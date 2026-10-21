Giá nông sản hôm nay 21/10/2026: Giá cà phê trong nước có cơ hội tái chinh phục mốc 95.000 đồng? Cuộc đua tồn tại của ôtô Trung Quốc ở châu Âu.

Giá cà phê hôm nay 21/10/2026

Giá cà phê thế giới quay đầu giảm mạnh.

Diễn biến giao dịch đan xen giữa tăng và giảm trong suốt phiên, cuối cùng giá cà phê robusta trên sàn London và giá cà phê arabica trên sàn New York vẫn đồng loạt giảm do hoạt động bán phòng hộ rủi ro của nông dân cùng với động thái chốt lời của giới đầu cơ đã khiến đà tăng của thị trường suy yếu.

Diễn biến giảm điểm trên các sàn quốc tế chủ yếu xuất phát từ tâm lý chốt lời ngắn hạn của giới đầu tư tài chính cùng với những tín hiệu cải thiện về thời tiết tại khu vực Nam Mỹ, qua đó làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung toàn cầu trong ngắn hạn. Hoạt động bán ra từ phía nhà sản xuất và chốt lời đã xuất hiện khi giá ở vùng 310–315 US Cent/pound.

Giá cà phê quay đầu giảm cũng còn do hoạt động bán phòng hộ rủi ro của nông dân, trong khi những dấu hiệu mới cho thấy nguồn cung gia tăng. Các bên tham gia thị trường đang theo dõi lượng cà phê arabica mới được đưa vào các kho lưu trữ của ICE, nhằm đánh giá khả năng lượng tồn kho được chứng nhận gia tăng. Số lô hàng đang chờ phân loại có tăng nhẹ, nhưng mức tăng không đáng kể. Những dấu hiệu cho thấy nguồn cung gia tăng, khi gần 28.000 bao cà phê arabica đang chờ phân loại tại Sở ICE, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Bên cạnh đó, tồn kho cà phê robusta trên ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 11,5 tháng, ở mức 5.964 lô tính đến đầu tuần này.

Sản lượng cà phê của Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta hàng đầu thế giới, nhiều khả năng duy trì ổn định trong niên vụ 2026/2027. Sản lượng tăng từ các vườn cà phê trẻ được tái canh dự kiến bù đắp phần sụt giảm do điều kiện thời tiết bất lợi hồi đầu năm. Tuy nhiên, sự cải thiện nguồn cung được giới chuyên gia dự đoán có thể chỉ giúp thị trường thế giới giảm bớt lo ngại trong thời gian ngắn.

Tuần trước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cho biết khu vực Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất cả nước, có thể đối mặt với tình trạng hạn hán do El Niño gây ra vào cuối năm nay và đầu năm 2027.

Về dài hạn, theo dự báo khí hậu mùa của Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ (CPC) công bố ngày 15/10, hiện tượng El Niño được dự báo tiếp tục mạnh lên, với xác suất khoảng 80% duy trì ít nhất ở mức mạnh đến giai đoạn tháng 1–3/2027. Các mô hình dự báo cho thấy mức chênh lệch nhiệt độ mặt nước biển so với trung bình tại khu vực Niño 3.4 có thể đạt khoảng 3–3,5°C, với đỉnh dự báo trong giai đoạn tháng 11/2026–1/2027. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, như lũ lụt, hạn hán và biến động nhiệt độ, có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cà phê tại châu Á và Nam Mỹ.

Tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê arabica lớn nhất thế giới, mưa lớn tại các vùng trồng cà phê đang làm gia tăng lo ngại về chất lượng nguồn cung. Theo dự báo của Viện Khí tượng Quốc gia Brazil (INMET), lượng mưa tích lũy trong giai đoạn 13–20/10 có thể lên tới 200 mm tại khu vực trung tâm và phía Bắc bang Paraná, trong khi một số khu vực thuộc các bang São Paulo và Rio de Janeiro có thể ghi nhận lượng mưa trên 100 mm. Điều kiện thời tiết bất lợi có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng cà phê.

