Giá nông sản hôm nay 19/10/2026: Giá cà phê trong nước khó tăng bứt phá, Giá tiêu ổn định; Châu Âu muốn hạn chế thêm hàng Trung Quốc.

Giá cà phê hôm nay 19/10/2026

Giá cà phê thế giới có xu hướng giảm đối với robusta, arabica tăng mạnh trong tuần qua.

Diễn biến tăng trên hai sàn kỳ hạn quốc tế góp phần cải thiện tâm lý thị trường trước thềm vụ thu hoạch mới. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự tăng giá đồng loạt xuất phát từ nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ cùng các yếu tố thời tiết bất lợi tại những vùng trồng trọng điểm quốc tế, khiến dòng vốn đầu cơ quay trở lại thị trường hàng hóa. Mức phục hồi mạnh của giá cà phê arabica cũng vô hình trung tạo hiệu ứng domino tích cực, kéo giá cà phê robusta đi lên.

Trên sàn London, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London đóng cửa tuần qua ở mức 3.414 USD/tấn, giảm 1,6% (56 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,4% (49 USD/tấn), đạt 3.405 USD/tấn.

Giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 tăng vọt 6,5% (18,7 US Cent/pound) trong tuần qua, lên mức 305,6 US Cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 5,3% (14,7 US Cent/pound), đạt 294,5 US Cent/pound.

Hợp đồng tương lai cà phê arabica trên sàn ICE tăng mạnh lên mức cao nhất trong một tháng, khi các bên tham gia thị trường ngày càng lo ngại rằng lượng tồn kho trên sàn đang ở mức thấp sẽ không được bổ sung sớm như dự kiến trước đó.

Sự mạnh lên của đồng Real Brazil và những lo ngại về hiện tượng thời tiết El Nino cũng hỗ trợ đà tăng của giá arabica.

Trong khi đó, sự sụt giảm của robusta chủ yếu là do áp lực từ vụ thu hoạch mới tại Việt Nam – quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, lượng tồn kho robusta trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 10,75 tháng, đạt 5.752 lô tính đến ngày 16/10

Giá cà phê arabica kỳ hạn trên Sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất một tháng trong phiên 16/10, khi các nhà giao dịch lo ngại lượng tồn kho trên sàn giao dịch đang ở mức thấp nghiêm trọng sẽ không được bổ sung nhanh chóng như dự kiến. Giá cà phê arabica tăng 4,7% lên 3,0855 USD/lb (1 lb = 0,45 kg) vào lúc 10 giờ 31 GMT (17 giờ 31 phút theo giờ Việt Nam), hướng tới mức tăng 7,5% trong tuần. Trước đó, giá đã chạm mức cao nhất trong một tháng là 3,1130 USD/lb.

Lượng tồn kho được ICE chứng nhận hiện ở mức 238.976 bao, không chênh lệch nhiều so với mức thấp nhất trong 27 năm vào tháng trước là 217.646 bao.

Thị trường đang ngày càng lo ngại nguồn cung từ Brazil, quốc gia sản xuất hàng đầu, sẽ không kịp đến các kho của ICE trước thời điểm đáo hạn hợp đồng tháng 12/2026, khiến lượng tồn kho tiếp tục duy trì ở mức thấp nghiêm trọng.

Theo Bloomberg, sau nhiều năm thiếu hụt, nguồn cung cà phê toàn cầu cuối cùng cũng đang được cải thiện. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là bao nhiêu trong số đó sẽ được đưa vào các kho lưu trữ được sàn giao dịch chứng nhận – yếu tố đóng vai trò nền tảng trong việc hình thành giá cà phê.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê arabica đã biến động mạnh bất thường trong năm nay, phần lớn do lượng cà phê dự trữ sẵn có để giao nhận thanh toán các hợp đồng kỳ hạn sắp đáo hạn đã cạn kiệt nghiêm trọng. Lượng tồn kho được sàn giao dịch chứng nhận đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999, góp phần đẩy giá cà phê lên gần mức cao nhất trong năm nay, khoảng 3,50 USD/pound.

Lượng tồn kho này cần được bổ sung để giá cà phê ổn định hơn. Nếu không, các nhà rang xay cà phê và người tiêu dùng cuối cùng vẫn có thể phải đối mặt với những đợt biến động giá mạnh, ngay cả khi nguồn cung toàn cầu được cải thiện.

Giá cà phê trong nước lấy lại sắc xanh, chạm mốc 93.000 đồng/kg, sau chuỗi phiên điều chỉnh. Lực đẩy giúp giá nông sản trong nước bật tăng mạnh mẽ bắt nguồn từ đà bứt phá ấn tượng trên hai sàn giao dịch kỳ hạn quốc tế.

Tuần qua, giá cà phê trong nước dao động từ 92.100 - 93.000 đồng/kg, gần như không thay đổi so với mức 92.200 – 93.000 đồng/kg của tuần trước.

Vụ thu hoạch tại Việt Nam, quốc gia sản xuất hàng đầu, đang bắt đầu. Theo dự báo trong ngành, sản lượng sẽ tương đương với năm ngoái, mặc dù điều kiện thời tiết do El Niño có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vụ mùa 2027-2028.

