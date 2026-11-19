Ngày 19/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ÍT BIẾN ĐỘNG

Giá lúa gạo hôm nay (19/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá gạo hôm nay ít biến động

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475 - 479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412 - 416 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378 - 382 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ TIẾP TỤC GIẢM SÂU

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục lao dốc, nối dài chuỗi phiên giảm mạnh trong những ngày gần đây. Theo khảo sát, giá cà phê nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm từ 2.800 - 3.000 đồng/kg , đưa mặt bằng thu mua xuống còn 76.500 - 77.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm mạnh nhất, xuống còn 77.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm còn 77.200 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giảm xuống còn 77.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức thu mua thấp nhất, đạt 76.500 đồng/kg.

Giá cà phê tiếp đà giảm

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa Robusta và Arabica. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2027 giảm 73 USD/tấn, xuống còn 3.071 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 86 USD/tấn, xuống mức 3.037 USD/tấn. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch gần nhất, giá robusta có thời điểm giảm xuống 3.042 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục phục hồi phiên thứ hai liên tiếp. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 5,9 US cent/pound, lên 286,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 6,5 US cent/pound, đạt 281,4 US cent/pound.

Trong khi đó, kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 4,8 US cent/pound, tương đương 1,77%, lên mức 275,35 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU ĐIỀU CHỈNH GIẢM

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm của Việt Nam đồng loạt giảm sau những phiên giao dịch đi ngang. Mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua hồ tiêu trong nước xuống khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất, xuống còn 133.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) giá hồ tiêu cùng giảm xuống mức 133.000 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM giảm xuống còn 134.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá thu mua cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 135.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn nhìn chung không biến động.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục đứng ở mức 6.770 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán ở mức 5.550 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia duy trì mức giá tiêu đen 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l tiếp tục được báo giá 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.245 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì ở mức 8.300 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 447 Yên/kg, tăng 3,80%. Hợp đồng giao tháng 12/2026 đi ngang ở mức 433,20 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,68 Baht (0,7%) về mức 93,84 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.160 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,19%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 19.195 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,31%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất giảm 580 Nhân dân tệ, tương đương 3,58%, xuống 15.605 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 244,70 Cent/kg, giảm 1,81%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 245,40 Cent/kg, giảm 1,68%.

Áp lực giảm giá lan rộng ở các hợp đồng giao năm 2027 khi giá ở trên sàn SHFE, sàn SGX và thị trường Thái Lan đồng loạt giảm. Hợp đồng giao tháng 11/2026 trên sàn TOCOM là kỳ hạn duy nhất tăng giá trong hôm nay, lên 447 JPY/kg, tăng 3,80%.

Theo báo cáo của Tập đoàn Sàn Giao dịch Nhật Bản (JPX) và Hiệp hội các nhà sản xuất găng tay cao su Malaysia, thị trường cao su đang chịu tác động từ những lực kéo trái chiều giữa triển vọng tiêu thụ và nguồn cung. Đáng chú ý, nhu cầu ô tô tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, được dự báo cải thiện trong dịp cuối năm sau nhiều tháng doanh số suy yếu. Điều này có thể thúc đẩy sản xuất lốp xe, qua đó hỗ trợ nhu cầu cao su tự nhiên.

GIÁ THỊT LỢN HƠI DUY TRÌ ĐÀ TĂNG

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục diễn biến tích cực khi cả 15 địa phương miền Bắc đồng loạt điều chỉnh tăng từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. Sau phiên tăng mới nhất, giá thu mua toàn khu vực dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tiếp đà tăng mạnh

Đáng chú ý, Lai Châu ghi nhận mức tăng mạnh nhất cả nước, lên 56.000 đồng/kg. Hải Phòng cũng đạt mức giá tương tự sau khi tăng 3.000 đồng/kg.

Tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, giá lợn hơi cùng tăng 2.000 đồng/kg, đạt 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Ninh Bình giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La cùng ghi nhận mức thu mua 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại 9 trong tổng số 11 địa phương được khảo sát. Quảng Trị và Huế là hai địa phương duy nhất giữ giá ổn định.

Sau điều chỉnh, giá thu mua toàn khu vực dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng lên mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An đạt 54.000 đồng/kg. Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng tăng lên 52.000 đồng/kg, ngang với Hà Tĩnh sau khi địa phương này tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Tại Quảng Ngãi và Gia Lai, giá lợn hơi đạt 51.000 đồng/kg. Riêng Quảng Trị và Huế tiếp tục giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại 5 trong tổng số 8 địa phương. Giá thu mua toàn vùng hiện dao động trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Đồng Nai dẫn đầu khu vực khi tăng lên 56.000 đồng/kg. Tây Ninh và TP.HCM đạt 55.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng tăng lên 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục giữ mức giá 50.000 đồng/kg.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.