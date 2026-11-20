Giá cà phê hôm nay 20/11/2026

Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm mạnh với robusta, arabica tăng nhẹ.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giao dịch của hai sàn London và New York cho thấy sự giằng co và phân hóa giữa các kỳ hạn.

Giá cà phê robusta tiếp tục giảm phiên thứ chín liên tiếp, mất mốc 3.000 USD/tấn, đà giảm vẫn chưa dừng lại. Giá cà phê robusta kỳ hạn trên sàn ICE đã mất các mốc quan trọng qua từng phiên, giảm xuống mức thấp nhất trong 2,75 năm khi nguồn cung gia tăng nhờ lượng cà phê mới thu hoạch từ Việt Nam.

Các nhà giao dịch cho biết, nguồn cung cà phê robusta mới thu hoạch từ Việt Nam đưa ra thị trường là một trong những yếu tố chính đưa giá giảm trong các phiên liên tiếp trong thời gian gần đây. Các nhà giao dịch cho biết, hoạt động thu hoạch tại các vùng trồng chính tăng tốc vào cuối tháng 11 này và dự kiến còn kéo dài sang đầu tháng 12. Nguồn cung sẽ còn tăng khi vụ thu hoạch bước vào cao điểm, qua đó tiếp tục gây áp lực lên giá thị trường.

Xu hướng giảm sâu liên tiếp của robusta còn cho thấy dòng tiền trên thị trường phái sinh đang thận trọng hơn với triển vọng nguồn cung và nhu cầu trong trung hạn.

Bên cạnh đó, đồng Real Brazil suy yếu cũng khuyến khích hoạt động xuất khẩu từ quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới này. Đồng tiền của Brazil đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng Real mất giá khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil đẩy mạnh bán cà phê, bởi họ có thể thu về nhiều nội tệ hơn từ nguồn doanh thu bằng USD.

Diễn biến ngược chiều với robusta, giá cà phê arabica vẫn có những phiên tăng trở lại dù vẫn trong xu hướng giảm chung của thị trường. Tồn kho vẫn đang là một trong những yếu tố chi phối giá arabica trong những ngày này.

Mặc dù cà phê Brazil đang được đưa đến các kho của ICE, lượng cà phê này vẫn chưa được bổ sung đáng kể vào tồn kho đạt chuẩn được chứng nhận của sàn. Tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE đã có xu hướng giảm trong 8 tháng qua và xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 186.414 bao vào đầu tuần này, qua đó trở thành yếu tố hỗ trợ giá.

Theo báo cáo của Sở Giao dịch ICE, tính đến ngày 19/11, có 248.175 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 3,75 năm. Cà phê Brazil đã liên tục được đưa đến các kho của ICE kể từ giữa tháng 9, khiến tồn kho cà phê Brazil tại đây tăng lên mức cao nhất trong 14,25 tháng, đạt 112.682 bao vào thứ Tư tuần trước.

USDA giữ nguyên dự báo xuất khẩu cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 ở mức 49 triệu bao, tăng 26% so với niên vụ 2025-2026, thời điểm mà lượng tồn kho thấp, tắc nghẽn tại các cảng và thuế quan của Mỹ đã hạn chế các lô hàng. Theo USDA, hiện tượng ra hoa sớm đã làm gia tăng kỳ vọng về một vụ mùa bội thu trong niên vụ 2027-2028, mặc dù đây là năm mất mùa theo chu kỳ hai năm một lần của cà phê arabica.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, giao dịch xuống dưới 74.000 đông/kg. Tại các vùng trồng trọng điểm, giá cà phê tiếp tục đồng loạt điều chỉnh giảm sâu so với phiên trước.

Tổng quan thị trường cho thấy, đà giảm mạnh liên tiếp ở thị trường trong nước phản ánh áp lực điều chỉnh khá mạnh sau các nhịp biến động trước đó, đồng thời chịu tác động tâm lý từ xu hướng suy giảm của các kỳ hạn giao sau trên sàn London.