Trong khi đó, theo thông tin từ một chuyên gia thị trường, trong phiên giao dịch ngày 16/10, khoảng 5.736 bao cà phê Brazil, tương đương 56,3% số bao được đánh giá, không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung cà phê arabica đạt chuẩn trên thị trường.

Tại Đông Nam Á, rủi ro thời tiết ở Việt Nam và Indonesia đang tác động mạnh đến giá cà phê robusta. Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cho biết khu vực Tây Nguyên có thể đối mặt với hạn hán do El Niño vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dòng chảy tại một số lưu vực có thể thiếu hụt 15–78% so với trung bình nhiều năm, gây áp lực lên nguồn nước tưới. Đáng chú ý, tại Tây Nguyên, vùng trồng robusta trọng điểm của Việt Nam, chỉ khoảng 27% diện tích được tưới chủ động từ các công trình thủy lợi. Phần diện tích còn lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Nếu tình trạng thiếu mưa kéo dài, nguồn nước tưới có thể bị ảnh hưởng, gây bất lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cà phê trong niên vụ 2026–2027.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm rất mạnh, tới 2.000 đồng/kg, đưa thị trường về quanh mức 92.000 đồng/kg.

Áp lực từ sàn thế giới, cùng vụ thu hoạch mới đã bắt đầu khiến giới giao dịch dự đoán ngưỡng hỗ trợ sẽ giằng co quanh 92.000 – 93.000 đồng/kg. Hiện nông dân các vùng trồng cà phê chính như Tây Nguyên hiện đang giữ tâm lý kỳ vọng giá tốt hơn nên không vội vã bán ra ồ ạt, tạo nên nguồn cung nhỏ giọt và củng cố vững chắc cho đà tăng của giá trong nước. Do đó, nếu các tín hiệu kỹ thuật trên sàn quốc tế phục hồi trở lại, giá cà phê tại Tây Nguyên hoàn toàn có cơ hội tái chinh phục mốc 95.000 đồng/kg.

Nông dân và các nhà thu mua được khuyến nghị nên theo sát các chỉ báo tồn kho thế giới cùng tình hình thời tiết tại các thủ phủ cà phê để có chiến lược giao dịch phù hợp, tránh rủi ro biến động tỷ giá và biên độ giá sàn.

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/10 giảm mạnh 2.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 20/10, giá cà phê robusta giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 74 USD giao dịch tại 3.410 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 56 USD, giao dịch tại 3.424 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 4,4 Cent giao dịch tại 311,30 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 3,25 Cent giao dịch tại 299,00 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 21/10/2026: Giá cà phê trong nước có cơ hội tái chinh phục mốc 95.000 đồng? Cuộc đua tồn tại của ôtô Trung Quốc ở châu Âu.

Giá tiêu hôm nay 21/10/2026

Giá hồ tiêu trong nướcdao động ở 137.000–139.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước giảm nhẹ, đồng loạt giảm 500 đồng/kg tại các địa phương sản xuất trọng điểm, mất mốc 140.000 đồng/kg. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 21/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 135.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục diễn biến trầm lắng, với mặt bằng giá tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung không có nhiều thay đổi.

Theo báo cáo quý III của công ty gia vị Harris Spice, giá tiêu thế giới dao động trong biên độ hẹp từ tháng 7 đến tháng 9. Nguồn cung cải thiện nhờ vụ thu hoạch mới từ Brazil và Indonesia, tuy nhiên, tâm lý găm hàng của nông dân Việt Nam, nhu cầu ổn định và hoạt động mua đầu cơ đã giữ giá ở mức cao. Các rủi ro dài hạn vẫn gắn liền với hiện tượng El Niño và những bất ổn địa chính trị.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch tháng 7 đã hoàn tất. Đến tháng 8, cây hồ tiêu bắt đầu ra hoa cho vụ mới trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Sang tháng 9, quá trình ra hoa diễn ra ổn định và quả bắt đầu hình thành. Các cơn bão mạnh chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến những vùng trồng tiêu chính ở miền Trung và miền Nam. Trong khi đó, nông dân có xu hướng tiếp tục giữ hàng, kỳ vọng giá sẽ được cải thiện vào những tháng cuối năm.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 21/10/2026

