Giá nông sản hôm nay 23/10/2026: Giá cà phê 'đỏ sàn', xu hướng đảo chiều dài hạn bắt đầu? Sàn thương mại điện tử Trung Quốc 'ngấm' thuế mới từ EU.

Giá cà phê hôm nay 23/10/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh.

Toàn sàn cà phê chìm trong sắc đỏ. Đà đi xuống trên cả hai hai sàn London và New York cùng áp lực nguồn cung vụ mới khiến thị trường tỏ ra thận trọng hơn. Đợt điều chỉnh giảm hôm nay cũng đến từ áp lực chốt lời mạnh của các nhà đầu tư tài chính sau đợt tăng nóng trước đó, kết hợp với việc dòng tiền trên các sàn kỳ hạn có sự dịch chuyển nhẹ.

Giá cà phê robusta giảm phiên thứ ba liên tiếp, xuống chỉ còn 3.301 USD/tấn đối với hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027. Nguyên nhân chủ yếu do sức ép từ nguồn cung gia tăng. Các khu vực trồng cà phê chủ chốt tại Việt Nam như Tây Nguyên bắt đầu bước vào đợt thu hoạch mới cũng phần nào giải tỏa tâm lý căng thẳng về nguồn cung ngắn hạn trên thị trường nội địa.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025–2026 (từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026) ước đạt 31,7 triệu bao, tương đương gần 1,9 triệu tấn, tăng khoảng 6-10% so với niên vụ trước. Trong đó, robusta chiếm hơn 90% tổng sản lượng. Xuất khẩu trong niên vụ 2025-2026 đạt tổng cộng 1,8 triệu tấn, tăng mạnh 21% so với niên vụ trước.

Lượng hàng tồn kho robusta của ICE đã tăng mạnh trong 6 tuần qua, lên mức cao nhất trong 13 tháng là 6.488 lô tính đến ngày 22/10. Yếu tố này gây áp lực giảm giá đối với cà phê robusta trong bối cảnh Việt Nam cũng đang trong vụ thu hoạch mới 2026-2027.

Trong khi đó, theo Barchart, giá cà phê arabica giảm trong phiên giao dịch mới nhất sau khi tồn kho arabica do ICE chứng nhận tăng 4.847 bao trong ngày thứ Tư (21/10), lên 239.748 bao, so với mức thấp nhất trong 5 tuần là 234.901 bao ghi nhận hôm 20/10. Mức tăng tồn kho này phù hợp với các báo cáo đầu tuần cho biết gần 28.000 bao cà phê arabica đang chờ phân loại tại Sàn giao dịch ICE, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể, tồn kho arabica của ICE đã có xu hướng giảm trong tháng qua và hiện chỉ cao hơn so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận vào ngày 15/9. Đây vẫn là yếu tố cơ bản hỗ trợ giá cà phê arabica.

Mặc dù giá giảm trong phiên thứ Năm (ngày 22/10), lượng arabica được chứng nhận tại New York vẫn ở mức thấp, trong khi rủi ro thời tiết đối với các vụ mùa sắp tới tiếp tục là những yếu tố có thể gây ra các đợt biến động giá mạnh.

Theo nhận định của giới phân tích, trên thị trường thế giới dù giá sụt giảm nhưng mặt bằng giá hiện tại vẫn duy trì ở mức tương đối cao do các yếu tố nền tảng về thời tiết tại các quốc gia Nam Mỹ và lượng tồn kho chuẩn hóa chưa thực sự phục hồi dồi dào. Mức giảm phiên hôm nay mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn là một đợt đảo chiều có xu hướng dài hạn.

Dự báo giá cà phê robusta trên sàn London sẽ sớm tìm được điểm cân bằng quanh vùng 3.200 – 3.300 USD/tấn trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn cho giai đoạn cuối năm.

Diễn biến tồn kho được chứng nhận tại các sàn giao dịch quốc tế tiếp tục là một trong những yếu tố chính được thị trường theo dõi. Nguồn cung gia tăng trong bối cảnh thị trường vẫn chú ý đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các nước tiêu thụ, đồng thời rủi ro thời tiết tại các vùng sản xuất ở châu Á vẫn hiện hữu.

Xuất khẩu cà phê Brazil cũng ngày càng thu hút sự chú ý. Theo dữ liệu của Cecafé Cecafé do Terra Investimentos tổng hợp, lượng cà phê xuất khẩu của nước này đạt khoảng 3,14 triệu bao tính đến ngày 21/10, tăng 53,1% so với mức được ghi nhận trong kỳ so sánh. Sự phục hồi của hoạt động thương mại có thể góp phần gia tăng nguồn cung toàn cầu, nhưng việc cà phê thực tế đến các thị trường tiêu thụ và kho được chứng nhận vẫn phụ thuộc vào các khâu logistics và thương mại.