Giới giao dịch dự báo, trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 74.000 – 75.500 đồng/kg khi thị trường hấp thụ hết nhịp điều chỉnh hiện tại. Trong trường hợp các kỳ hạn giao sau trên sàn robusta London tiếp tục chịu sức ép bán ra, giá thu mua trong nước có thể chịu thêm áp lực kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 74.000 đồng/kg. Ngược lại, nếu lực cầu mua vào ở các vùng giá thấp gia tăng và kỳ hạn giao gần duy trì sắc xanh, thị trường nội địa sẽ sớm tìm được điểm cân bằng để ổn định trở lại.

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/11 tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 19/11, giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 41 USD giao dịch tại 2.978 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 47 USD, giao dịch tại 2.941 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng nhẹ, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 1,1 Cent giao dịch tại 282,05 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 0,55 Cent giao dịch tại 276,00 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 20/11/2026: Giá cà phê trong nước mất mốc quan trọng, đà giảm vẫn chưa dừng; Mặc thuế tăng, hàng Trung Quốc vẫn áp đảo thị trường châu Âu.

Giá tiêu hôm nay 20/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước giảm ngày thứ ba liên tiếp, xuống còn 130.000–132.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tiếp tục giảm 1.000–2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Cụ thể, giá tiêu giao dịch tại các địa phương trong ngày 20/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 132.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 130.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 131.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 131.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 130.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 130.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu tại các quốc gia sản xuất hàng đầu vẫn đi ngang so với ngày hôm trước.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc nhập khẩu 5.615 tấn hồ tiêu chính ngạch, trị giá hơn 40,8 triệu USD, giảm lần lượt 16,8% về lượng và 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam đã vượt Indonesia, trở thành nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Trung Quốc, với khối lượng đạt 2.694 tấn, trị giá 18,9 triệu USD. Dù lượng và giá trị xuất khẩu lần lượt giảm 5,5% về lượng và 7,6% về trị giá, thị phần của Việt Nam vẫn tăng từ 42,3% lên 48%.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 20/11/2026

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức cao, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động465 - 469 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 570 – 574 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 515 - 520 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về giá gạo trắng 5% tấm trong nhóm các nước xuất khẩu lớn, với mức chào bán 490–494 USD/tấn. Tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm giữ ổn định ở mức 413–417 USD/tấn so với ngày trước đó. Đối với Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 393–397 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm dao động từ 387–391 USD/tấn.

Theo Financial Express, xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,81 tỷ USD trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 10 năm tài chính 2026-2027, bất chấp những gián đoạn vận tải biển do xung đột tại Tây Á và những lo ngại về sản lượng trong nước trước tác động của hiện tượng thời tiết El Niño.

Theo số liệu thương mại, riêng trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,02 tỷ USD. Hoạt động tại các cảng trên khắp Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Dammam và Jebel Ali vẫn bị gián đoạn, buộc các nhà xuất khẩu phải sử dụng những tuyến vận tải thay thế dài hơn và tốn kém hơn.

Lãnh đạo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo toàn Ấn Độ, cho biết: “Mặc dù đạt kết quả xuất khẩu tích cực, Ấn Độ vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Pakistan, Thái Lan, Việt Nam và Myanmar trên thị trường gạo toàn cầu”.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Theo tờ Les Echos (Pháp)ngày 19/11, bất chấp việc Liên minh châu Âu (EU) áp dụng thuế mới đối với các kiện hàng nhỏ nhập khẩu, những nền tảng bán hàng trực tuyến Trung Quốc như Shein và Temu vẫn tiếp tục mở rộng thị phần tại Pháp. Trong bối cảnh sức mua suy yếu, người tiêu dùng Pháp ngày càng ưu tiên quần áo giá rẻ, khiến các thương hiệu thời trang truyền thống chịu thêm sức ép cạnh tranh.

