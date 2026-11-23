Giá cà phê hôm nay 22/11/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh trong tuần qua.

Giá cà phê đang giảm mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế, trong đó robusta giảm tới gần 100 USD/tấn xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua, ghi nhận mức giảm 10% trong tuần. Diễn biến giao dịch phản ánh rõ sức ép nguồn cung và tâm lý thận trọng của dòng tiền đầu cơ.

Cụ thể, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2027 trên sàn giao dịch London giảm tới 10% (315 USD/tấn) trong tuần qua, xuống còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 9,7% (309 USD/tấn), đạt 2.865 USD/tấn.

Cũng trong xu hướng giảm chung, nhưng giá cà phê arabica giảm với biên độ nhẹ hơn. Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm chỉ 1,8% (5 US Cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 274,85 US Cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng giảm 2,2% (6,1 US Cent/pound), đạt 268,5 US Cent/pound.

Kỳ vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng đang gây áp lực lên giá, trong bối cảnh vụ thu hoạch ở Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới, đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nối tiếp đà đi xuống của thị trường London từ tuần trước, giá cà phê nội địa của Việt Nam tiếp tục giảm trong tuần này, trong bối cảnh hàng vụ mới bắt đầu rộ từ giữa tháng 11 này.

Theo Barchart, giá cà phê arabica cũng chịu áp lực giảm do kỳ vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng từ Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, đồng Real của Brazil mất giá mạnh so với USD, chạm mức thấp nhất trong 19 tháng và tiếp tục giao dịch quanh mức 5,93 Real/USD, đang khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil đẩy nhanh tiến độ giao hàng, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của nước này.

Theo dữ liệu do ICE công bố, có 248.175 bao cà phê Brazil đang chờ phân loại tại các kho lưu trữ của sàn giao dịch Mỹ. Đây là khối lượng lớn nhất trong vòng 3 năm 9 tháng, củng cố triển vọng bổ sung nguồn cung cho các kho dự trữ cà phê được chứng nhận.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu tăng vọt 12,3% trong niên vụ 2025-2026, lần đầu tiên vượt 50 triệu bao. Đáng chú ý, Việt Nam là động lực tăng trưởng chính của nhóm cà phê này, với lượng robusta xuất khẩu tăng 26,7%, từ 20,82 triệu bao trong niên vụ 2024-2025 lên 26,37 triệu bao trong niên vụ 2025-2026, chiếm gần 60% tổng xuất khẩu robusta toàn cầu.

Trái ngược với robusta, xuất khẩu các dòng cà phê arabica nhìn chung diễn biến kém tích cực. Đối với nhóm arabica chế biến ướt kiểu Colombia (Colombian Milds), xuất khẩu trong niên vụ 2025-2026 giảm 11%, xuống còn 12,24 triệu bao. Colombia, quốc gia xuất khẩu chính của dòng cà phê này, ghi nhận lượng xuất khẩu đạt 12,39 triệu bao, giảm 11,2% so với niên vụ trước.

Giá cà phê trong nước xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm trong tuần qua, về quanh ngưỡng 72.000 đồng/kg.

Áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch mới khiến giá cà phê trong nước lao dốc 13,3–13,5% trong tuần qua, tương đương 11.000–11.200 đồng/kg. Bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ mới, lượng hàng đưa ra thị trường tăng lên trong khi chi phí đầu vào vẫn neo ở mức cao, cùng với diễn biến thời tiết ngày càng thất thường, khiến biên lợi nhuận của nông dân và hợp tác xã thu hẹp đáng kể.

Mặc dù xuất khẩu tăng mạnh, giá cà phê trên thị trường nội địa Việt Nam liên tục lao dốc trong thời gian gần đây khi nguồn cung niên vụ 2026–2027 bắt đầu được đưa ra thị trường. Nguồn cung dự kiến tiếp tục tăng khi vụ thu hoạch bước vào cao điểm từ cuối tháng 11, qua đó tiếp tục gây áp lực lên giá.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục biến động giằng co quanh vùng 71.000 – 73.000 đồng/kg. Nếu sàn Robusta London không sớm lấy lại mốc hỗ trợ tâm lý 2.900 USD/tấn, giá thu mua tại Tây Nguyên vẫn đối mặt nguy cơ dò đáy thêm trước khi tìm được điểm cân bằng mới khi tiến độ thu hoạch và lực mua xuất khẩu rõ nét hơn.

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/11 tiếp tục giảm thêm 2.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (21/11), giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 97 USD giao dịch tại 2.881 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 76 USD, giao dịch tại 2.865 USD/tấn. Khối lượng giao dịch cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 7,2 Cent giao dịch tại 274,85 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 7,5 Cent giao dịch tại 268,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 23/11/2026: Giá cà phê trong nước thấp nhất 3 năm, nguy cơ dò đáy mới? Việt Nam đã vượt qua Brazil về một loại cà phê.

