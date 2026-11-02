Giá nông sản hôm nay 2/11: Cà phê giữ vùng thấp, hồ tiêu giảm tiếp

Thị trường nông sản sáng 2/11 tiếp tục có sự phân hóa giữa hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Giá cà phê trong nước chưa xuất hiện mặt bằng mới, tiếp tục tham chiếu vùng 86.500-87.000 đồng/kg sau chuỗi phiên giảm mạnh cuối tháng 10.

Trong khi đó, hồ tiêu chưa tìm được điểm cân bằng khi giá thu mua tại các vùng trọng điểm đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg. Mức cao nhất hiện chỉ còn 136.500 đồng/kg tại Đắk Lắk.

Ở thị trường quốc tế, cà phê có tín hiệu tích cực hơn khi Robusta và Arabica cùng tăng trong phiên gần nhất. Đây là yếu tố có thể tạo thêm lực đỡ tâm lý cho thị trường trong nước khi bước vào tuần giao dịch mới.

Hình minh họa.

Giá cà phê giữ vùng 86.500–87.000 đồng/kg

Mặt bằng cà phê trong nước sáng 2/11 tiếp tục tham chiếu mức gần nhất tại Tây Nguyên, dao động từ 86.500-87.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng đứng ở mức 87.000 đồng/kg, cao nhất trong bốn vùng khảo sát.

Gia Lai duy trì 86.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục thấp nhất với 86.500 đồng/kg.

So với vùng giá 93.000-94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong nửa cuối tháng 10, cà phê hiện đã lùi khá sâu. Mức cao nhất 87.000 đồng/kg thấp hơn khoảng 7.000 đồng/kg so với đỉnh ngắn hạn trước đó.

Thị trường đang bước vào thời điểm nguồn cung vụ mới tăng lên khi hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên diễn ra rộng hơn. Lượng hàng đưa ra thị trường nhiều hơn khiến bên mua có thêm lựa chọn, qua đó tạo sức ép lên khả năng phục hồi nhanh của giá nội địa.

Dù vậy, tín hiệu từ thị trường thế giới có phần tích cực hơn. Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 42 USD/tấn, tương đương 1,32%, lên 3.219 USD/tấn.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 cũng tăng 1,75 US cent/lb, tương đương 0,61%, lên 287,20 US cent/lb.

Nhịp tăng của hai sàn quốc tế giúp giảm bớt phần nào sức ép tâm lý sau chuỗi phiên giảm mạnh. Tuy nhiên, để giá cà phê trong nước phục hồi rõ ràng, thị trường vẫn cần thêm lực mua từ doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn cung vụ mới tiếp tục tăng.

Trong những phiên đầu tuần, diễn biến của Robusta London sẽ là yếu tố đáng chú ý. Nếu giá quốc tế duy trì đà hồi phục, vùng 86.500–87.000 đồng/kg có thể trở thành khu vực cân bằng ngắn hạn của cà phê Tây Nguyên.

Giá hồ tiêu hôm nay 2/11 giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg

Trái với cà phê, hồ tiêu tiếp tục chịu sức ép giảm giá trong phiên sáng 2/11.

Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg xuống 136.500 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có giá thu mua cao nhất.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm còn 135.500 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) xuống 134.500 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức thấp nhất 134.000 đồng/kg.

Sau nhiều phiên liên tiếp đi xuống, hồ tiêu trong nước hiện chỉ còn dao động 134.000–136.500 đồng/kg.

So với mức 140.000 đồng/kg từng được duy trì tại Đắk Lắk trong những ngày cuối tháng 10, giá cao nhất hiện đã giảm 3.500 đồng/kg. Gia Lai, Bình Phước (Đồng Nai) và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cũng mất khoảng 3.000 đồng/kg trong khoảng một tuần.

Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 2.500 đồng/kg.

Thị trường thế giới cũng xuất hiện một số tín hiệu điều chỉnh. Tiêu đen Indonesia giảm về khoảng 6.800 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 còn khoảng 5.700 USD/tấn.

Malaysia vẫn duy trì mặt bằng cao khoảng 9.100 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu của Việt Nam tương đối ổn định hơn, với tiêu đen loại 500 g/l khoảng 5.950 USD/tấn và loại 550 g/l khoảng 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giảm về khoảng 9.286 USD/tấn. Malaysia tiếp tục quanh 12.000 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam duy trì khoảng 8.450 USD/tấn.

Mặt bằng giá quốc tế cho thấy thị trường hồ tiêu chưa hoàn toàn thuận lợi. Trong nước, sức mua của doanh nghiệp và lượng hàng được đưa ra bán sẽ là những yếu tố quyết định khả năng giá tạo vùng cân bằng mới trong những phiên tới.

Cà phê chờ lực đỡ, hồ tiêu vẫn chịu áp lực

Bức tranh nông sản ngày 2/11 cho thấy cà phê có dấu hiệu ổn định hơn sau chuỗi phiên giảm, trong khi hồ tiêu vẫn chưa dừng đà điều chỉnh.

Cà phê trong nước hiện tham chiếu vùng 86.500–87.000 đồng/kg. Việc Robusta và Arabica cùng tăng trong phiên quốc tế gần nhất là tín hiệu hỗ trợ, nhưng áp lực từ nguồn cung vụ mới vẫn còn hiện hữu.

Hồ tiêu tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, đưa vùng giá xuống 134.000–136.500 đồng/kg. Việc giá thế giới tại Indonesia và Brazil cũng đi xuống khiến thị trường chưa có nhiều động lực phục hồi ngay.

Bước vào tuần mới, diễn biến trên các sàn hàng hóa, sức mua xuất khẩu và tốc độ bán hàng của nông dân sẽ là những yếu tố cần theo dõi sát để xác định hướng đi tiếp theo của hai mặt hàng.