Giá nông sản hôm nay 19/9/2026: Giá cà phê trong nước giảm liên tiếp, Giá tiêu đi ngang; Hàng Việt mở rộng cơ hội tại thị trường Nga.

Giá cà phê hôm nay 19/9/2026

Giá cà phê thế giới đảo chiều tăng nhẹ vào phiên chốt tuần.

Giá cà phê thế giới đã tăng trở lại trong phiên cuối tuần, sau giảm liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây. Một trong những nguyên nhân khiến thị trường đảo chiều là do đồng USD suy yếu. Diễn biến thị trường giao dịch, giá cà phê ban đầu giảm nhưng sau đó phục hồi và chốt phiên tăng, khi chỉ số USD (DXY) rời khỏi mức cao nhất trong 7 tuần và quay đầu giảm, kích hoạt hoạt động mua bù bán khống trên thị trường hợp đồng tương lai cà phê.

Thị trường cà phê đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố. Trong đó đáng chú ý là tốc độ xuất khẩu cà phê Brazil tăng mạnh, điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam giúp cho hoạt động sản xuất thuận lợi hơn. Ngoài ra, sự phục hồi của lượng tồn kho arabica đạt chuẩn trên sàn cũng góp phần khiến giá hạ nhiệt.

Thị trường cà phê toàn cầu trong cuối năm 2026 vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung xuất khẩu từ Brazil. Trung tâm Cepea (Brazil), cho biết theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tổng lượng cà phê Brazil xuất khẩu trong niên vụ 2026-2027 dự kiến đạt kỷ lục 49,1 triệu bao, cao hơn 27,5% so với niên vụ 2025-2026 khi sản lượng xuất khẩu đạt 38,5 triệu bao. Để đạt được mức kỷ lục này, Brazil sẽ cần duy trì khối lượng xuất khẩu lớn trong những tháng tới, đặc biệt trong bối cảnh chất lượng cà phê niên vụ này được ghi nhận gặp nhiều vấn đề.

Trong khi đó, nếu thời tiết thuận lợi, sản lượng niên vụ 2026-2027 của Nam Mỹ và Việt Nam sẽ tăng mạnh, cũng có thể góp phần kéo giá giảm mạnh so với niên vụ trước".

Về tổng thể, thị trường cà phê vẫn đang chịu áp lực do lượng tồn kho arabica trên sàn ICE tăng, xuất khẩu của Brazil được đẩy mạnh và điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil cũng như Việt Nam. Tồn kho arabica do ICE quản lý tăng thêm 10.528 bao trong ngày 18/9, lên tổng cộng 258.415 bao, mức cao nhất 1,5 tháng. Tồn kho robusta trên sàn ICE cũng tăng lên mức cao nhất trong 9,5 tháng, đạt 5.043 lô trong tuần này.

Giá cà phê trong nước giảm ba phiên liên tiếp, hiện còn 93.000-93.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đã rời xa đỉnh 95.000 - 96.000 đồng/kg của vài ngày trước đó. Theo giới phân tích, giá khả năng vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định cho tới khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch bắt đầu từ tháng 10 tới và giảm dần sau đó. Hiện tại, sự giằng co giữa bên bán và bên mua sẽ diễn ra quyết liệt khi lượng tồn kho thực tế trong dân không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn giữ tâm lý chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ niên vụ mới.

Về dài hạn, mặc dù áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu, dư địa giảm sâu của giá cà phê vẫn sẽ bị hạn chế do chi phí logistics cao và nhu cầu tiêu thụ cà phê Robusta chất lượng cao trên thế giới duy trì ở mức bền vững

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 8-2026, Việt Nam xuất khẩu 127.900 tấn cà phê, trị giá 571,5 triệu USD, tăng 52% về lượng và 24,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu đạt 1,33 triệu tấn, trị giá 6,03 tỉ USD; giá xuất khẩu bình quân đạt 4.542 USD/tấn, giảm 19,6%.

Giá cà phê trong nước ngày 18/9 giảm 500 - 600 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch qua đêm cuối tuần (ngày 18/9), giá cà phê robusta tăng nhẹ trở lại trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 5 USD giao dịch tại 3.369 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 13 USD, giao dịch tại 3.373 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 4 Cent giao dịch tại 271,95 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 3,4 Cent giao dịch tại 269,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 19/9/2026: Giá cà phê trong nước giảm liên tiếp, Giá tiêu đi ngang; Hàng Việt mở rộng cơ hội tại thị trường Nga.

Giá tiêu hôm nay 19/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước vẫn đi ngang ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước đi ngang tại các địa phương, cụ thể giao dịch trong ngày 19/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 141.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) thị trường hồ tiêu toàn cầu tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong 2 tuần đầu tiên của tháng 9, giá tăng tại một số quốc gia sản xuất lớn. Tại Mỹ, thị trường tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi, khi diễn biến giá phản ánh chi phí vận chuyển tăng, cùng với những thay đổi về điều kiện địa chính trị và khí hậu, bao gồm cả El Nino.