Giá tiêu hôm nay 23/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước giữ ổn định ở mức 128.000–132.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại thị trường trong nước không ghi nhận biến động mới trong phiên đầu tuần. Cụ thể, giá tiêu giao dịch tại các địa phương trong ngày 23/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 132.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 128.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 130.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 128.500 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 128.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 128.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng duy trì ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Tuần qua, giá tiêu ghi nhận một tuần giảm mạnh, với mức giảm lên tới 4.000–7.000 đồng/kg so với tuần trước.

Theo báo cáo mới đây của Nedspice, công ty này dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu dự kiến dao động trong khoảng 434.000–464.000 tấn trong niên vụ 2026-2027. Tốc độ tăng trưởng hiện tại được đánh giá ở mức bình thường, trong khi hiện tượng El Niño làm gia tăng những bất ổn đối với triển vọng nguồn cung.

Sản lượng hồ tiêu Việt Nam đã giảm đáng kể so với mức đỉnh 322.000 tấn trong niên vụ 2018-2019, xuống còn khoảng 155.000 tấn trong niên vụ 2026-2027, thấp hơn hơn 50% so với mức đỉnh. Điều này khiến lượng tồn kho chuyển tiếp giảm. Năng suất hồ tiêu cả nước duy trì ổn định so với năm ngoái, ở mức khoảng 2,1 tấn/ha.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 23/11/2026

Giá gạo xuất khẩu và gạo trong nước đồng loạt tăng, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động468 - 472 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên585–589 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 515 - 520 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm tăng 8 USD/tấn, lên mức 498–502 USD/tấn, tiếp tục dẫn đầu trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Sản phẩm cùng loại của Pakistan cũng tăng nhẹ 2 USD/tấn so với tuần trước, dao động trong khoảng 415–419 USD/tấn. Tương tự, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 399–403 USD/tấn, tăng 6 USD/tấn; trong khi gạo đồ 5% tấm tăng 7 USD/tấn, dao động từ 394–397 USD/tấn.

Theo các nguồn tin thương mại, Philippines đã nối lại hoạt động mua gạo từ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar sau khi các hạn chế nhập khẩu được nới lỏng, điều này thúc đẩy sự quan tâm đối với nguồn cung gạo trong khu vực. Việc các nhà nhập khẩu Philippines quay trở lại thị trường quốc tế diễn ra trong bối cảnh giá gạo Việt Nam đang ở mức cao và nguồn cung được cho là hạn chế đến tháng 2, có thể thúc đẩy các nhà nhập khẩu đa dạng hóa nguồn cung sang những nước có giá cạnh tranh hơn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Tại Hội nghị quốc tế ngành cà phê Việt Nam 2026 (VICO 2026) do Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/11 ở TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Điều hành Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) Vanúsia Nogueira cho biết, Việt Nam đã vượt qua Brazil để trở thành nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới.

Trong niên vụ 2025 - 2026, Việt Nam chiếm 14,2% thị phần xuất khẩu cà phê hòa tan toàn cầu, đứng thứ 2 là Brazil với 11,2%. Tiếp theo là Đức 8,9%; Tây Ban Nha 6,7%, Mexico 5,9%; Malaysia 5,3%, Ấn Độ 5%...

Theo bà Vanúsia Nogueira, tiêu thụ cà phê hòa tan đang tăng trưởng nhanh trên toàn cầu bởi sự tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Chính vì vậy, ở nhiều thị trường, cà phê hòa tan đang chiếm thị phần lớn nhất như Nga, Nhật Bản, Australia.

Đại diện VICOFA, cho biết, nhu cầu cà phê hòa tan trên thị trường hiện đang rất lớn. Bằng chứng là đa số các nhà máy cung cấp nguyên liệu chế biến cà phê hòa tan ở Việt Nam hiện đã có đơn hàng để hoạt động hết công suất cho đến quý 1/2027.

Cà phê chế biến sâu đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu cà phê Việt Nam. Theo VICOFA, kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm chế biến sâu đang đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số. Trong niên vụ 2025-2026, cà phê chế biến sâu xuất khẩu khoảng 142.600 tấn (chưa quy đổi), kim ngạch khoảng 1,5 tỷ USD, tăng khoảng 15% về khối lượng và tăng khoảng 14% về kim ngạch so với niên vụ 2024-2025.

Theo chuyên gia VICOFA, hiện nay, các doanh nghiệp trong nước và FDI đang mở rộng công suất cũng như xây dựng mới các nhà máy sản xuất cà phê chế biến sâu. Trong vài năm tới, tỷ lệ về cà phê hòa tan, cà phê rang xay sẽ tăng mạnh trong tổng xuất khẩu cà phê Việt Nam. Đặc biệt, ngoài cà phê hòa tan được sản xuất theo công nghệ sấy phun vốn đang rất phổ biến trên thị trường đại chúng, thì nhu cầu với cà phê hòa tan sản xuất theo công nghệ sấy lạnh cũng đang tăng lên nhanh chóng.

CEO ICO Vanúsia Nogueira cho rằng, với lợi thế cũng như nhu cầu trên thế giới hiện nay, ngành cà phê Việt Nam nên coi cà phê hòa tan là một chiến lược để khai phá thị trường mới và thúc đẩy xuất khẩu.