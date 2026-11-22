Cà phê đi xuống phiên thứ 10 liên tiếp, Robusta rơi khỏi mốc 2.900 USD/tấn

Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 71.200-72.000 đồng/kg.

Sau khi giảm, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông có giá thu mua cao nhất với 72.000 đồng/kg; ngược lại các khu vực khác rơi vào vùng giá thấp nhất, chỉ còn 71.200 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê cùng được thu mua với giá 71.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tiếp tục lao dốc trên sàn London. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 97 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 76 USD/tấn, còn 2.865 USD/tấn. Đây là phiên giảm thứ 10 liên tiếp, đưa Robusta xuống dưới mốc 2.900 USD/tấn.

Cùng chiều, giá Arabica trên sàn New York cũng giảm mạnh. Hợp đồng giao tháng 12-2026 mất 7,2 US cent/pound, xuống 274,85 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 7,5 US cent/pound, còn 268,5 US cent/pound.

Giá hồ tiêu nối dài đà giảm

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 22-11 tiếp tục đi xuống. Tại nhiều địa phương, giá mặt hàng này đã giảm sâu hơn, mất từ 1.000-2.500 đồng/kg, đưa giá thu về khoảng 128.000-132.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức giá thấp nhất cả nước, với 128.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giảm 0,32%, xuống 6.748 USD/tấn; tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 2,78%, còn 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Việt Nam vẫn giữ mức 5.700 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 5.900 USD/tấn đối với loại 550 g/l.

Diễn biến này cho thấy giá thu mua trong nước đang chịu áp lực rõ nét hơn, trong khi giá chào xuất khẩu của Việt Nam chưa biến động tương ứng.

Cà phê và hồ tiêu còn chịu sức ép Thị trường cà phê và hồ tiêu tiếp tục diễn biến kém tích cực trong ngày 22-11, song áp lực giảm giá ở 2 mặt hàng có những nguyên nhân và đặc điểm khác nhau. Trong khi cà phê đang chịu sức ép rõ rệt từ nguồn cung vụ mới và đà suy yếu trên các sàn giao dịch quốc tế, hồ tiêu chủ yếu ghi nhận sự điều chỉnh mạnh tại thị trường nội địa, còn giá xuất khẩu của Việt Nam vẫn tương đối ổn định. Một trong những yếu tố gây sức ép là nguồn cung vụ mới từ Việt Nam gia tăng khi các vùng trồng trọng điểm bước vào thời điểm thu hoạch. Lượng cà phê được đưa ra thị trường nhiều hơn có thể khiến hoạt động bán hàng của nông dân và doanh nghiệp trở nên sôi động, trong khi lực mua chưa đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung. Bên cạnh đó, diễn biến giá trên sàn quốc tế suy yếu cũng tác động trực tiếp đến giá thu mua trong nước. Trong ngắn hạn, giá cà phê nhiều khả năng vẫn chịu áp lực nếu Robusta chưa tìm được vùng cân bằng mới và nguồn cung vụ thu hoạch tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mức giảm sâu cũng có thể khiến một bộ phận người trồng hạn chế bán ra, qua đó làm chậm tốc độ gia tăng nguồn cung trên thị trường. Với hồ tiêu, xu hướng thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào sức mua của doanh nghiệp xuất khẩu, lượng hàng thực tế được đưa ra thị trường và diễn biến giá tại các nước sản xuất lớn. Nếu nhu cầu xuất khẩu duy trì ổn định, trong khi nguồn cung trong nước không tăng đột biến, giá tiêu có thể sớm tìm được vùng cân bằng. Ngược lại, nếu sức mua yếu và người bán tiếp tục chấp nhận hạ giá để giải phóng hàng, thị trường nội địa vẫn có nguy cơ giảm thêm. Vì vậy, người trồng và doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến thị trường, chất lượng hàng hóa và tiến độ thu mua để chủ động phương án tiêu thụ, hạn chế rủi ro trước những biến động khó lường.