Giới chuyên gia đánh giá và dự báo xu hướng thời gian tới, giá cà phê nội địa Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ hoặc đi ngang tích lũy quanh ngưỡng 92.500 - 94.000 đồng/kg. Mặc dù các vùng trồng trong nước đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch vụ mới, nguồn cung thực tế tung ra thị trường vẫn chưa thực sự dồi dào, giúp nông dân và các đại lý duy trì thế chủ động về giá. Tuy nhiên, đà tăng bứt phá khó có thể diễn ra đột ngột do áp lực nguồn cung vụ mới sẽ gia tăng dần trong thời gian tới, nhà đầu tư và bà con nông dân nên cân nhắc thời điểm xuất bán hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận.

Giá cà phê trong nước ngày 19/10 tăng 200 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (16/10), giá cà phê robusta quay đầu tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 39 USD giao dịch tại 3.414 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 41 USD, giao dịch tại 3.405 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 10,8 Cent giao dịch tại 305,60 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 9,15 Cent giao dịch tại 294,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 19/10/2026: Giá cà phê trong nước khó tăng bứt phá, Giá tiêu ổn định; Châu Âu muốn hạn chế thêm hàng Trung Quốc.

Giá tiêu hôm nay 19/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước ổn định ở mức 137.500–140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước duy trì trong phiên đầu tuần tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 19/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 đạt 530.426 tấn, phù hợp với nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc, bền vững và mang lại giá trị gia tăng.

Các chuyên gia của IPC cho biết, các quốc gia sản xuất đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất gia tăng, thiếu hụt lao động, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc cho đến những thay đổi trong các yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, những điều kiện này cũng mở ra cơ hội phát triển ngành hồ tiêu thông qua việc tạo sự khác biệt cho sản phẩm và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng.

Việc phát triển các sản phẩm từ hồ tiêu cũng ngày càng đa dạng, không còn giới hạn ở hồ tiêu nguyên hạt và hồ tiêu dạng bột mà còn mở rộng sang các sản phẩm chiết xuất, hương liệu, chất tạo mùi hương và nhiều sản phẩm tiêu dùng có giá trị gia tăng khác.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 19/10/2026

Giá gạo Việt Nam xút khẩu tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động đáng kể, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm đứng ở mức 455–459 USD/tấn. Tương tự, giá gạo cùng loại của Pakistan không thay đổi, được giao dịch ở mức 409–413 USD/tấn.

Đối với Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện dao động trong khoảng 382–386 USD/tấn. Giá gạo đồ 5% tấm cũng tiếp tục đi ngang, ở mức 381–385 USD/tấn.

Dẫn dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Liên đoàn các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (IREF) cho biết sản lượng gạo toàn cầu được dự báo giảm từ khoảng 545,7 triệu tấn trong niên vụ 2025–2026 xuống còn 533,1 triệu tấn trong niên vụ 2026–2027, tương đương mức giảm khoảng 12,6 triệu tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Nếu tính cả dịch vụ, EU cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của họ, với tổng kim ngạch 880 tỷ Euro (gần 1.000 tỷ USD) năm ngoái.

Theo Reuters, EU sẽ đề xuất thêm nhiều biện pháp để giảm mức thâm hụt hàng hóa lên tới hơn 1 tỷ USD một ngày với Trung Quốc, theo Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh EU, ngày 16/10, bà von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), cho biết dự kiến đưa ra thêm hạn chế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bên cạnh thỏa thuận giảm một nửa lượng xe hybrid vào châu Âu.

Bởi theo bà, thỏa thuận giảm xe hybrid của Trung Quốc vào châu Âu không giải quyết được tình trạng mất cân đối mang tính cấu trúc. Thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Bắc Kinh hiện ở mức hơn 1 tỷ euro (1,12 tỷ USD) mỗi ngày.

“Đó là lý do chúng tôi cần hành động. Các ngành công nghiệp đã kêu gọi, chúng tôi lắng nghe và sẽ đáp lại, trong đó có bổ sung một số biện pháp phòng vệ”, bà nói.

Chủ tịch EC cho hay các nhà lãnh đạo EU thể hiện rõ sự ủng hộ với việc này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với báo giới sau hội nghị rằng EU nên tập trung vào các biện pháp với hóa chất, nhựa và hợp kim sắt.

Lãnh đạo EC cũng hoan nghênh đề xuất chung của Pháp và Đức tháng trước, trong đó đề nghị EU củng cố nền kinh tế bằng cách đưa ra biện pháp mới cho phép nhanh chóng đáp trả các nước gây tổn hại cho khối.

Bà von der Leyen cho biết EC dự kiến xây dựng một công cụ mới cho phép hạn chế quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu khi việc này phù hợp với lợi ích của khối. Tháng 12, cơ quan này sẽ đề xuất công cụ mới nhằm hạn chế sự phụ thuộc của các doanh nghiệp EU vào một nguồn cung duy nhất với một số mặt hàng thiết yếu. Họ cũng sẽ đưa ra một “cơ chế đoàn kết” để hỗ trợ các quốc gia hoặc ngành công nghiệp bị đối xử bất công hoặc trả đũa từ bên ngoài EU.

Trung Quốc và châu Âu đang đàm phán thương mại, do EU muốn giảm mức thâm hụt kỷ lục với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Dù Đông Nam Á đã vượt EU để trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Trung Quốc từ năm 2000, thâm hụt thương mại của khối này với Bắc Kinh hiện vẫn lớn nhất thế giới. Năm ngoái, con số này là 360 tỷ Euro (410 tỷ USD).