Giá cà phê trong nước quay đầu giảm, thị trường nội địa áp sát mốc 90.000 đồng/kg.

Giới giao dịch cho rằng, trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhẹ hoặc đi ngang tích lũy quanh vùng 90.000 – 92.000 đồng/kg khi nguồn cung hàng mới thu hoạch dần đưa ra thị trường. Áp lực bán hàng mùa vụ từ nông dân có thể khiến đà tăng bị hãm lại trong một vài tuần tới.

Tuy nhiên, xét trong trung và dài hạn, đà giảm sẽ khó kéo sâu do nhu cầu nhập khẩu phục vụ dịp lễ cuối năm từ các thị trường tiêu thụ lớn như EU và Bắc Mỹ vẫn duy trì ở mức cao. Các nông hộ và HTX cần chủ động theo dõi sát diễn biến sàn thế giới, cân đối tiến độ thu hoạch và chế biến để tối ưu hóa thời điểm xuất bán, tránh tâm lý bán tháo theo làn sóng điều chỉnh ngắn hạn.

Theo VICOFA, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam trong niên vụ 2025-2026 tăng gần 1% so với niên vụ trước, lên mức 8,5 tỷ USD và thiết lập mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng kim ngạch thấp hơn đáng kể so với mức tăng về khối lượng xuất khẩu, do giá giảm mạnh. Trong niên vụ 2025-2026, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 4.698 USD/tấn, giảm 16,5% (929 USD/tấn) so với niên vụ trước và đánh dấu sự sụt giảm lần đầu tiên sau 5 niên vụ tăng liên tiếp.

Giá cà phê trong nước hôm nay 23/10 giảm 500 - 600 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 22/10, giá cà phê robusta tiếp tục giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 64 USD giao dịch tại 3.288 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 63 USD, giao dịch tại 3.301 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 3,7 Cent giao dịch tại 312,45 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 3,8 Cent giao dịch tại 297,45 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá nông sản hôm nay 23/10/2026: Giá cà phê 'đỏ sàn', xu hướng đảo chiều dài hạn bắt đầu? Sàn thương mại điện tử Trung Quốc 'ngấm' thuế mới từ EU.

Giá tiêu hôm nay 23/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước dao động trong khoảng 137.000–140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng 1.500 đồng/kg tại Đắk Lắk và giữ ổn định ở các địa phương khác. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 23/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, trong 15 ngày đầu tháng 10/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.417 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 69,1 triệu USD, giảm 4,6% về lượng và 1,3% về giá trị so với nửa đầu tháng 9/2026, tương đương giảm 498 tấn.

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 2.666 tấn, chiếm 25,6% tổng lượng xuất khẩu, giảm 8,2% so với nửa đầu tháng trước. Trung Quốc đứng thứ hai với 1.534 tấn, chiếm 14,7%, giảm 27,8%. Lượng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 591 tấn, lớn hơn mức giảm chung của cả nước, cho thấy đây là yếu tố chính kéo tổng xuất khẩu đi xuống.

Trong 15 ngày đầu tháng 10/2026, Việt Nam nhập khẩu 659 tấn Hồ tiêu, gồm 542 tấn tiêu đen và 117 tấn tiêu trắng, kim ngạch đạt 4,2 triệu USD. So với nửa đầu tháng 9/2026, lượng nhập khẩu giảm 31,3%, tương đương giảm 300 tấn, kim ngạch giảm 20,8%. Indonesia là nguồn cung lớn nhất với 202 tấn, chiếm 30,7% tổng lượng nhập khẩu, giảm 10,6% so với nửa đầu tháng trước.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 23/10/2026

Giá nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo nhìn chung duy trì ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động423–427 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 518 - 522 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 470 - 475 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 474–478 USD/tấn, cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gạo chủ chốt. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan thấp hơn, dao động trong khoảng 408–412 USD/tấn. Tại Ấn Độ, giá gạo trắng cùng loại tiếp tục ổn định ở mức 384–388 USD/tấn. Giá gạo đồ 5% tấm của nước này cũng không ghi nhận biến động, duy trì trong khoảng 380–384 USD/tấn.

Theo FAO, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026-2027 dự kiến giảm 1,9%, xuống 553,1 triệu tấn, do biên lợi nhuận của người sản xuất thu hẹp và thời tiết bất lợi liên quan đến El Niño. Trong khi đó, USDA dự báo sản lượng đạt 533,9 triệu tấn, giảm 3,4 triệu tấn so với dự báo trước và 2,2% so với niên vụ 2025-2026.

