Giá cà phê hôm nay 19/11/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt đỏ rực các sàn.

Trên sàn giao dịch, giá cà phê robusta giảm 8 phiên liên tiếp, trong khi giá cà phê arabica cũng quay đầu đi xuống, sau phiên tăng mạnh hôm qua.

Giá cà phê robusta tiếp tục giảm sâu, về quanh ngưỡng 3.019 USD/tấn. Giá cà phê robusta chốt phiên giảm 52 USD, tương đương 1,7%, xuống còn 3.019 USD/tấn với kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027, có thời điểm chạm mức 2.998 USD/tấn - mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi.

Đây là nhịp điều chỉnh khá sâu phản ánh áp lực nguồn cung vụ mới bắt đầu gia tăng khi hoạt động thu hoạch tại nhiều địa phương bước vào giai đoạn nhộn nhịp, đồng thời chịu tác động trễ từ những phiên suy yếu trước đó của thị trường quốc tế. Giá cà phê robusta kỳ hạn hiện cũng đang chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên.

Các nhà giao dịch cho biết, nguồn cung cà phê vụ mới từ Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới đang bắt đầu tăng lên. Hoạt động thu hoạch tại các vùng trồng chính dự kiến tăng tốc vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Nguồn cung sẽ còn tăng khi vụ thu hoạch bước vào cao điểm, qua đó tiếp tục gây áp lực lên giá thị trường.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025-2026 ước đạt 2,1 triệu tấn, trong đó robusta khoảng 2 triệu tấn, chiếm 95% tổng sản lượng, tăng 15% so với vụ trước. Bước vào niên vụ 2026-2027, sản lượng cà phê Việt Nam dự kiến đạt khoảng 2,2 triệu tấn, gồm 2,1 triệu tấn robusta, tăng 5% so với vụ trước. Tồn kho chuyển sang từ niên vụ 2025/2026 ước khoảng 30.000 tấn. Dù hàng vụ mới đã xuất hiện, lượng lớn dự kiến chỉ được đưa ra thị trường từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2026.

Trong khi đó, trong xu hướng giảm chung của thị trường, giá cà phê arabica giảm 2,1% xuống còn 2,754 USD/pound với kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 .

Đồng Real Brazil suy yếu cũng là yếu tố bất lợi đối với giá cà phê, sau khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng so với USD. Đồng Real mất giá khuyến khích các nhà xuất khẩu bán ra nhiều cà phê hơn do họ có thể thu về nhiều USD hơn từ hoạt động xuất khẩu.

Về vấn đề tồn kho, các nhà giao dịch cho biết lượng tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE đã tăng trong 3 ngày liên tiếp sau khi chạm mức thấp nhất trong 27 năm. Diễn biến này phần nào làm dịu bớt những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Sau khi thị trường đóng cửa, ICE cho biết lượng cà phê arabica từ Brazil đang chờ phân loại đã tăng vọt lên hơn 245.000 bao, trong khi tỷ lệ đạt tiêu chuẩn ở mức khá cao, khoảng 70%.

USDA giữ nguyên dự báo xuất khẩu cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 ở mức 49 triệu bao, tăng 26% so với niên vụ 2025-2026, thời điểm mà lượng tồn kho thấp, tắc nghẽn tại các cảng và thuế quan của Mỹ đã hạn chế các lô hàng. Theo USDA, hiện tượng ra hoa sớm đã làm gia tăng kỳ vọng về một vụ mùa bội thu trong niên vụ 2027-2028, mặc dù đây là năm mất mùa theo chu kỳ hai năm một lần của cà phê arabica.

Tuy nhiên, về dài hạn, các chuyên gia cảnh báo, người trồng cà phê vẫn thận trọng trước nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Niño với cường độ rất mạnh, có thể gây ra hạn hán và nắng nóng trong giai đoạn phát triển nhân cà phê.

Giá cà phê trong nước tiếp tục trượt sâu, tiếp tục giảm mạnh trong hôm nay, xuống dưới 75.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá cà phê trong nước giảm mạnh xuất phát từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố cả trong nước và quốc tế. Về phía nguồn cung, thị trường đang bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên, khiến lượng hàng đưa ra thị trường tăng lên và tạo sức ép hạ nhiệt giá sau chuỗi ngày duy trì ở vùng cao. Về phía thị trường thế giới, đà giảm của cà phê Arabica trên sàn New York cùng sự biến động phân hóa giữa các kỳ hạn trên sàn Robusta London khiến giới đầu tư và doanh nghiệp thu mua dè dặt, đẩy mạnh điều chỉnh giá chào mua để cân đối biên lợi nhuận và quản trị rủi ro tỷ giá, chi phí logistics.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng tiếp tục biến động giằng co với biên độ rộng và chịu sức ép kiểm định các vùng hỗ trợ quanh 76.000 - 77.500 đồng/kg trước khi tìm điểm cân bằng mới. Nếu áp lực bán vụ mùa gia tăng trong khi sàn London thiếu động lực bứt phá bền vững, mặt bằng giá có thể còn rung lắc mạnh; ngược lại, nếu sức mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu và HTX ổn định trở lại sau nhịp điều chỉnh sâu, thị trường sẽ sớm hình thành mặt bằng giá tích lũy mới.

