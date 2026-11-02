Giá nông sản hôm nay 2/11/2026: Giá cà phê 'xuống đáy' nhiều tháng, áp lực tiếp tục đè sâu; Nguy cơ đối với cà phê Việt trước thách thức từ EUDR

Giá cà phê hôm nay 2/11/2026

Giá cà phê thế giới giảm tuần thứ 4 liên tiếp, chạm đáy trong nhiều tháng.

Sàn robusta London chứng kiến sắc đỏ bao trùm tất cả các kỳ hạn giao dịch, kỳ hạn gần giảm nhẹ 0,3% trong tuần trước. Cùng chung xu hướng, sàn arabica New York chìm trong đà suy yếu, giảm tới 6,6%, mặc dù các kỳ hạn xa hơn như tháng 3, tháng 5 hay tháng 7/2027 có sự hồi phục nhẹ, lực đỡ này là quá yếu để đảo ngược tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế trên toàn thị trường.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 đóng cửa tuần qua đạt 3.219 USD/tấn, giảm nhẹ 0,3% (9 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,2% (38 USD/tấn), đạt 3.204 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm mạnh 6,6% (20,3 US Cent/pound), xuống còn 287,2 US Cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5,7% (16,6 US Cent/pound), đạt 276,8 US Cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, các thương nhân cho biết giá cà phê nội địa của Việt Nam tiếp tục giảm trước khi bước vào cao điểm thu hoạch. Ngược lại, mức giá chênh lệch cộng thêm của cà phê robusta Indonesia có xu hướng tăng.

Trong khi đó, giá nhiều mặt hàng nông sản đồng loạt giảm mạnh sau chiến thắng bất ngờ của đương kim Tổng thống Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva, trong cuộc bầu cử cuối tuần trước, khiến đồng Real lao dốc và triển vọng xuất khẩu nông sản của quốc gia này trở nên thuận lợi hơn, theo Bloomberg.

Giá cà phê arabica giao tháng 12 tại New York đã giảm tới 6,6% trong tuần qua. Nguyên nhân chủ yếu là lo ngại các nhà xuất khẩu Brazil sẽ đẩy mạnh bán hàng sau khi đồng real Brazil mất giá 8,6% trong tuần. Đồng Real suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu bán cà phê nhiều hơn do họ có thể thu về mức giá quy đổi sang USD cao hơn.

Quan hệ thương mại giữa Brazil và Mỹ cũng đang đứng trước những dấu hỏi sau khi chính trị gia cánh tả Lula tái đắc cử. Hồi tháng 7, Mỹ đã áp thuế 25% đối với hàng hóa Brazil, trong đó miễn trừ một số mặt hàng như cà phê, nhưng vẫn áp dụng đối với các sản phẩm khác như đường.

Thị trường cà phê cũng chịu thêm áp lực giảm sau khi ICE cho biết, tính đến 30/11, có 47.476 bao cà phê Brazil đang chờ phân loại tại các kho được ICE công nhận, mức cao nhất trong 6 tuần. Sau khi cà phê vượt qua các bước kiểm định chất lượng, ICE sẽ bổ sung lượng hàng này vào số liệu tồn kho được chứng nhận. Tuy nhiên, quá trình phân loại thường mất 1–2 tuần, thậm chí lâu hơn nếu khối lượng hàng lớn.

Kể từ giữa tháng 9, cà phê từ Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE. Tồn kho cà phê Brazil tại đây đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, đạt 83.052 bao trong cuối tuần này.

Tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát đã tăng nhẹ 3.033 bao trong hai ngày thứ 29-30/10, lên 225.068 bao, so với mức thấp nhất trong 1,5 tháng là 222.035 bao. Mức tồn kho hiện tại chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức thấp nhất trong 27 năm, ở mức 217.646 bao, được ghi nhận ngày 15/9. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng hàng này vẫn chưa được ghi nhận đáng kể trong kho dự trữ cà phê đạt chuẩn.

Trong khi đó, tồn kho cà phê robusta tại ICE tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, lên mức cao nhất trong 1,25 năm, đạt 6.809 lô vào thứ Năm, trước khi giảm nhẹ xuống còn 6.763 lô trong phiên thứ Sáu.

Đánh giá tổng thể, thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật cần thiết. Sự sụt giảm đồng thời của thị trường cà phê thế giới cho thấy tâm lý chốt lời của các nhà đầu tư ngắn hạn sau chuỗi ngày neo cao. Áp lực nguồn cung khi nhiều khu vực trồng chính bước vào vụ thu hoạch mới cũng bắt đầu tác động trực tiếp đến cán cân cung cầu.

Giá cà phê trong nước tiếp tục lao dốc mạnh trong ngày đầu tuần mới.

Đà giảm này tiếp nối từ xu hướng giảm mạnh 2.500–2.700 đồng/kg trong tuần qua, xuống quanh ngưỡng 85.000 đồng/kg, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6.

Sự sụt giảm này phản ánh đúng áp lực bán đè nặng từ các sàn giao dịch kỳ hạn lớn trên thế giới. Làn sóng bán xả trên diện rộng đã khiến thị trường trong nước thu hẹp đáng kể dư địa tăng giá.

