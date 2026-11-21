Giá cà phê hôm nay 21/11/2026

Giá cà phê thế giới giảm rất mạnh trong phiên cuối tuần.

Thị trường thế giới cùng lao dốc mạnh trên tất cả các sàn giao dịch. Giá cà phê robusta giảm tới gần 100 USD/tấn xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua và ghi nhận mức giảm 10% trong tuần. Cụ thể, giá cà phê robusta chốt phiên cuối tuần này giảm 97 USD trong kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027, tương đương 3,3%, xuống còn 2.881 USD/tấn, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất trong ba năm là 2.854 USD/tấn.

Áp lực nguồn cung trên thị trường đang gia tăng rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu được giới giao dịch chỉ ra là do hoạt động thu hoạch tại Việt Nam, quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, đang bước vào giai đoạn cao điểm. Các nhà giao dịch cho biết, hoạt động thu hoạch tại các vùng trồng chính tăng tốc vào cuối tháng 11 này và dự kiến còn kéo dài sang đầu tháng 12. Nguồn cung sẽ còn tăng khi vụ thu hoạch bước vào cao điểm, qua đó tiếp tục gây áp lực lên giá thị trường.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025-2026 ước đạt 2,1 triệu tấn, trong đó robusta khoảng 2 triệu tấn, chiếm 95% tổng sản lượng, tăng 15% so với vụ trước. Bước vào niên vụ 2026-2027, sản lượng cà phê Việt Nam dự kiến đạt khoảng 2,2 triệu tấn, gồm 2,1 triệu tấn robusta, tăng 5% so với vụ trước. Tồn kho chuyển sang từ niên vụ 2025/2026 ước khoảng 30.000 tấn. Dù hàng vụ mới đã xuất hiện, lượng lớn dự kiến chỉ được đưa ra thị trường từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2026.

Ngoài ra, hoạt động bán ra của các quỹ đầu tư đối với cà phê robusta tiếp tục gây sức ép lên giá. Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) công bố cho thấy các quỹ đã tăng vị thế bán đối với cà phê robusta trên sàn ICE thêm 9.676 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 17/11, đưa vị thế bán ròng lên 24.069 hợp đồng, mức cao nhất trong gần 4 năm.

Trong khi đó, giá cà phê arabica chịu áp lực trước kỳ vọng nguồn cung cà phê toàn cầu gia tăng từ Brazil. Giá cà phê arabica giảm 2,7%, xuống còn 2,685 USD/pound. Tính chung cả tuần, giá cà phê arabica giảm 1,8%.

Tính đến ngày 20/11, Sở Giao dịch ICE cho biết có 251.230 bao cà phê đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 3,75 năm.

Đồng Real Brazil suy yếu cũng là yếu tố bất lợi đối với giá cà phê, sau khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng so với USD vào hôm thứ Năm. ĐồngRreal yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu bán ra nhiều cà phê hơn do họ có thể thu về giá trị USD cao hơn từ các giao dịch xuất khẩu.

Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, với tỷ trọng chiếm khoảng 35-40% sản lượng và gần 30% xuất khẩu cà phê toàn cầu, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Giá cà phê trong nước giảm mạnh liên tiếp, chính thức mất mốc 72.000 đồng/kg.

Đánh giá tổng quan thị trường cho thấy đà giảm hơn 2.000 đồng/kg ở thị trường trong nước phản ánh áp lực điều chỉnh khá mạnh sau các nhịp biến động trước đó, đồng thời chịu tác động tâm lý từ xu hướng suy giảm của các kỳ hạn giao sau trên sàn London.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước được dự báo nhiều khả năng tiếp tục dao động giằng co trong biên độ hẹp. Trong trường hợp các kỳ hạn giao sau trên sàn robusta London tiếp tục chịu sức ép bán ra, giá thu mua trong nước có thể chịu thêm áp lực kiểm tra lại các mức giá vừa ghi nhận. Nhưng ngược lại, nếu lực cầu mua vào ở các vùng giá thấp gia tăng, thị trường nội địa có khả năng tìm được điểm cân bằng để ổn định trở lại. Do đó, việc nông dân và các nhà giao dịch theo dõi sát biến động tỷ giá, diễn biến các kỳ hạn trên sàn London cũng như cân đối thời điểm xuất bán phù hợp sẽ giúp hạn chế rủi ro trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/11 tiếp tục giảm thêm 2.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần (ngày 21/11), giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 97 USD giao dịch tại 2.881 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 76 USD, giao dịch tại 2.865 USD/tấn. Khối lượng giao dịch cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 7,2 Cent giao dịch tại 274,85 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 7,5 Cent giao dịch tại 268,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 21/11/2026: Giá cà phê trong nước mất mốc 72.000 đồng, còn chịu áp lực; Brazil đưa tranh chấp thuế quan với Mỹ lên WTO và cân nhắc đáp trả.