Giá gạo nội địa điều chỉnh tăng 50 – 100 đồng/kg ở nhóm gạo nguyên liệu và giữ ổn định đối với các loại lúa tươi. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tăng nhẹ, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động423–427 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 518 - 522 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 470 - 475 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm đạt 474–478 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu. Trong khi đó, giá gạo cùng loại của Pakistan dao động từ 408–412 USD/tấn. Ở Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm tiếp tục duy trì trong khoảng 384–388 USD/tấn. Tương tự, giá gạo đồ 5% tấm không thay đổi, giữ ở mức 380–384 USD/tấn.

Theo VFA, trong 9 tháng năm 2026, các nước nhập khẩu tiếp tục ưu tiên bảo đảm an ninh lương thực và kiểm soát giá trong nước, đồng thời điều chỉnh chính sách nhập khẩu phù hợp với tình hình cung - cầu. Trong khi đó, các nước xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Malaysia tiếp tục cạnh tranh về giá, chất lượng và thị trường.

Trong bối cảnh trên, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam chịu tác động từ cạnh tranh gia tăng, biến động giá, chi phí logistics và những thay đổi trong chính sách nhập khẩu của các thị trường chủ lực

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

20 thương hiệu ôtô Trung Quốc đã xuất hiện tại Triển lãm Paris Motor Show năm 2026 cho thấy cuộc cạnh tranh của ngành ôtô của quốc gia châu Á đang bước sang giai đoạn mới. Khi thị trường nội địa giảm tốc và ngành xe đứng trước khả năng tái cấu trúc, thành công tại châu Âu có thể quyết định hãng nào tiếp tục tồn tại để đi tiếp.

Thị trường Mỹ gần như đóng cửa với xe Trung Quốc, trong khi châu Âu trở thành thị trường lớn và giàu tiềm năng nhất còn mở cửa. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những thị trường khó thâm nhập nhất. Các thương hiệu như BYD, Chery và MG của SAIC đã tạo được chỗ đứng tại châu Âu, trong khi những hãng mới chạy đua xây dựng hệ thống đại lý, kho phụ tùng, dịch vụ sửa chữa và nhận diện thương hiệu.

Tổng thư ký Tổ chức Các nhà sản xuất ôtô quốc tế (OICA) Francois Roudier, nhận định: “Không xuất khẩu sang châu Âu, họ sẽ không thể tồn tại”.

Áp lực bắt nguồn từ chính thị trường Trung Quốc, nơi có hơn 100 nhà sản xuất ôtô cạnh tranh. Trong nhiều năm, chính quyền trung ương, địa phương và các thành phố Trung Quốc sử dụng nhiều hình thức hỗ trợ để duy trì các hãng xe trong nước. Điều này giúp nhiều doanh nghiệp duy trì hoạt động, nhưng cũng khiến Trung Quốc có quá nhiều hãng xe và công suất sản xuất vượt nhu cầu, làm chậm quá trình sáp nhập và đào thải những doanh nghiệp yếu.

Tình hình bắt đầu thay đổi khi doanh số suy giảm. Lượng ôtô mới bán tại Trung Quốc giảm 20% trong nửa đầu năm 2026. AlixPartners dự báo thị trường ôtô Trung Quốc sẽ phục hồi chậm và doanh số xe mới chỉ trở lại mức năm 2025 sau 2030. Thị trường trong nước suy yếu buộc các hãng phải tìm động lực tăng trưởng ở nước ngoài, trong đó châu Âu nổi lên như lựa chọn quan trọng. Thỏa thuận mới giữa EU và Trung Quốc nhằm giảm một nửa lượng xe hybrid Trung Quốc nhập khẩu vào châu Âu có thể khiến cạnh tranh giữa các hãng tại thị trường nội địa Trung Quốc gay gắt hơn.