Robusta “thủng” mốc 3.000 USD/tấn, trong nước mất thêm 1.000 đồng/kg

Hôm nay, giá cà phê nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg, xuống còn 73.200-74.000 đồng/kg.

Sau khi giảm, khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) là địa phương có giá cà phê thu mua cao nhất với 74.000 đồng/kg; trong khi các khu vực còn lại của tỉnh Lâm Đồng chỉ còn 73.200 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng ở mức 73.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tiếp tục lao dốc trên sàn London. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 41 USD/tấn, xuống còn 2.978 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 47 USD/tấn, còn 2.941 USD/tấn. Đây là phiên giảm thứ 9 liên tiếp của Robusta, đồng thời đánh dấu việc mặt hàng này mất mốc 3.000 USD/tấn.

Trái chiều với Robusta, giá Arabica trên sàn New York phục hồi nhẹ. Hợp đồng giao tháng 12-2026 tăng 1,1 US cent/pound, lên 282,05 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2027 tăng 0,55 US cent/pound, đạt 276 US cent/pound.

Hồ tiêu giảm tiếp, Gia Lai xuống còn 130.000 đồng/kg

Ngày 21-11, thị trường hồ tiêu kém sắc khi tiếp tục giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng chung về 130.000-132.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Lâm Đồng, hồ tiêu ghi nhận mức giảm sâu nhất với 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lần lượt về 130.000 đồng/kg và 131.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục giữ mức cao nhất với 132.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai giảm 1.500 đồng/kg, lần lượt được thương lái thu mua với giá 131.000 đồng/kg và 130.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn nhìn chung ổn định.

Đáng chú ý, Malaysia tiếp tục có giá tiêu đen và tiêu trắng cao nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu Việt Nam chưa ghi nhận biến động đáng kể.

Nhận định thị trường

Nhìn chung, thị trường nông sản ngày 21-11 có sự phân hóa rõ rệt. Cà phê chịu áp lực giảm mạnh nhất khi Robusta mất mốc 3.000 USD/tấn, kéo giá thu mua trong nước xuống vùng thấp.

Theo phân tích của Kinh tế Chứng khoán, áp lực nguồn cung vụ mới từ Việt Nam là một trong những yếu tố khiến thị trường cà phê suy yếu. Các vùng trồng trọng điểm đang bước vào cao điểm thu hoạch, lượng hàng đưa ra thị trường gia tăng. Bên cạnh đó, đồng Real Brazil suy yếu cũng tạo thêm động lực bán cà phê từ các nhà xuất khẩu nước này.

Đối với hồ tiêu, giá nội địa giảm sâu trong khi thị trường xuất khẩu quốc tế vẫn tương đối ổn định. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh hiện tập trung rõ hơn ở thị trường thu mua trong nước.

Trong ngắn hạn, diễn biến nguồn cung cà phê vụ mới và sức mua hồ tiêu sẽ tiếp tục tác động đến giá nông sản. Người trồng và doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến thị trường, chất lượng hàng hóa và nhu cầu thu mua để chủ động phương án tiêu thụ, hạn chế rủi ro trước những biến động khó lường.