Hiện tại, nông dân đã bắt đầu thu hoạch, nhưng sản lượng đưa ra thị trường vẫn còn hạn chế. Nguồn cung được dự báo dồi dào hơn trong tháng tới khi hoạt động thu hoạch tăng tốc. Một số nông dân phản ánh rằng thời tiết bất lợi hồi đầu năm khiến một phần nhỏ sản lượng cà phê có kích thước hạt nhỏ hơn và sẫm màu hơn. Một số người lo ngại, giá thấp khiến nông dân không muốn đẩy nhanh tiến độ thu hái và phơi sấy cà phê.

Giới giao dịch dự báo, đà giảm giá trong nước có thể tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn khi áp lực bán hàng vụ mới gia tăng. Thị trường có thể sẽ duy trì xu hướng tích lũy, đi ngang hoặc tiếp tục biến động nhẹ trước khi xuất hiện các tín hiệu cân bằng mới từ dòng tiền quốc tế.

Giá cà phê trong nước hôm nay 2/11 giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần (ngày 30/10), giá cà phê robusta tăng trở lại trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 42 USD giao dịch tại 3.219 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 28 USD, giao dịch tại 3.204 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng nhẹ, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 1,75 Cent giao dịch tại 287,20 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 0,55 Cent giao dịch tại 276,80 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 2/11/2026: Giá cà phê 'xuống đáy' nhiều tháng, áp lực đè sâu; Nguy cơ đối với cà phê Việt trước thách thức từ EUDR.

Giá tiêu hôm nay 2/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước duy trì ở mức 134.000 – 136.500 đồng/kg.

Tuần qua, giá tiêu trong nước tiếp tục giảm tại các địa phương sản xuất trọng điểm, mất mốc 140.000 đồng/kg. Tính chung cả tuần, giá tiêu trong nước mất 3.000–4.500 đồng/kg. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 2/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 134.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 134.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 134.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 134.000 đồng/kg.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 9/2026 đạt 25,15 nghìn tấn, trị giá 163,5 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 10,8% về trị giá so với tháng 8/2026, tăng 23,4% về lượng và tăng 20,4% về trị giá so với tháng 9/2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 216,66 nghìn tấn, trị giá 1,41 tỷ USD, tăng 16,2% về lượng và tăng 11,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 9/2026 đạt 6.501 USD/tấn, tăng 0,1% so với tháng 8/2026, nhưng giảm 2,5% so với tháng 9/2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu ở mức 6.509 USD/tấn, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2025. Giá bình quân xuất khẩu tháng 9/2026 gần như ổn định so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2025, cho thấy mặt bằng giá khó duy trì ở mức cao như năm trước.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 2/11/2026

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam duy trì ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động425–429 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 535 - 539 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 500 - 515 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475–479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu. Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412–416 USD/tấn. Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385–389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378–382 USD/tấn.

Dẫn các nguồn tin thị trường, Platts, một đơn vị thuộc S&P Global Energy, cho biết giá gạo Ấn Độ có thể tăng trong thời gian tới do bão Arnab được dự báo gây thiệt hại cho mùa màng và làm chậm tiến độ thu hoạch lúa tại bang Andhra Pradesh. Trong khi đó, mưa trái mùa tại khu vực miền Trung Ấn Độ cũng có thể khiến hoạt động thu hoạch bị trì hoãn.

Theo S&P Global Energy CERA, trong bối cảnh hiện tượng El Niño mạnh, sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2026-2027 được dự báo giảm xuống còn 146 triệu tấn, thấp hơn 5% so với niên vụ trước.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Theo dự thảo báo cáo của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), niên vụ 2025–2026, cà phê Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn, đạt kim ngạch 8,5 tỷ USD, tăng 21% về khối lượng và 1% về giá trị so với niên vụ trước. Sản lượng cả nước ước đạt gần 1,9 triệu tấn, trong đó robusta chiếm trên 90%.

Liên minh châu Âu tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cà phê Việt Nam, chiếm hơn 38% thị phần. Để đáp ứng EUDR, ngành cà phê đang đẩy mạnh định vị GPS, bản đồ hóa vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu có thể được cộng thêm khoảng 50 USD/tấn.

Sau niên vụ 2025–2026 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục, ngành cà phê Việt Nam tiếp tục đối mặt với những thách thức từ Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) và tác động của biến đổi khí hậu. Quy trình kiểm duyệt nguồn gốc, thủ tục nhập khẩu và chi phí logistics gia tăng đang tạo áp lực cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất. Thời tiết thất thường tại Tây Nguyên khiến tỷ lệ hạt nhỏ gia tăng ở một số vùng. Tình trạng thiếu nước ngầm, chi phí sản xuất tăng và khoảng 30% diện tích cà phê già cỗi cần tái canh cũng đặt ra yêu cầu thích ứng lâu dài.

Hội nghị Quốc tế Cà phê Việt Nam (VICO 2026) từ 16 - 17/11 tại TP. Hồ Chí Minh do VICOFA tổ chức sẽ đề cập sâu về các nguy cơ cụ thể này. Theo kế hoạch, Hội nghị gồm sáu phiên thảo luận, tập trung vào EUDR, biến đổi khí hậu, chu kỳ giá, chứng nhận bền vững, tài chính xanh và ứng dụng AI trong nông nghiệp.