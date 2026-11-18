Giá cà phê hôm nay 18/11/2026

Giá cà phê thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều, arabica tăng, robusta giảm.

Diễn biến trái chiều trên sàn giao dịch phái sinh tiếp diễn, trong đó, giá cà phê robusta giảm, xuống đáy 2,5 năm, do áp lực nguồn cung ngày càng dồi dào.

Hiện tại, vụ thu hoạch cà phê tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới - Việt Nam đang diễn ra, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu được đưa ra thị trường. Các nhà giao dịch cho biết, hoạt động thu hoạch cà phê tại Việt Nam dự kiến tăng tốc vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Sản lượng thu hoạch được dự báo nhìn chung tương đương niên vụ trước.

Trong khi xuất khẩu robusta của Việt Nam vẫn đang góp phần cải thiện nguồn cung trên thị trường. Báo cáo mới đây của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 10 đạt 108,8 nghìn tấn, trị giá 501,2 triệu USD, giảm 11,3% về lượng và giảm 9,6% về trị giá so với tháng 9, nhưng tăng 53,2% về lượng và tăng 22,9% về trị giá so với tháng 10/2025. Tính chung 10 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê đạt 1,56 triệu tấn, trị giá 7,08 tỷ USD, tăng 18,5% về lượng, nhưng giảm 5,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2026 – 2027 dự kiến đạt khoảng 2,2 triệu tấn, gồm 2,1 triệu tấn robusta, tăng 5% so với vụ trước

Trong khi đó, triển vọng thời tiết tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới - Brazil cũng là yếu tố được thị trường theo dõi. Những cơn mưa gần đây tại các vùng trồng chính của Brazil đang hỗ trợ quá trình ra hoa của cây cà phê. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường vẫn có lo ngại do một số hoạt động chăm sóc cây trồng bị chậm trễ và quá trình ra hoa diễn ra thiếu đồng đều, có thể khiến vụ thu hoạch năm 2027 trở nên phức tạp hơn.

Tồn kho robusta được chứng nhận tại London đạt 1,13 triệu bao vào cuối tháng 10/2026, tăng 29,9% so với tháng 9 và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2025.

Như vậy, trong phiên giao dịch mới nhất (ngày 17/11), giá robusta trên sàn London tiếp tục giảm phiên thứ 7 liên tiếp, xuống còn 3.071 USD/tấn, mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi. Ngược lại, giá cà phê arabica tăng mạnh trên sàn New York 281,4 US Cent/pound.

Theo ICO, diễn biến giá cà phê thế giới đang phản ánh sự khác biệt về cung cầu giữa hai dòng cà phê chủ lực. Lượng tồn kho được chứng nhận ở mức thấp tiếp tục hỗ trợ giá arabica, trong khi triển vọng nguồn cung cải thiện gây sức ép lên robusta. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá, điều kiện thời tiết và quá trình chuẩn bị triển khai Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) cũng là những yếu tố tác động đến tâm lý thị trường.

Giá cà phê arabica đã tăng phiên thứ hai liên tiếp đầu tuần này nhờ tồn kho thấp. Lượng tồn kho arabica được chứng nhận tại Mỹ giảm từ 0,26 triệu bao xuống còn 0,23 triệu bao vào cuối tháng 10, mức thấp nhất mức thấp nhất trong 27 năm vào ngày 16/11. Lượng cà phê đưa vào kho chứng nhận chậm hơn dự kiến, trong khi tình trạng giá kỳ hạn gần cao hơn giá kỳ hạn xa kéo dài cũng khiến các nhà kinh doanh ít có động lực bổ sung tồn kho.

Tuy nhiên, tồn kho cà phê trên sàn ICE đã tăng trở lại trong ngày 17/11, nhờ tỷ lệ cà phê nhân Brazil vượt qua khâu kiểm định chất lượng ở mức cao và khối lượng cà phê chờ phân loại gia tăng. Diễn biến này có thể hạn chế đà tăng của giá.

Tỷ giá đồng Real Brazil cũng góp phần chi phối diễn biến giá. Đồng Real mất giá khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil đẩy mạnh bán cà phê, do họ có thể thu về nhiều nội tệ hơn từ nguồn thu tính bằng USD, hạn chế đà tăng của giá cà phê arabica

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị triển khai EUDR đã thúc đẩy các lô hàng cà phê xuất khẩu vào EU trong thời gian gần đây, khi người mua đẩy mạnh bổ sung tồn kho trước thời hạn áp dụng vào tháng 12. Tuy nhiên, ICO lưu ý chưa thể xác định rõ mức độ tác động của yếu tố này, do khó phân biệt với hoạt động bổ sung tồn kho thông thường cũng như nguồn cung gia tăng tại các nước sản xuất.

Giá cà phê trong nước tiếp tục trượt dốc, ghi nhận mức thấp mới, dưới mốc 77.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất gần 3 năm.

