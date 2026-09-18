Giá nông sản hôm nay 18/9/2026: Giá cà phê giảm mạnh trước loạt yếu tố tiêu cực; Mỹ có thể cấm xuất khẩu nhiên liệu.

Giá cà phê hôm nay 18/9/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt sụt giảm phiên thứ ba liên tiếp.

Trên các sàn giao dịch London và New York, giá cà phê đồng loạt giảm mạnh liên tiếp vào phiên cuối tuần. Giá cà phê arabica kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi, ghi nhận mức giảm phần trăm khá sâu, do lượng tồn kho trên sàn giao dịch dần tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong 27 năm gần đây. Áp lực chốt lời gia tăng mạnh khi giá cà phê arabica không thể vượt qua các vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng trong ngắn hạn.

Trong khi, giá cà phê robusta chính thức mất mốc 3.400 USD/tấn với trạng thái đỏ lửa ở tất cả các kỳ hạn. Việc biên độ dao động trong phiên khá rộng, có thời điểm vọt lên 3.440 USD/tấn nhưng sau đó trượt dài xuống mức thấp nhất 3.376 USD/tấn đối với kỳ hạn tháng 11/2026, cho thấy lực bán tháo áp đảo mạnh mẽ vào cuối phiên.

Nguyên nhân chính dẫn đến đà đi xuống của giá cà phê toàn cầu đến từ loạt yếu tố tiêu cực đối với giá cùng xuất hiện, bao gồm triển vọng nguồn cung tích cực tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu, xuất khẩu cà phê Brazil tăng, điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam, cùng với lượng tồn kho trên sàn ICE gia tăng nhanh. Các thông tin dự báo về sản lượng thu hoạch sắp tới của Việt Nam bắt đầu rục rịch tung ra thị trường, tạo áp lực tâm lý khiến các quỹ đầu cơ nhanh chóng thanh lý bớt vị thế mua để bảo toàn lợi nhuận.

Theo thống kê, lượng tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE đang tăng trở lại, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tồn kho trên sàn giao dịch tăng ngày thứ hai liên tiếp trong phiên thứ Năm, lên 247.887 bao, so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận hồi đầu tuần. Toàn bộ lượng cà phê mới được bổ sung (14.532 bao) đều đến từ Brazil. Tuy nhiên, bộ phận kiểm định đã từ chối 5.715 bao không đạt tiêu chuẩn. Cùng thời điểm năm ngoái, lượng tồn kho trên sàn ICE đạt 668.874 bao, tương ứng với 2,7 lần so với hiện tại.

Điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam cũng gián tiếp gây sức ép lên giá cà phê. Báo cáo thời tiết thuận lợi với các đợt mưa giải nhiệt kịp thời tại Brazil đã giải tỏa bớt lo ngại về nguy cơ sụt giảm sản lượng do khô hạn cho niên vụ tới. Lượng mưa cao hơn mức bình thường tại Brazil trong giai đoạn ra hoa quan trọng hiện nay có thể hỗ trợ vụ cà phê 2026-2027, qua đó tạo áp lực giảm giá.

Trong khi, một nhà giao dịch tại khu vực trồng cà phê của Việt Nam cho biết, những trận mưa gần đây tại Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới, có thể mang lại lợi ích cho cây cà phê, khi giúp cải thiện điều kiện sinh trưởng.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm theo đà của thị trường thế giới.

Giới phân tích nhận định, giá cà phê trong nước trong vài phiên tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ quanh vùng 93.000 – 95.000 đồng/kg.

Sự giằng co giữa bên bán và bên mua sẽ diễn ra quyết liệt khi lượng tồn kho thực tế trong dân không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn giữ tâm lý chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ niên vụ mới.

Về dài hạn, mặc dù áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu, dư địa giảm sâu của giá cà phê vẫn sẽ bị hạn chế do chi phí logistics cao và nhu cầu tiêu thụ cà phê robusta chất lượng cao trên thế giới duy trì ở mức bền vững.

Giá cà phê trong nước ngày 17/9 giảm 300 - 500 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch qua đêm 17/9, giá cà phê robusta tiếp tục giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 39 USD giao dịch tại 3.391 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 42 USD, giao dịch tại 3.360 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 5,05 Cent giao dịch tại 276,50 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 4,8 Cent giao dịch tại 268,55 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 18/9/2026: Giá cà phê giảm mạnh trước loạt yếu tố tiêu cực; Mỹ có thể cấm xuất khẩu nhiên liệu.

