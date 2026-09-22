Giá nông sản hôm nay 22/9/2026: Giá cà phê có thể thiết lập mặt bằng giá mới; Thông tin mới nhất về Đàm phán thuế đối ứng Việt Nam-Hoa Kỳ

Giá cà phê hôm nay 22/9/2026

Giá cà phê thế giới tiếp tục điều chỉnh mạnh, đã giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng.

Áp lực giảm giá trên thị trường quốc tế duy trì rõ nét do viễn cảnh nguồn cung dồi dào từ các quốc gia sản xuất hàng đầu như Việt Nam và Brazil. Nguồn cung toàn cầu hiện được cải thiện nhờ tồn kho tăng, xuất khẩu của Brazil mạnh lên và thời tiết thuận lợi tại Brazil, Việt Nam.

Một nguyên nhân khác dẫn đến đợt sụt giảm trên sàn quốc tế đến từ hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư khi niên vụ 2025-2026 bước vào những ngày cuối cùng. Bối cảnh nguồn cung được cải thiện nhẹ tại một số quốc gia xuất khẩu lớn cùng với sự điều chỉnh của dòng vốn tài chính sang các kênh trú ẩn khác đã tạo sức ép trực tiếp lên giá cà phê. Thêm vào đó, tâm lý chờ đợi các thông tin chính thức về sản lượng niên vụ mới 2026-2027 sắp bắt đầu từ tháng 10 khiến bên mua thu hẹp quy mô giải ngân, đẩy thị trường vào nhịp suy yếu ngắn hạn.

Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trong tuần này khi lượng hàng từ Brazil đang được đẩy mạnh đưa vào thị trường. Áp lực dư cung gia tăng khi sản lượng và xuất khẩu của Brazil được dự báo đạt các kỷ lục mới. Theo StoneX, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/27 dự kiến đạt kỷ lục 77,2 triệu bao, tăng 2,6% so với dự báo trước đó nhờ thời tiết thuận lợi nâng cao năng suất của cả Arabica lẫn Robusta.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu cà phê của Brazil trong niên vụ 2026/27 sẽ lập kỷ lục mới với 49,1 triệu bao. Mặc dù thời tiết mưa lớn trong tháng 6 và tháng 7/2026 ảnh hưởng tới chất lượng thu hoạch, nhịp độ xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này vẫn ở mức rất cao. Chỉ trong hai tháng đầu niên vụ mới, Brazil đã xuất khẩu 7,2 triệu bao, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tại nhà sản xuất và xuất khẩu robusta hàng đầu thế giới - Việt Nam, mưa cuối mùa Hè vẫn tiếp diễn theo quy luật thông thường tại các vùng trồng cà phê chính ở khu vực Tây Nguyên. Cây cà phê đang phát triển hướng tới vụ thu hoạch mới, dự kiến bắt đầu theo mùa vụ vào tháng 10 năm nay.

Về dài hạn, các chuyên gia cũng nhận định về đợt El Niño hiện nay, một hiện tượng thời tiết tự nhiên xảy ra khi gió mậu dịch suy yếu khiến nước biển ấm hơn tích tụ tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo, đang có cường độ đặc biệt mạnh. Việc cây cà phê ra hoa sớm sau giai đoạn mưa liên tục trong mùa Đông ở Brazil – thời kỳ thường khô ráo – là tín hiệu tích cực đối với vụ arabica sắp tới, dự kiến có thể bắt đầu thu hoạch vào khoảng tháng 5 năm sau.

Tuy nhiên, thời tiết thuận lợi vẫn cần được duy trì để đảm bảo hoa phát triển thành quả. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại rủi ro về chất lượng cà phê suy giảm hoặc hiện tượng El Niño quá mạnh có thể gây ra các đợt nắng nóng nghiêm trọng.

Giá cà phê trong nước ghi nhận đà giảm giá trong tuần vừa qua và tiếp tục chịu áp lực trong đầu tuần này.

Giá cà phê giữ ngưỡng 93.000 đồng/kg khi thị trường đang tiến tới giai đoạn kết thúc niên vụ 2025/26 (từ tháng 10/2025 - tháng 9/2026) và chuẩn bị chuyển giao sang niên vụ mới 2026/27, phần lớn sản lượng niên vụ 2025/26 đã được đưa ra thị trường. Tổng sản lượng niên vụ này ước đạt trung bình 32,5 triệu bao (trong đó robusta chiếm 31 triệu bao), đánh dấu sự phục hồi sau hai niên vụ sụt giảm liên tiếp trước đó.