Giá tiêu hôm nay 21/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước xuống chỉ còn 128.000 – 132.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại thị trường trong nước giảm ngày thứ ba liên tiếp thêm 1.000 – 2.500 đồng/kg so với ngày hôm trước. Cụ thể, giá tiêu giao dịch tại các địa phương trong ngày 21/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 132.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 128.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 130.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 128.500 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 128.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 128.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 48.654 tấn hồ tiêu, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu có xu hướng chậm lại trong những tháng gần đây, chỉ đạt 7.890 tấn trong quý III, giảm 63,2% so với con số 21.456 tấn của quý II.

Ở chiều xuất khẩu, trong quý III, Việt Nam xuất khẩu 70.653 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 460 triệu USD, giảm lần lượt 11,5% về lượng và 11,4% về giá trị so với quý II, thời điểm nguồn cung tăng mạnh sau vụ thu hoạch. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu vẫn tăng 11,7% về lượng và 10,1% về kim ngạch.

Xung đột kéo dài tại Trung Đông, cùng nguồn cung dồi dào từ Brazil và Campuchia, khiến giá hồ tiêu nội địa Việt Nam không tăng trong suốt quý III/2026. Giá tiêu đen bình quân đạt 137.333 đồng/kg, giảm 1,7% so với quý II và 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá tiêu trắng bình quân đạt 217.667 đồng/kg, giảm tương ứng 2,1% và 7,5%.

Giá hồ tiêu quý IV/2026 được dự báo duy trì tương đối ổn định. Nguồn cung tăng từ Brazil có thể gây áp lực cạnh tranh, nhưng nhu cầu nhập khẩu và chi phí vận chuyển sẽ là những yếu tố hỗ trợ giá.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 21/11/2026

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Thái Lan tăng mạnh, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động465 - 469 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 570 – 574 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 515 - 520 USD/tấn.

Theo Reuters, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong hơn 19 tháng, được thúc đẩy bởi đồng rupee tăng giá và nhu cầu mạnh từ châu Phi. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan cũng tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 394-398 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 385-390 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 395-400 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên 505-510 USD/tấn trong tuần này, mức cao nhất kể từ tháng 12/2024, tăng 10 USD/tấn so với mức 495-500 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân cho biết hoạt động mua vào tăng thêm từ các khách hàng thường xuyên tại Philippines và Indonesia có thể đã góp phần đẩy giá xuất khẩu lên cao, bên cạnh một số giao dịch mua không thường xuyên từ Nhật Bản. Một thương nhân khác cho rằng đà tăng giá xuất phát từ việc giá gạo trong nước tăng.

Thương nhân này cũng cho biết những lo ngại trên thị trường về khả năng hiện tượng El Niño làm giảm sản lượng thu hoạch cũng góp phần duy trì giá gạo ở mức cao. Các nhà giao dịch nhận định nguồn cung gạo của Thái Lan nhìn chung vẫn ổn định trong ngắn hạn và vụ thu hoạch tiếp theo dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào đầu năm tới.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Inside Trade đăng tin, Brazil vừa chính thức đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thành lập ban hội thẩm nhằm xem xét tính hợp pháp của các mức thuế quan mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa nước này theo Điều 301 Đạo luật Thương mại năm 1974.

Động thái pháp lý của Brasilia được đưa ra sau khi các vòng tham vấn song phương hồi tháng 9 vừa qua không đạt kết quả.

Tranh chấp xuất phát từ hai cuộc điều tra của Washington theo Điều 301, dẫn tới việc Mỹ áp thuế 12,5% đối với một số mặt hàng của Brazil vào tháng 7/2026 liên quan đến quy định về lao động cưỡng bức; đồng thời áp thêm mức thuế 25% sau cuộc điều tra về các chính sách kỹ thuật số, thanh toán điện tử, quyền sở hữu trí tuệ và việc tiếp cận thị trường ethanol.

Phía Brazil cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Washington đã vi phạm nguyên tắc tối huệ quốc (MFN), áp mức thuế vượt trần cam kết và có hành động đơn phương mà không thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp đa phương của WTO. Cùng với việc khiếu nại lên WTO, chính phủ Brazil cho biết đang cân nhắc các biện pháp đáp trả tương xứng theo Luật Có đi có lại của nước này.

Dự kiến, đề nghị thành lập ban hội thẩm của Brazil sẽ chính thức được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Cơ quan Giải quyết tranh chấp (DSB) thuộc WTO vào ngày 24/11 tới.