Ngày 18/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ÍT BIẾN ĐỘNG

Giá lúa gạo hôm nay (18/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay (18/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475 - 479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412 - 416 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378 - 382 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ LAO DỐC

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh, nối dài chuỗi phiên điều chỉnh trong những ngày gần đây. Theo mức giảm được ghi nhận, giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt mất thêm 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch xuống khoảng 79.300 - 80.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm xuống còn 80.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) cũng ghi nhận mức giảm tương tự, hiện được thu mua ở mức 80.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê lùi về 79.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất, đạt 79.300 đồng/kg.

Giá cà phê tiếp đà giảm

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai chủng loại chính.

Theo dữ liệu từ sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2027 giảm 52 USD/tấn, xuống còn 3.144 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng giảm 51 USD/tấn, xuống mức 3.123 USD/tấn

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York đồng loạt phục hồi. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 2,05 US cent/pound, lên 280,7 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,4 US cent/pound, đạt 274,9 US cent/pound. Trong khi đó, kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 1,1 US cent/pound, lên 270,55 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU ĐI NGANG

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Mặt bằng thu mua hồ tiêu trong nước hiện dao động từ 134.500 - 136.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 136.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu đi ngang

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu duy trì ở mức 135.500 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) cũng ghi nhận mức giá tương tự. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 134.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước xuất khẩu lớn nhìn chung chưa có thay đổi đáng kể.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.770 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.550 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Trong khi đó, Malaysia vẫn là quốc gia có giá tiêu đen cao nhất, đạt 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l được báo giá 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tiếp tục đứng ở mức 9.245 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ mức 8.300 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì ở mức 12.000 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 443 Yên/kg, tăng 0,23%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 432,90 Yên/kg, giảm 0,39%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 1,02 Baht (1,09%) lên mức 94,52 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 đi ngang ở mức 19.100 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.620 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,33%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất tăng 380 Nhân dân tệ, tương đương 2,4%, lên 16.190 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 249,20 Cent/kg, giảm 0,40%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 249,50 Cent/kg, giảm 0,48%.

Nhìn chung, giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay biến động trái chiều. Cụ thể, giá tại sàn SHFE tăng 0,33%, trong khi RSS3 tại sàn TOCOM giảm 0,39%; sàn SGX giảm 0,40 - 0,48%.

Việc Tập đoàn Zhongce Rubber (ZC Rubber, Trung Quốc) lựa chọn Việt Nam làm địa điểm xây dựng nhà máy lốp xe mới, với kế hoạch vận hành từ năm 2027, tiếp tục phản ánh xu hướng dịch chuyển và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất lốp xe toàn cầu. Dự án được triển khai tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng (TP. HCM), trên diện tích 344.195 m².

GIÁ THỊT LỢN HƠI TIẾP TỤC KHỞI SẮC

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận 14 trong tổng số 15 địa phương tăng giá, với biên độ điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Tuyên Quang là địa phương duy nhất không có biến động so với phiên trước.

Trong đó, Lạng Sơn ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực, đưa giá thu mua lên 53.000 đồng/kg. Cùng giao dịch ở mức cao nhất 53.000 đồng/kg còn có Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Tại Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Lai Châu và Sơn La, giá heo hơi được ghi nhận ở mức 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cao Bằng, Lào Cai và Tuyên Quang cùng duy trì mức thu mua 51.000 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực.

Đáng chú ý, toàn bộ các địa phương miền Bắc hiện đã vượt mốc 50.000 đồng/kg, trong đó nhiều tỉnh, thành phố liên tục điều chỉnh tăng trong những phiên gần đây.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tăng đồng loạt tại cả 11 địa phương được khảo sát, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk lên mức 52.000 đồng/kg. Hà Tĩnh cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đưa giá lợn hơi lên 51.000 đồng/kg. Tại Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng, giá thu mua lên mức 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa đồng loạt giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay cũng ghi nhận xu hướng tăng tại 6 trong tổng số 8 địa phương, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Sau biến động, giá lợn hơi miền Nam dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Đồng Nai lên 53.000 đồng/kg. Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long và Đồng Tháp cùng ghi nhận mức thu mua 52.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Tháp là một trong hai địa phương không có biến động so với phiên trước, cùng với Cà Mau.

Ở chiều ngược lại, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau đang giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.