Giá cà phê nội địa giảm sâu

Hiện giá cà phê nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm từ 2.800-3.000 đồng/kg , đưa mặt bằng thu mua xuống còn 76.500-77.200 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Lắk giảm mạnh nhất với 3.000 đồng/kg, xuống còn 77.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.800 đồng/kg, giá cà phê tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) được thương lái thu mua với giá 77.200 đồng/kg; các khu vực còn lại của tỉnh này đạt 76.500 đồng/kg.

Tương tự, tại Gia Lai, cà phê hôm nay ghi nhận ở mức 77.000 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa Robusta và Arabica. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1-2027 giảm 73 USD/tấn, xuống còn 3.071 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 86 USD/tấn, xuống mức 3.037 USD/tấn. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch gần nhất, giá Robusta có thời điểm giảm xuống 3.042 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục phục hồi phiên thứ hai liên tiếp. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12-2026 tăng 5,9 US cent/pound, lên 286,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng 6,5 US cent/pound, đạt 281,4 US cent/pound.

Đáng chú ý, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới của Việt Nam đang dần được đưa ra thị trường. Tiến độ thu hoạch dự kiến tăng vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, có thể tạo thêm áp lực lên giá nếu lượng hàng bán ra tăng nhanh.

Hồ tiêu giảm tới 2.000 đồng/kg, Gia Lai còn 133.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục đi xuống sau những phiên giao dịch tương đối ổn định. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm giảm 1.000-2.000 đồng/kg, hiện phổ biến trong khoảng 133.000-135.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, hồ tiêu mất thêm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 135.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá tiêu giảm 2.000 đồng, xuống còn 133.000 đồng/kg; Gia Lai và Đồng Nai, hồ tiêu cùng được thu mua với giá 133.000 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh giảm 1.500 đồng/kg, xuống còn 134.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn nhìn chung không biến động.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục đứng ở mức 6.770 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán ở mức 5.550 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia duy trì mức giá tiêu đen 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l tiếp tục được báo giá 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.245 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì ở mức 8.300 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn.

Diễn biến giảm giá trong nước cho thấy thị trường đang có dấu hiệu điều chỉnh sau giai đoạn duy trì mặt bằng giá cao. Sức mua và nhu cầu nhập khẩu sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo.