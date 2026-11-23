Giá cà phê giảm hơn 11.000 đồng/kg trong tuần

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên ngày 23-11 đi ngang, tiếp tục duy trì ở mức thấp, giảm đến 11.000 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, từ ngày 16 đến 23-11, giá cà phê tại Đắk Lắk giảm 11.200 đồng/kg; Gia Lai giảm 11.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông giảm 11.000 đồng/kg; trong khi các khu vực khác giảm 11.100 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tiếp tục chịu áp lực lớn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 trên sàn London giảm 315 USD/tấn trong tuần, xuống còn 2.881 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 309 USD/tấn, còn 2.865 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 5 US cent/pound, còn 274,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 2,2%, xuống 268,5 US cent/pound.

Hồ tiêu giảm tới 7.000 đồng/kg, Gia Lai thuộc nhóm thấp nhất

Cùng với cà phê, hồ tiêu trong nước cũng duy trì mặt bằng giá thấp sau 1 tuần điều chỉnh mạnh. Ngày 23-11, giá thu mua tại các vùng nguyên liệu dao động 128.000-132.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá tiêu đã giảm tới 7.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục cùng ghi nhận mức giá 128.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát. Ngược lại, Đắk Lắk giữ mức cao nhất với 132.000 đồng/kg, chênh lệch 4.000 đồng/kg so với nhóm giá thấp nhất.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l duy trì 5.700 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn; tiêu trắng Việt Nam giữ mức 8.300 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Indonesia và Brazil giảm, lần lượt xuống 6.748 USD/tấn và 5.400 USD/tấn.

Thị trường chưa rõ tín hiệu phục hồi Diễn biến giá cho thấy cà phê đang chịu sức ép đáng kể từ nguồn cung vụ mới gia tăng và đà giảm trên các sàn giao dịch quốc tế. Việc Robusta mất mốc 2.900 USD/tấn cùng mức giảm hơn 11.000 đồng/kg trong tuần cho thấy thị trường vẫn chưa tìm được vùng cân bằng mới. Với hồ tiêu, giá nội địa đã tạm chững theo ngày nhưng mức giảm tới 7.000 đồng/kg trong tuần cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn lớn. Điểm tích cực là giá xuất khẩu Việt Nam chưa biến động, phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường. Trong ngắn hạn, diễn biến sức mua của doanh nghiệp và lượng hàng bán ra sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng giá.