Giá cà phê trong nước hôm nay 19/11 tiếp tục giảm thêm 2.200 - 2.300 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 18/11, giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 52 USD giao dịch tại 3.019 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 49 USD, giao dịch tại 2.988 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 5,65 Cent giao dịch tại 280,95 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 5,95 Cent giao dịch tại 275,45 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 19/11/2026: Giá cà phê robusta 'lao dốc' 8 phiên, Giá tiêu giảm; Nhà sản xuất khí đốt lớn nhất Nga chuyển hướng sang châu Á.

Giá tiêu hôm nay 19/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giảm xuống còn 132.000–133.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu giảm thêm 1.000–2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, tại một số địa phương trọng điểm. Cụ thể, giá tiêu giao dịch tại các địa phương trong ngày 19/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 133.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 132.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 133.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 132.500 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 132.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 132.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 48.654 tấn hồ tiêu, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu có xu hướng chậm lại trong những tháng gần đây, chỉ đạt 7.890 tấn trong quý III, giảm 63,2% so với con số 21.456 tấn của quý II.

Ở chiều xuất khẩu, trong quý III, Việt Nam xuất khẩu 70.653 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 460 triệu USD, giảm lần lượt 11,5% về lượng và 11,4% về giá trị so với quý II, thời điểm nguồn cung tăng mạnh sau vụ thu hoạch. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu vẫn tăng 11,7% về lượng và 10,1% về kim ngạch.

Xung đột kéo dài tại Trung Đông, cùng nguồn cung dồi dào từ Brazil và Campuchia, khiến giá hồ tiêu nội địa Việt Nam không tăng trong suốt quý III/2026. Giá tiêu đen bình quân đạt 137.333 đồng/kg, giảm 1,7% so với quý II và 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá tiêu trắng bình quân đạt 217.667 đồng/kg, giảm tương ứng 2,1% và 7,5%.

Giá hồ tiêu quý IV/2026 được dự báo duy trì tương đối ổn định. Nguồn cung tăng từ Brazil có thể gây áp lực cạnh tranh, nhưng nhu cầu nhập khẩu và chi phí vận chuyển sẽ là những yếu tố hỗ trợ giá.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 19/11/2026

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đồng loạt giữ ở mức cao, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động465 - 469 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 570 – 574 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 515 - 520 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm tiếp tục duy trì quanh mốc 490–494 USD/tấn, cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Sản phẩm cùng loại của Pakistan đạt 413–417 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ đứng ở mức 393–397 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm trong khoảng 387–391 USD/tấn.

Sự thay đổi trong xu hướng mua hàng diễn ra sau quyết định ngày 2/7 của Philippines về việc tạm dừng nhập khẩu gạo trắng 5% tấm từ tất cả các nguồn cung, khiến các nhà nhập khẩu chuyển sang những loại gạo có tỷ lệ tấm cao hơn, đặc biệt là gạo 15% và 25% tấm từ các nước xuất khẩu.

Philippines đã nối lại hoạt động mua gạo từ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar sau khi các hạn chế nhập khẩu được nới lỏng. Nhu cầu được khôi phục từ các nhà nhập khẩu Philippines đã hỗ trợ nhu cầu đối với nguồn cung gạo trong khu vực.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Sau 1/1/2027, khi thị trường Liên minh châu Âu (EU) đóng cửa đối với khí đốt của Nga, khí đốt từ dự án Yamal LNG của công ty sản xuất khí đốt tư nhân lớn nhất nước Nga NOVATEK có thể được chuyển hướng chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh cấm nhập khẩu LNG của Nga đã được đưa vào gói trừng phạt thứ 19 của EU, được thông qua vào tháng 10/2025. Đối với các hợp đồng ngắn hạn, các hạn chế sẽ có hiệu lực vào ngày 25/4/2026, và đối với các thỏa thuận dài hạn, chúng sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2027.

Châu Âu hiện là khách hàng chính của khí đốt Yamal LNG: đến cuối năm 2025, các nước EU đã nhập khẩu khoảng 14,95 triệu tấn từ Yamal LNG, còn trong mười tháng qua, châu Âu chiếm khoảng 80% lượng khí đốt của dự án, theo dữ liệu của Kpler.

Tuy nhiên tới đây phần lớn lượng khí đốt đến châu Âu này sẽ được chuyển đến Trung Quốc, tuy nhiên ông Mikhelson không tiết lộ khối lượng. Hiện các nhà đầu tư Trung Quốc kiểm soát tổng cộng 29,9% dự án Yamal LNG, trong đó CNPC sở hữu 20%, và Quỹ Con đường Tơ lụa sở hữu 9,9%. NOVATEK nắm giữ 50,1% dự án, và TotalEnergies của Pháp nắm giữ 20% còn lại.

NOVATEK đang tìm cách chuyển hướng bán hàng sang các điểm đến thay thế. Giám đốc điều hành của công ty, Leonid Mikhelson, cho biết, công ty đã ký hợp đồng cung cấp LNG cho Thổ Nhĩ Kỳ và đang thảo luận về việc tăng khối lượng, cũng như đầu tư vào ngành công nghiệp khí đốt của nước này. Ngoài ra công ty cũng đang đàm phán với Thái Lan và thảo luận các dự án sản xuất tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Cho đến nay, các hợp đồng với châu Á mới chỉ tiêu thụ được một phần nhỏ lượng LNG được sản xuất ra, chuyên gia độc lập Alexander Sobko lưu ý. Trong khi đó, phần lớn khí đốt từ mỏ Yamal LNG trước đây đã được bán theo các hợp đồng dài hạn cho các nhà giao dịch và các tập đoàn dầu khí lớn, những người bán lại cho các thị trường tiêu thụ cuối cùng mà họ lựa chọn.