Nghiên cứu mới nhất của Viện Thời trang Pháp (IFM) cho thấy doanh số bán quần áo tại nước này tiếp tục sụt giảm trong 9 tháng đầu năm 2026. Người tiêu dùng không chỉ mua ít hơn mà còn có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có giá thấp hơn.

Ông Gildas Minvielle, Giám đốc bộ phận nghiên cứu kinh tế của IFM, nhận định thuế đối với các kiện hàng nhỏ đã phần nào kìm hãm đà tăng trưởng của những nền tảng nước ngoài như Shein và Temu, nhưng chưa đủ để đảo ngược xu hướng thị trường. Các nền tảng này ngày càng khẳng định vị thế trong hoạt động mua sắm quần áo tại Pháp.

Từ 1/11, EU bắt đầu áp dụng quy định mới đối với các kiện hàng nhỏ nhập khẩu, gồm mức thuế hải quan cố định 3 Euro và phí xử lý 2 Euro cho mỗi nhóm hàng. Một số số liệu do ứng dụng hoàn tiền Joko thu thập từ khoảng 1,5 triệu người tiêu dùng cho thấy doanh số tính theo giá trị của Shein, Temu và AliExpress đã giảm trong tháng 9. Tuy nhiên, theo IFM, tác động đầy đủ của các biện pháp hạn chế nền tảng thương mại điện tử nước ngoài có thể chỉ thể hiện rõ trong những tháng tới.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp kinh doanh quần áo giá rẻ đang chiếm ưu thế trên thị trường Pháp. Theo IFM, giá mua trung bình tại 10 nhà bán lẻ quần áo lớn nhất nước này chỉ dao động từ 9 đến 23 euro. Temu lần đầu lọt vào nhóm 10 nhà bán lẻ dẫn đầu, tăng hai bậc so với trước đó.

Trong bảng xếp hạng 9 tháng đầu năm, thương hiệu thời trang giá rẻ Kiabi của Pháp giữ vị trí số một, theo sát là nền tảng mua bán đồ cũ Vinted. Shein vươn lên vị trí thứ ba sau khi tăng hai bậc, đứng trên Decathlon, Amazon, H&M, Intersport, E.Leclerc và Carrefour.

Tính từ tháng 1 đến tháng 9, ba nền tảng châu Á gồm Shein, Temu và AliExpress chiếm tới 28% số lượng quần áo được mua trực tuyến tại Pháp và 16% giá trị giao dịch, so với mức 8% cùng kỳ năm ngoái. Xét trên toàn bộ thị trường quần áo, ba nền tảng này chiếm khoảng 7% lượng hàng được mua.

Theo IFM, thị trường thời trang Pháp đang rơi vào tình trạng mất phương hướng khi người tiêu dùng ngày càng đặt câu hỏi về sự tương xứng giữa giá bán và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, quần áo thuộc phân khúc trung cấp hiện có giá cao gấp ba lần thời trang giá rẻ sản xuất và tung mẫu mới với tốc độ rất nhanh.

Khó khăn của ngành thời trang còn thể hiện qua mùa giảm giá Hè vừa qua. Dù thời gian khuyến mại được kéo dài thêm một tuần trong tháng 7 do đợt nắng nóng cuối tháng 6 khiến người dân ngại đến cửa hàng, doanh số vẫn không cải thiện. Có tới 60% doanh nghiệp quần áo được IFM khảo sát ghi nhận lượng khách giảm trong bốn tuần giảm giá đầu tiên.

Ông Minvielle cho rằng sức mua tiếp tục chịu áp lực, trong khi thời tiết cũng ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng. Tháng 9 có thời tiết ôn hòa khiến quần áo mùa Thu bán chậm hơn dự kiến. Trong khi đó, IFM dự báo doanh số bán quần áo tại Pháp trong năm 2026 sẽ giảm hơn 2% về giá trị và tiếp tục giảm khoảng 1,5% trong năm 2027.