Số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu gạo Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt 6,03 triệu tấn, trị giá 2,9 tỷ USD, giảm 5,1% về lượng và giảm 10,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu suy giảm từ một số thị trường chủ lực, đặc biệt là Philippines.

Dù nguồn cung gạo toàn cầu vẫn tiềm ẩn rủi ro do tác động của El Niño, xuất khẩu gạo Việt Nam trong ngắn hạn được dự báo chịu áp lực khi nhu cầu từ hai thị trường chủ lực là Philippines và Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Thuế mới của Liên minh châu Âu (EU) đối với hàng nhập khẩu thương mại điện tử giá trị thấp đang tác động rõ rệt đến các nền tảng Trung Quốc. Trong tháng 9, doanh số của Shein, Temu và AliExpress tại Pháp tiếp tục giảm mạnh, chủ yếu do lượng khách hàng sụt giảm.

Theo Les Echos ngày 22/10, nghiên cứu của ứng dụng hoàn tiền Joko, dựa trên dữ liệu của 1,5 triệu người tiêu dùng kết nối tài khoản ngân hàng với ứng dụng, cho thấy trong bốn tuần đầu mùa mua sắm sau kỳ nghỉ Hè, doanh số tính theo giá trị của Shein giảm 26%, Temu giảm 19% và AliExpress giảm 24%.

Theo Joko, nguyên nhân chính là khoản thuế 3 Euro được EU áp dụng từ ngày 1/7 đối với các kiện hàng trị giá dưới 150 euro vận chuyển bằng đường hàng không. Cuối tháng 8, Hải quan Pháp cho biết lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm 30-40% kể từ khi biện pháp này có hiệu lực.

Số liệu của Médiamétrie/NetRatings cũng cho thấy xu hướng tương tự. Trong tháng 7, lượng người sử dụng Shein giảm 42,3% so với cùng kỳ năm trước, Temu giảm 36,4% và AliExpress giảm 10,4%.

Sự sụt giảm doanh số chủ yếu xuất phát từ việc các nền tảng mất khách hàng. Nếu lấy lượng khách trong quý II/2026 làm mốc 100, đến cuối tháng 9, chỉ số này chỉ còn 77 đối với Shein, 63 đối với Temu và 70 đối với AliExpress. Theo các chuyên gia của Joko, thuế mới làm giảm lợi thế về giá, vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp các nền tảng Trung Quốc thu hút người tiêu dùng.

Ngay cả nhóm khách hàng trung thành cũng đang giảm mạnh. Từ tháng 6 đến tháng 9, số khách thuộc nhóm này giảm 31% tại Shein, 49% tại Temu và 40% tại AliExpress.

Ngoài thuế 3 Euro, một số yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nền tảng Trung Quốc, trong đó có những tranh cãi liên quan đến hàng hóa bất hợp pháp và phản ứng đối với việc Shein hiện diện tại trung tâm thương mại BHV ở Paris.

Pháp cũng bắt đầu áp dụng từ ngày 1/9 cơ chế phụ thu môi trường đối với thời trang nhanh, với mức từ 0,50-12 euro cho mỗi sản phẩm tùy khả năng sửa chữa. Tuy nhiên, quá trình xác định các nền tảng và sản phẩm thuộc diện áp dụng còn phức tạp nên chưa rõ biện pháp này đã tác động đến doanh số ở mức độ nào.

Một diễn biến đáng chú ý là giá trị trung bình mỗi đơn hàng trên Temu tăng 34% và AliExpress tăng 40% trong tháng 9. Theo Joko, điều này có thể cho thấy hai nền tảng đã chuyển một phần chi phí phát sinh từ thuế sang giá bán. Trong khi đó, giá trị đơn hàng trung bình của Shein gần như không đổi, chỉ tăng 1%, cho thấy nền tảng này có thể đang áp dụng chiến lược khác.

Dù chịu tác động đáng kể, các nền tảng Trung Quốc vẫn giữ vị trí lớn trên thị trường Pháp. Theo Liên đoàn Thương mại điện tử và bán hàng từ xa Pháp (Fevad) và Viện Thời trang Pháp (IFM), trong tháng 7, Shein, Temu và AliExpress vẫn chiếm khoảng 7% toàn bộ thị trường quần áo tại nước này.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Shein vẫn là nhà bán lẻ hàng dệt may lớn thứ hai tại Pháp, chỉ sau Kiabi. Với kho hàng quy mô lớn tại Ba Lan, Shein còn có khả năng phân phối hàng từ bên trong EU, qua đó hạn chế tác động của thuế đối với các kiện hàng nhỏ nhập trực tiếp từ bên ngoài khối.