cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ là gì?

Giá tiêu hôm nay 23/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước xuống còn 136.000 – 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước giảm 500 – 1.000 đồng/kg tại các địa phương, cụ thể giao dịch trong ngày 23/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 202.414 tấn, trị giá 1,32 tỷ USD, tăng lần lượt 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng về lượng cao hơn tốc độ tăng về giá trị là do giá xuất khẩu bình quân giảm 4,2%, đạt 6.503 USD/tấn.

Trong khi đó, theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70 triệu USD, tăng 3,8% về lượng so với 10.514 tấn trong 15 ngày đầu tháng 8/2026.

Trong đó, các doanh nghiệp VPSA xuất khẩu 8.568 tấn, tăng 1,8% và chiếm 78,5%; nhóm ngoài VPSA đạt 2.347 tấn, tăng 11,7%. Phúc Sinh dẫn đầu với 1.071 tấn, tiếp theo là Olam Việt Nam 1.049 tấn và Nedspice Việt Nam 932 tấn.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 5.741 tấn, chiếm 52,6% và tăng 1,6%. Đáng chú ý, Trung Quốc đạt 2.125 tấn, tăng 34,1%, trong khi UAE giảm 42,1% xuống 570 tấn. Châu Mỹ tăng mạnh 44,2%, đạt 3.111 tấn; riêng Mỹ đạt 2.905 tấn, tăng 62,4%, chiếm 26,6% tổng xuất khẩu. Ngược lại, châu Âu giảm 26,3% xuống 1.594 tấn và châu Phi giảm 13,8% xuống 469 tấn.

“Nhìn chung, động lực tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu trong nửa đầu tháng 9 chủ yếu đến từ Mỹ và Trung Quốc, bù đắp sự sụt giảm tại châu Âu, châu Phi và UAE”, VPSA cho biết.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, Mỹ tiếp tục giữ vị trí là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 47.254 tấn, chiếm 23,5% tổng xuất khẩu. Đứng thứ hai là Trung Quốc, đạt 22.620 tấn, chiếm 11,2%. Tiếp đến là UAE với 13.486 tấn, chiếm 6,7%; Ấn Độ đạt 8.158 tấn, chiếm 4,1%, Thái Lan 8.135 tấn, chiếm 4%.

Tổng cộng 5 thị trường chủ lực kể trên chiếm một nửa khối lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 23/9/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tương đối ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 423 - 427 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 526 - 530 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 - 445 USD/tấn, giảm nhẹ 5 USD/tấn.

Trong nhóm các nhà xuất khẩu lớn, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về giá, ở mức 477 - 481 USD/tấn. Sản phẩm cùng loại của Pakistan đứng ở mức 419 - 423 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 375 - 379 USD/tấn và gạo đồ 5% tấm ở mức 377 - 381 USD/tấn.

Sản lượng gạo thế giới niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt 553,1 triệu tấn (quy xay xát), giảm 1,9% so với ước tính đã điều chỉnh của niên vụ 2025-2026. Mức giảm này là kết quả của sự kết hợp giữa biên lợi nhuận của người sản xuất giảm và điều kiện thời tiết bất lợi lên quan đến hiện tượng El Niño.

Trong khi đó, tiêu thụ gạo thế giới được dự báo đạt 559 triệu tấn trong niên vụ 2026-2027, điều chỉnh tăng 0,8 triệu tấn so với dự báo tháng 7 và tăng 0,5% so với niên vụ 2025-2026, được duy trì bởi sự gia tăng nhu cầu lương thực do dân số tăng.

Dự trữ gạo thế giới vào cuối các niên vụ tiếp thị 2026-2027 được dự báo đạt 215,1 triệu tấn, tăng 1,0 triệu tấn so với dự báo đưa ra trong tháng 7. Nguyên nhân là dự báo dự trữ cao hơn tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, Myanmar và Philippines, bù đắp cho sự sụt giảm chủ yếu tại Mỹ.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Financial Times dẫn lời các học giả và nhà phân tích Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tập trung vào 5 nội dung chính trong chuyến thăm Mỹ sắp tới, gồm gia hạn đình chiến thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn AI, cuộc chiến tại Iran, các thỏa thuận mua hàng hóa của Mỹ và vấn đề Đài Loan.

Theo nguồn tin, mục tiêu trước mắt quan trọng là kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được tại Busan (sẽ hết hạn vào ngày 10/11).

Nếu không gia hạn, hai bên có thể khôi phục mức thuế cao và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt. Mỹ cho rằng Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ cam kết nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong khi Trung Quốc mong muốn thỏa thuận được duy trì đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Bắc Kinh từng cam kết mua 25 triệu tấn đậu tương và khoảng 17 tỷ USD nông sản khác của Mỹ hàng năm; khả năng các cam kết mua máy bay Boeing và sự tham gia của đoàn doanh nghiệp lớn Trung Quốc cũng có thể được đưa ra thảo luận.

Về địa chính trị, Trung Quốc được cho là ngày càng quan ngại tác động lan tỏa của chiến sự Iran đối với an ninh khu vực và giá năng lượng, đặc biệt sau khi giá dầu tại Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục. Bắc Kinh có thể sẵn sàng đóng vai trò trung gian hoặc hỗ trợ trao đổi với Tehran nếu Washington đề nghị.

Hai bên cũng đã nhất trí thiết lập một cơ chế đối thoại về AI, tập trung vào các biện pháp bảo đảm an toàn công nghệ. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ phản đối bất kỳ khuôn khổ nào mà Bắc Kinh cho rằng có thể bị Mỹ sử dụng để kiềm chế năng lực phát triển AI của nước này. Nhiều khả năng, vấn đề nhạy cảm về Đài Loan sẽ khó đạt đột phá nhất.

Về tổng thể, ưu tiên chiến lược lớn nhất của Trung Quốc là duy trì trạng thái hòa dịu và “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” trong quan hệ với Mỹ. Thông qua các cuộc gặp cấp nguyên thủ thường xuyên, Bắc Kinh kỳ vọng xây dựng quan hệ cá nhân trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, giảm nguy cơ leo thang cạnh tranh và tạo thêm không gian để Trung Quốc thúc đẩy nâng cấp công nghệ, phục hồi kinh tế trong nước sau giai đoạn suy giảm kéo dài của thị trường bất động sản.