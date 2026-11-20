Ngày 20/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ÍT BIẾN ĐỘNG

Giá lúa gạo hôm nay (20/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475 - 479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412 - 416 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378 - 382 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ GIẢM SÂU

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên cho thấy thị trường tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh, xuống còn 74.200 - 75.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê được các đại lý điều chỉnh xuống 74.200 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá thu mua còn 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng xuống 74.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến tiêu cực khi cả hai dòng cà phê chủ lực là Robusta và Arabica đều giảm mạnh. Đáng chú ý, Robusta trên sàn London đã trải qua phiên giảm thứ tám liên tiếp, đưa giá xuống sát ngưỡng 3.000 USD/tấn.

Giá cà phê giảm xuống còn 74.200 - 75.000 đồng/kg

Cụ thể, trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2027 giảm 52 USD/tấn, xuống còn 3.019 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 49 USD/tấn, còn 2.988 USD/tấn.

Trong phiên, giá robusta kỳ hạn tháng 1 có thời điểm chạm 2.998 USD/tấn, mức thấp nhất trong khoảng hai năm rưỡi, trước khi phục hồi nhẹ vào cuối phiên.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm 5,65 US cent/pound, xuống còn 280,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5,95 US cent/pound, xuống 275,45 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 cũng mất 6,6 US cent/pound, còn 268,75 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU TIẾP TỤC GIẢM

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Sau điều chỉnh, giá thu mua hồ tiêu trong nước dao động từ 132.000 - 133.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận giá tiêu xuống còn 133.000 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) giá hồ tiêu cũng giảm xuống còn 132.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) hiện giao dịch ở mức 132.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi xuống

Riêng khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục duy trì mức giá 133.000 đồng/kg.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu thế giới tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Giá tiêu đen Indonesia hiện đứng ở mức 6.770 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.550 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục là thị trường có giá tiêu đen cao nhất trong nhóm được theo dõi, đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.245 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

GIÁ CAO SU DUY TRÌ ỔN ĐỊNH

Giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 1/2027 ở mức 420,50 Yên/kg, giảm 2,86%. Hợp đồng giao tháng 2/2027 ở mức 423,70 Yên/kg, giảm 0,21%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,68 Baht (0,72%) xuống mức 93,16 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.865 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,54%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.905 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,33%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất giảm 425 Nhân dân tệ, tương đương 2,71%, xuống 15.260 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 241,30 Cent/kg, giảm 2,15%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 241,30 Cent/kg, giảm 2,14%.

Nhìn chung, giá cao su hôm nay tại tất cả các thị trường chủ chốt tại châu Á cùng đồng loạt giảm trên toàn bộ các kỳ hạn được khảo sát, điều này cho thấy giá cao su quốc tế đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Phiên giao dịch tiếp theo sẽ là phép thử liệu lực mua có trở lại sau nhịp giảm hơn 2% tại Singapore hay không.

GIÁ THỊT LỢN HƠI TIẾP TỤC TĂNG MẠNH

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay ổn định tại phần lớn địa phương. Lào Cai là địa phương duy nhất tăng giá trong sáng nay, thêm 1.000 đồng/kg, lên 54.000 đồng/kg. Mức giá này ngang với Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ.

Trong khi đó, Hải Phòng và Lai Châu tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá thu mua 56.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên duy trì mức 55.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay cũng chỉ có một địa phương tăng giá. Cụ thể, Gia Lai điều chỉnh thêm 1.000 đồng/kg, lên 52.000 đồng/kg, ngang với Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Các địa phương còn lại không có biến động. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thanh Hóa và Nghệ An cùng giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg. Quảng Ngãi giữ giá 51.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị và Huế thấp nhất với 50.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, Cần Thơ là địa phương duy nhất ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 51.000 đồng/kg. Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với 56.000 đồng/kg. Tây Ninh và TP.HCM cùng duy trì mức 55.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, giá lợn hơi ổn định ở mức 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau tiếp tục giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối tại TP.HCM phổ biến quanh mốc 70.000 - 72.000 đồng/kg. Các chợ truyền thống và siêu thị có giá thịt lợn bán lẻ phổ biến như: ba rọi 153.000 đồng/kg, sườn non 162.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.