Giá nông sản hôm nay 23/10: Cà phê giảm tiếp, hồ tiêu giữ giá

Thị trường nông sản sáng 23/10 tiếp tục có sự phân hóa. Giá cà phê tại Tây Nguyên giảm thêm sau phiên mất 2.000 đồng/kg trước đó, đưa mức thu mua thấp nhất xuống dưới 91.000 đồng/kg. Trái lại, hồ tiêu tạm thời ổn định sau nhịp giảm, giữ mặt bằng 137.000–139.500 đồng/kg.

Diễn biến quốc tế cũng đáng chú ý khi Robusta London tiếp tục đi xuống, trong khi Arabica New York đảo chiều tăng. Điều này cho thấy áp lực nguồn cung và tâm lý giao dịch đang khác nhau khá rõ giữa hai dòng cà phê.

Hình minh họa.

Giá cà phê giảm thêm 400–500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 23/10 tiếp tục suy yếu tại toàn bộ các vùng khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm 500 đồng/kg, xuống còn 91.500 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có giá thu mua cao nhất. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 400 đồng/kg, còn 91.400 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục đứng thấp nhất với 90.800 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên trước.

Như vậy, giá cà phê hiện dao động từ 90.800–91.500 đồng/kg. Chỉ trong hai phiên gần nhất, vùng giá cao nhất đã từ 94.000 đồng/kg lùi về 91.500 đồng/kg, tương đương giảm 2.500 đồng/kg.

Áp lực từ thị trường thế giới vẫn tập trung ở Robusta. Hợp đồng tháng 11/2026 giảm 58 USD/tấn, xuống 3.352 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1/2027 mất 60 USD, còn 3.364 USD/tấn.

Robusta đã có phiên giảm thứ hai liên tiếp. Trong bối cảnh vụ thu hoạch mới tại Việt Nam đang tiến triển, nguồn hàng tăng dần có thể khiến thị trường tiếp tục thận trọng.

Arabica New York lại đi theo hướng ngược lại. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 4,85 US cent/lb lên 316,15 US cent/lb, tương đương tăng 1,56%.

Sự trái chiều giữa Robusta và Arabica cho thấy thị trường cà phê quốc tế chưa có xu hướng đồng nhất. Với Việt Nam, Robusta vẫn là yếu tố tác động trực tiếp hơn tới giá thu mua trong nước.

Giá hồ tiêu hôm nay 23/10 giữ ổn định

Khác với cà phê, hồ tiêu trong nước sáng 23/10 chưa xuất hiện điều chỉnh mới sau phiên giảm trước đó.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất 139.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 138.500 đồng/kg, còn Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 137.500 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng có mức thấp nhất 137.000 đồng/kg.

Sau khi đánh mất mốc 140.000 đồng/kg trong phiên trước, hồ tiêu đang tạm thời cân bằng trong vùng 137.000–139.500 đồng/kg. Khoảng cách giữa nơi có giá cao nhất và thấp nhất là 2.500 đồng/kg.

Thị trường thế giới lại ghi nhận tín hiệu tích cực tại Indonesia. Tiêu đen Indonesia tăng lên khoảng 6.850 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok đạt khoảng 9.354 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục giữ giá tiêu đen quanh 9.100 USD/tấn, Brazil khoảng 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì khoảng 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l ở 5.995 USD/tấn; tiêu trắng giữ quanh 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu tại Ấn Độ theo đồng rupee chưa thay đổi:

Cà phê chịu sức ép, hồ tiêu tạm tìm vùng cân bằng

Điểm đáng chú ý của thị trường ngày 23/10 là cà phê tiếp tục giảm trong khi hồ tiêu tạm dừng nhịp đi xuống.

Giá cà phê hiện chỉ còn 90.800–91.500 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng 94.000 đồng/kg cách đây hai phiên. Robusta London cũng chưa phát tín hiệu phục hồi, khiến thị trường trong nước còn chịu sức ép.

Hồ tiêu ổn định hơn khi giữ vùng 137.000–139.500 đồng/kg. Việc giá thế giới tại Indonesia tăng nhẹ có thể hỗ trợ tâm lý, nhưng để thị trường trong nước lấy lại mốc 140.000 đồng/kg vẫn cần thêm lực mua.

Trong ngắn hạn, cà phê sẽ tiếp tục chịu tác động từ tiến độ thu hoạch vụ mới và diễn biến sàn London. Với hồ tiêu, sức mua xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra thị trường là hai yếu tố cần theo dõi.