Tại Ấn Độ, thị trường hồ tiêu duy trì đà tăng trong tuần qua, giá tiêu nội địa tiếp tục tăng củng cố xu hướng thị trường tích cực. Tương tự, giá tiêu Indonesia tăng ở cả nội địa và xuất khẩu. Diễn biến này đi kèm với việc đồng Rupiah Indonesia tăng khoảng 1% so với USD. Thị trường hồ tiêu Malaysia duy trì ổn định ở cả trong nước và quốc tế, phản ánh điều kiện giao dịch cân bằng trong tuần thứ 2 của tháng 9.

Trong khi đó, thị trường Sri Lanka tiếp tục ghi nhận xu hướng tích cực ở trong nước, trong khi giá xuất khẩu duy ở mức ổn định so với tuần trước, góp phần giữ ổn định chung cho thị trường. Tại Việt Nam, giá tiếp tục tăng mạnh trong tuần thứ 2 tháng 9, giá nội địa và xuất khẩu đều ghi nhận tăng. Ở các nơi khác, giá tiêu đen Brazil, Campuchia và tiêu trắng Trung Quốc duy trì ở mức ổn định.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 19/9/2026

Trên thị trường xuất khẩu, gạo Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm do lo ngại về sản lượng gia tăng trong bối cảnh lượng mưa thấp hơn mức trung bình. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan giảm nhẹ, còn giá gạo Việt Nam không thay đổi, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 423 - 427 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 526 - 530 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 - 445 USD/tấn, giảm nhẹ 5 USD/tấn.

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào ở mức 375-381 USD/tấn trong tuần này, cao nhất kể từ tháng 7/2025 và tăng so với mức 371-377 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào giá 372-377 USD/tấn. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 470 USD/tấn, so với 488 USD/tấn trong tuần trước.

Sản lượng gạo của Ấn Độ có thể giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ và ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong gần 20 năm, khi lượng mưa thấp hơn bình thường trong giai đoạn lúa làm đòng, trổ bông làm giảm năng suất tại nhiều vùng sản xuất lớn. Diễn biến này có thể đẩy giá gạo trong nước và giá xuất khẩu lên cao, dù lượng dự trữ kỷ lục vẫn tạo dư địa để nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới duy trì nguồn cung cho thị trường quốc tế.

Theo các doanh nghiệp trong ngành, sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ năm nay có thể giảm khoảng 10 triệu tấn, tương đương gần 6,5%, so với mức kỷ lục 154 triệu tấn của năm trước. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ là mức giảm mạnh nhất kể từ niên vụ 2009–2010, thời điểm hạn hán do hiện tượng El Niño khiến sản lượng lúa gạo của Ấn Độ sụt giảm đáng kể.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Từ ngày 15 - 18/9, tại Trung tâm Triển lãm Crocus Expo, Moscow, Liên bang Nga đã diễn ra Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Worldfood Moscow 2026. Được tổ chức thường niên từ năm 1991, Worldfood Moscow là hội chợ chuyên ngành về nông sản, thực phẩm và đồ uống có quy mô, uy tín tại Liên bang Nga, theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Ngay trong ngày khai mạc, các gian hàng của Việt Nam đã đón nhiều khách hàng đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm.

Tham gia Worldfood Moscow 2026, đoàn Việt Nam có 30 doanh nghiệp, trưng bày trên diện tích hơn 400 m². Các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm thực phẩm có thế mạnh xuất khẩu sang Liên bang Nga và thị trường quốc tế như gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, bánh kẹo cùng nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến khác.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng nhấn mạnh, WorldFood Moscow là một trong những hội chợ quốc tế chuyên ngành thực phẩm và đồ uống hàng đầu tại Nga và khu vực. Đây là nơi để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ các nhà nhập khẩu, phân phối lớn của Nga cũng như các đối tác quốc tế.

Giám đốc Hội chợ Worldfood Moscow, Maksim Shilov nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa Nga và Việt Nam, đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam và tin tưởng hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới.

“Chúng tôi tin rằng, WorldFood Moscow sẽ góp phần thúc đẩy gia tăng hơn nữa kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia”, ông Maksim Shilov nói.

Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Liên bang Nga trong khối ASEAN. Theo Cục Hải quan, giai đoạn 2016 - 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng trung bình khoảng 10,8%/năm, từ 2,74 tỷ USD năm 2016 lên 4,58 tỷ USD năm 2024.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai bên đạt 4,77 tỷ USD. Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA), cùng những nỗ lực tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy các cơ chế thanh toán song phương đang hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí và tăng cường kết nối thương mại. Các mặt hàng nông, thủy sản thế mạnh của Việt Nam như cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, bánh kẹo và thực phẩm chế biến ngày càng khẳng định vị thế, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và hệ thống phân phối tại Nga.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 - 9/9/2026, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD, tạo nền tảng kinh tế, thương mại và đầu tư cân bằng, bền vững trong giai đoạn mới. Do đó, việc duy trì và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp tại thị trường Nga giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, nắm bắt nhu cầu thị trường, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao hiệu quả khai thác các cơ hội từ VN-EAEU FTA.