Giới giao dịch cho rằng, dù chưa xuất hiện sóng biến động lớn, song việc mặt bằng giá thu mua nằm nguyên dưới ngưỡng 94.000 đồng/kg cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường nội địa, dù mức giá 93.000 đồng/kg vẫn là vùng giá tương đối tốt cho người trồng cà phê.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ đối mặt với áp lực giảm nhẹ theo đà thế giới, có thể lùi về quanh vùng 92.100 đồng/kg (giảm khoảng 1.600 đồng/kg tương ứng 1,71%) do sự kết hợp của các yếu tố nguồn cung, tâm lý thị trường và diễn biến từ sàn giao dịch quốc tế.

Bước sang tháng 10, khi Tây Nguyên chính thức bước vào cao điểm thu hoạch vụ mới, áp lực cung ứng gia tăng kết hợp với đà suy giảm từ thị trường thế giới có thể sẽ khiến mặt bằng giá cà phê trong nước phải thiết lập một mặt bằng cân bằng mới.

Giá cà phê trong nước ngày 21/9 đi ngang tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch qua đêm đầu tuần (21/9), giá cà phê robusta quay đầu giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 59 USD giao dịch tại 3.337 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 61 USD, giao dịch tại 3.312 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 4,1 Cent giao dịch tại 276,40 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 3,5 Cent giao dịch tại 268,45 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 22/9/2026: Giá cà phê có khả năng điều chỉnh mạnh trước áp lực dư cung; Đàm phán thuế đối ứng Việt Nam-Hoa Kỳ đã đến rất gần kết quả cuối cùng.

Giá tiêu hôm nay 22/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì quanh 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước không ghi nhận biến động mới, cụ thể giao dịch trong ngày 22/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 141.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu toàn cầu duy trì tương đối ổn định trong tuần thứ ba tháng 9, mặc dù giá có sự khác biệt giữa các nước sản xuất. Thay đổi tỷ giá cũng tác động đến điều kiện giao dịch khi đồng tiền của một số quốc gia sản xuất hồ tiêu suy yếu so với USD, ảnh hưởng đến khả năng định giá xuất khẩu và tâm lý thị trường.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 202.414 tấn, trị giá 1,32 tỷ USD, tăng lần lượt 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng về lượng cao hơn tốc độ tăng về giá trị là do giá xuất khẩu bình quân giảm 4,2%, đạt 6.503 USD/tấn.

Trong khi đó, theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70 triệu USD, tăng 3,8% về lượng so với 10.514 tấn trong 15 ngày đầu tháng 8/2026.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 5.741 tấn, chiếm 52,6% và tăng 1,6%. Đáng chú ý, Trung Quốc đạt 2.125 tấn, tăng 34,1%, trong khi UAE giảm 42,1% xuống 570 tấn. Châu Mỹ tăng mạnh 44,2%, đạt 3.111 tấn; riêng Mỹ đạt 2.905 tấn, tăng 62,4%, chiếm 26,6% tổng xuất khẩu. Ngược lại, châu Âu giảm 26,3% xuống 1.594 tấn và châu Phi giảm 13,8% xuống 469 tấn.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 22/9/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam nhìn chung không có biến động đáng kể, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 423 - 427 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 526 - 530 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 - 445 USD/tấn, giảm nhẹ 5 USD/tấn.

Trong nhóm các nhà xuất khẩu lớn, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về giá, ở mức 477 - 481 USD/tấn. Sản phẩm cùng loại của Pakistan đứng ở mức 419 - 423 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 375 - 379 USD/tấn và gạo đồ 5% tấm ở mức 377 - 381 USD/tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer.

Tại buổi tiếp, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước.

Thông tin về Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, ông cho biết hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng. Đến nay, hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Trưởng Đại diện USTR cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước.

Sau khi nghe Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ báo cáo về diễn biến tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng cũng như một số vấn đề kinh tế, thương mại mà Hoa Kỳ quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết Hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn cùng Chính quyền Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước, trực tiếp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước. Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.