Mặc dù xuất khẩu tăng mạnh, giá cà phê trên thị trường nội địa Việt Nam liên tục lao dốc trong thời gian gần đây khi nguồn cung niên vụ 2026–2027 bắt đầu được đưa ra thị trường. Nguồn cung dự kiến tiếp tục tăng khi vụ thu hoạch bước vào cao điểm từ cuối tháng 11, qua đó tiếp tục gây áp lực lên giá.

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/11 tiếp tục giảm mạnh 2.800 - 3.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 17/11, giá cà phê robusta tiếp tục giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 73 USD giao dịch tại 3.071 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 86 USD, giao dịch tại 3.037 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng trở lại, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 5,9 Cent giao dịch tại 286,60 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 6,5 Cent giao dịch tại 281,40 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 18/11/2026: Giá cà phê trong nước xuống mức thấp nhất, nguồn cung 'tăng tốc'; Hungary muốn kéo dài miễn trừ trừng phạt đối với dầu Nga.

Giá tiêu hôm nay 18/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước xuống còn 133.000 – 135.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. Cụ thể, giá tiêu giao dịch tại các địa phương trong ngày 18/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 135.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 133.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 133.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 134.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 133.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 133.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới tiếp tục duy trì ổn định, không ghi nhận biến động mạnh trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 11/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.127 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 66,2 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và 4,2% về giá trị so với nửa đầu tháng 10.

Châu Á là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 4.705 tấn, chiếm 46,5%, tăng nhẹ 1,2% so với nửa đầu tháng 10. Châu Âu đạt 2.470 tấn, chiếm 24,4%, tăng 13,3%. Trong khi đó, xuất khẩu sang châu Mỹ giảm 12,9%, còn 2.458 tấn; châu Phi giảm 35,4%, còn 494 tấn. Trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 2.118 tấn, giảm 20,6%; Trung Quốc đạt 884 tấn, giảm 42,4%. Ngược lại, xuất khẩu sang UAE đạt 876 tấn, tăng 93,8%, là điểm sáng trong kỳ.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 18/11/2026

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam điều chỉnh tăng khá mạnh trong tuần tính đến ngày 12/11. Giá chào bán các loại gạo của Việt Nam đồng loạt tăng, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động465 - 469 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 570 – 574 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 515 - 520 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm tăng nhẹ 2 USD/tấn so với tuần trước, lên 490–494 USD/tấn, tiếp tục duy trì mức cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu gạo chủ chốt. Tương tự, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan tăng 3 USD/tấn, lên mức 413–417 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ghi nhận mức tăng 5 USD/tấn, lên 393–397 USD/tấn. Giá gạo đồ 5% tấm của nước này cũng tăng tương ứng 5 USD/tấn, lên mức 387–391 USD/tấn.

Lượng gạo nhập khẩu của Philippines tiếp tục tăng trong bối cảnh hiện tượng El Niño gây thiệt hại gần 10 tỷ peso cho ngành nông nghiệp, theo số liệu của Chính phủ nước này. Theo số liệu của Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), tính đến ngày 29/10 năm nay, nước này đã nhập khẩu 4,49 triệu tấn gạo, vượt mức 3,39 triệu tấn của cả năm ngoái, theo Inquirer.

Khối lượng nhập khẩu trong 10 tháng qua chỉ thấp hơn khoảng 300.000 tấn so với mức kỷ lục 4,8 triệu tấn ghi nhận trong cả năm 2024. Đồng thời, con số này cũng thấp hơn 500.000 tấn so với dự báo nhập khẩu 5 triệu tấn gạo trong năm nay của Bộ Nông nghiệp Philippines (DA). Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Philippines, với khối lượng đạt 2,79 triệu tấn, chiếm 62,3% tổng lượng nhập khẩu.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

RIA Novosti đưa tin, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Hungary Istvan Kapitany cho biết, Budapest tiếp tục đàm phán với Washington nhằm gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với các doanh nghiệp nước này mua dầu mỏ và khí đốt từ Nga, đồng thời sẽ thảo luận khả năng mua năng lượng từ các nguồn khác.

Trên mạng xã hội, ông Kapitany nêu rõ: “Tối nay, tôi sẽ lên đường tới Vácsava, nơi tôi sẽ tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và các đối tác Trung Âu về vấn đề cung cấp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên cho khu vực. Quyết định hôm nay là một thành tựu đáng kể và tại Vácsava, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo: tiếp tục tham vấn về việc mua dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, cũng như khả năng tiếp tục gia hạn miễn trừ trừng phạt của Mỹ”.

Theo ông Kapitany, việc gia hạn miễn trừ thêm 4 tháng sẽ bảo đảm nguồn cung năng lượng cho Hungary trong mùa Đông.

Hôm 17/11, Bộ Ngoại giao Hungary thông báo Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã gia hạn miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với các doanh nghiệp Hungary mua dầu mỏ và khí đốt của Nga đến ngày 19/3/2027.