Giá tiêu hôm nay 18/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước ổn định ở mốc 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định tại các địa phương, cụ thể giao dịch trong ngày 18/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 141.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Thị trường hồ tiêu toàn cầu duy trì trạng thái ổn định khi giá tại các quốc gia xuất khẩu lớn hầu như không có biến động đáng kể.

Trong 8 tháng đầu của năm, Việt Nam xuất khẩu 190.153 tấn hồ tiêu, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc, UAE, Ấn Độ…

Thời gian qua, các thị trường lớn như EU, Mỹ và Trung Quốc liên tục nâng cao các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dư lượng hóa chất và yêu cầu phát triển bền vững. Ngành hồ tiêu Việt đang dịch chuyển dần từ canh tác truyền thống sang canh tác hữu cơ và các tiêu chuẩn bền vững như SRP, RA hay GAP. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi diễn ra chậm và chưa đồng đều giữa các vùng sản xuất.

Điểm nghẽn cốt lõi của chuỗi giá trị hồ tiêu là mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân chưa thực sự bền chặt. Hoạt động mua bán vẫn chủ yếu diễn ra theo giá thị trường tại từng thời điểm, thiếu các cơ chế hợp tác dài hạn nhằm chia sẻ lợi ích và rủi ro giữa các bên.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 18/9/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Jasmine của Việt Nam tiếp tục giảm thêm 6 USD/tấn, trong khi các nước khác đều tăng nhẹ, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 423 - 427 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 526 - 530 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 - 445 USD/tấn, giảm nhẹ 5 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 477 - 481 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn. Sản phẩm cùng loại của Pakistan tiếp tục tăng mạnh 11 USD/tấn, lên mức 419 - 423 USD/tấn. Tương tự, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ tăng 1 USD/tấn, lên mức 375 - 379 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm cũng tăng 1 USD/tấn, dao động trong khoảng 377 - 381 USD/tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Tuần trước, giá dầu diesel bình quân trên toàn nước Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 6 USD/gallon và hiện đã lên 6,40 USD/Gallon. Sau khi tăng 0,95 USD/Gallon trong tháng qua, giá được dự báo còn tiếp tục leo cao khi nông dân chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch, trong khi tại nhiều khu vực ở vùng Đông Bắc, thời điểm bắt đầu sử dụng dầu sưởi để giữ ấm chỉ còn chưa đầy một tháng.

Giới truyền thông bình luận, Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ đang dần cạn các lựa chọn để kìm hãm đà tăng kỷ lục của giá nhiên liệu trong nước. Điều này khiến ngành dầu khí lo ngại Mỹ có thể cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu, chẳng hạn như dầu diesel.

Tuy người tiêu dùng thường chỉ chú ý đến giá xăng, dầu diesel lại giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của nền kinh tế. Đây là nhiên liệu chủ yếu cho xe tải đường dài, tàu hỏa chở hàng và tàu vận tải biển, giúp duy trì dòng chảy hàng hóa trong chuỗi cung ứng. Diesel cũng gần như không thể thiếu trong nông nghiệp, khi được sử dụng cho nhiều loại máy móc hạng nặng.

Ngày 15/9, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho biết ông sẵn sàng xem xét khả năng áp đặt lệnh cấm. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Tim Burchett đã đề xuất kiểm soát xuất khẩu dầu diesel.

Chính quyền ông Trump nhiều lần bác bỏ ý tưởng áp đặt lệnh cấm, cả trước công chúng lẫn trong các cuộc họp kín với lãnh đạo ngành dầu khí. Tuy nhiên, gần đây, lập trường của các quan chức dường như đã mềm mỏng hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS hồi đầu tháng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright được hỏi về phương án cấm xuất khẩu nhiên liệu. Ông Wright đã không loại trừ khả năng này.

Mỹ từng cấm xuất khẩu dầu thô trong 40 năm từ năm 1975, sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Arab. Vào thời điểm đó, Mỹ phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô nước ngoài để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu. Cuộc cách mạng dầu đá phiến sau đó đã đưa Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, và Quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 2015.

Trong bối cảnh hiện nay, cấm xuất khẩu dầu thô sẽ không giúp ích nhiều cho người Mỹ, bởi nút thắt lớn nhất nằm ở tình trạng thiếu hụt năng lực lọc dầu trên toàn cầu để chuyển hóa dầu thô thành nhiên liệu. Đây cũng là yếu tố đã đẩy giá dầu diesel tăng cao trên toàn thế giới, bao gồm cả tại Mỹ.