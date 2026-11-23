Ngày 23/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ÍT BIẾN ĐỘNG

Giá lúa gạo hôm nay (23/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475 - 479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412 - 416 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378 - 382 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ TIẾP TỤC GIẢM SÂU

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường duy trì mặt bằng thấp sau một tuần giảm mạnh. Giá thu mua hiện dao động trong khoảng 71.200 - 72.000 đồng/kg, tương đương giảm 13,3 - 13,5% so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tuần, đưa giá thu mua xuống còn 71.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 71.200 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) thu mua ở mức 72.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Gia Lai giao dịch quanh mức 71.800 đồng/kg.

Giá cà phê tuần qua giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tuần qua cũng giảm sâu, trong khi Arabica cũng điều chỉnh nhưng với biên độ thấp hơn.

Theo dữ liệu giao dịch trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 315 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 309 USD/tấn, xuống 2.865 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 5 US cent/pound, còn 274,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 2,2%, xuống 268,5 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 3,1%, còn 262,1 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU LAO DỐC

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường duy trì mặt bằng thấp sau một tuần điều chỉnh mạnh, hiện dao động trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg.

Trong đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) giảm mạnh nhất, giá thu mua xuống còn 128.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, giá tiêu cùng giảm xuống 128.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) ở mức 130.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk xuống 132.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hiện dao động trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giảm 0,32%, xuống còn 6.748 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giảm mạnh 2,78%, xuống 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm xuống còn 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia không thay đổi, lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Trong nước, giá thu mua mủ nguyên liệu tại các doanh nghiệp được khảo sát tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Trong đó, hợp đồng giao tháng 11/2026 đi ngang ở mức 449 Yên/kg; hợp đồng tháng 12/2026 giảm 3.40 Yên/kg(-0,82%), xuống mức 414 Yên/kg; hợp đồng tháng 2/2027 tăng 0.40 Yên/kg(+0,10%), lên mức 415.90 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,1 Baht (0,11%) xuống mức 92,38 Baht/kg.

Trên thị trường giao ngay, giá cao su TSR 20 của Thái Lan giảm 1,92 Baht, xuống 83,09 Baht/kg; mủ latex cô đặc 60% giữ ở mức 60,38 Baht/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên tiếp tục tăng mạnh tại các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, hợp đồng tháng 11/2026 tăng 510 Nhân dân tệ/tấn (+2,73%), lên mức 18.180 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 tăng 525 Nhân dân tệ/tấn (+2,80%), lên mức 18.235 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 3/2027 tăng 405 Nhân dân tệ/tấn (+2,16%), lên mức 18.360 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 235,10 Cent/kg, giảm 2,04%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 234,70 Cent/kg, giảm 2,09%.

Tuần qua, giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản lao dốc mạnh nhất kể từ tháng 6/2026. Theo Reuters, thị trường chịu sức ép từ diễn biến ảm đạm của chứng khoán Tokyo và nhu cầu lốp xe yếu.

GIÁ THỊT LỢN TIẾP ĐÀ TĂNG

Khảo sát giá lợn hơi hôm nay cho thấy thị trường vừa trải qua một tuần tăng giá đáng kể, giá thu mua tại nhiều địa phương đã tăng từ 3.000 - 7.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, dù xuất hiện một số phiên điều chỉnh trái chiều, giá lợn hơi vẫn tăng 3.000 - 6.000 đồng/kg, hiện thương lái thu mua trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg, có thời điểm giá đạt 56.000 đồng/kg trước khi hạ nhiệt.

Lai Châu ghi nhận mức 55.000 đồng/kg. Hải Phòng và Phú Thọ cùng tăng 5.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên tăng lên 54.000 đồng/kg. Quảng Ninh, Hà Nội và Ninh Bình tăng 4.000 đồng/kg, cùng đạt mức giá này.

Bắc Ninh và Hưng Yên ghi nhận mức tăng lên 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng đạt 53.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, cả 11 địa phương được khảo sát đều tăng giá trong tuần, với mức điều chỉnh từ 3.000 - 7.000 đồng/kg.

Sau chuỗi tăng liên tiếp, giá thu mua toàn vùng đã nâng từ khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg lên 51.000 - 56.000 đồng/kg. Đắk Lắk dẫn đầu với mức đạt 56.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 6.000 đồng/kg, cùng giữ mức giá cao nhất khu vực.

Gia Lai và Khánh Hòa cùng tăng lên 54.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An tăng 5.000 đồng/kg, đạt mức tương đương. Đà Nẵng tăng lên 53.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh và Quảng Ngãi giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg. Quảng Trị và Huế cùng đạt 51.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam, tuần tăng đồng loạt tăng từ 3.000 - 7.000 đồng/kg. Theo đó, mặt bằng giá lợn hơi khu vực đã tăng từ 48.000 - 51.000 đồng/kg lên 52.000 - 57.000 đồng/kg, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Đáng chú ý, TP.HCM tăng mạnh nhất, đưa giá thu mua lên 57.000 đồng/kg. Đồng Nai cùng đạt 57.000 đồng/kg. Tây Ninh cũng tăng lên 56.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Vĩnh Long cùng đạt 54.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau cùng lên 52.000 đồng/kg. Cần Thơ ghi nhận mức tăng 52.000 đồng/kg.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.