Giá nông sản hôm nay 17/9/2026: Giá cà phê 'giằng co' trước trạng thái dư cung; Thái Lan có cách tránh nguy cơ tăng thuế từ Mỹ?

Giá cà phê hôm nay 17/9/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên cả sàn London và New York.

Trên thị trường giao dịch quốc tế, giá cà phê robusta giảm xuống chỉ còn 3.430 USD/tấn và giá cà phê arabica giảm còn 281,55 US Cent/pound. khối lượng giao dịch rất thưa thớt, không phản ánh chính xác xu thế chủ đạo. Trong khi sàn New York chứng kiến dòng tiền rút mạnh khỏi các hợp đồng arabica.

Đánh giá về diễn biến trên thị trường, giới phân tích cho rằng thị trường đang chịu tác động lớn từ tiến độ thu hoạch và lượng hàng đẩy ra từ Brazil – nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Việc nguồn cung vụ mới gia tăng cùng lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn New York dần phục hồi đã tạo sức ép đè nặng lên mặt bằng giá. Bên cạnh đó, sau giai đoạn tăng nóng, các quỹ đầu tư tài chính có xu hướng bán tháo chốt lời để cân đối danh mục, khiến biên độ giảm càng bị mở rộng.

Giá cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE giảm xuống mức thấp mới trong 10 tuần trong phiên giao dịch ngày 16/9, trong bối cảnh thời tiết thuận lợi tại Brazil và xuất khẩu tăng mạnh dù tồn kho vẫn ở mức thấp. Thông tin xuất khẩu mạnh từ Brazil và điều kiện thời tiết thuận lợi cho vụ mùa năm 2027 là những yếu tố hàng đầy đẩy giá cà phê arbica đi xuống.

Dữ liệu cho thấy, xuất khẩu cà phê nhân của Brazil, quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, trong hai tuần đầu tháng 9 đạt bình quân khoảng 13.500 tấn/ngày, tăng 51,5% so với cùng kỳ.

Yếu tố tồn kho hiện đang như một nhân tố kìm hãm đà giảm của cà phê. Lượng cà phê arabica trên sàn ICE đã tăng lên 233.479 bao vào cuối ngày 16/9, qua đó rời khỏi mức thấp nhất 27 năm là 217.646 bao nhưng chưa tạo nguồn cung thật sự dồi dào, theo báo cáo hàng ngày của ICE. ICE cho biết thêm, 16.210 bao đã vượt qua kiểm định chất lượng để được đưa vào lượng tồn kho được chứng nhận, trong khi 2.960 bao không đạt yêu cầu.

Điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam cũng gây sức ép lên giá cà phê. Lượng mưa cao hơn mức bình thường tại Brazil trong giai đoạn ra hoa quan trọng hiện nay có thể hỗ trợ vụ cà phê 2026-2027, qua đó tạo áp lực giảm giá.

Nếu vùng trồng cà phê arabica chủ lực của Brazil đã ghi nhận lượng mưa thích hợp với sự phát triển và ra trái của cây cà phê. Tại Việt Nam, hãng cơ quan dự báo thời tiết cũng cho biết về lượng mưa dồi dào đã cải thiện độ ẩm đất và được kỳ vọng hỗ trợ quá trình phát triển quả cà phê tại khu vực Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê robusta lớn nhất cả nước.

Về dài hạn, thị trường cà phê chịu áp lực trong ba tuần qua trước triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào. Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu đạt mức kỷ lục và thị trường xuất hiện dư cung. Theo ICO, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 ước tính tăng 4,4% so với niên vụ trước lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao, trong khi tiêu thụ giảm 0,9% xuống 180,6 triệu bao. Điều này khiến sản lượng vượt nhu cầu khoảng 3 triệu bao, thị trường lần đầu tiên rơi vào trạng thái dư cung sau 4 năm.

Giá cà phê trong nước hạ nhiệt trước sức ép vụ mới và đà đi xuống của thị trường thế giới. Hiện mức giá thu mua trung bình toàn khu vực đã lùi về quanh mốc 94.600 đồng/kg.

Dữ liệu từ các sàn giao dịch quốc tế cho thấy đà giảm của thị trường trong nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xu hướng đi xuống trên sàn London và New York. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước khó duy trì các nhịp bứt phá mạnh. Khi Việt Nam chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới của niên vụ 2026–2027, áp lực nguồn cung nội địa tăng lên sẽ tiếp tục thử thách sức đỡ của thị trường.

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/9 giảm mạnh 900 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch qua đêm 16/9, giá cà phê robusta giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 51 USD giao dịch tại 3.430 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 48 USD, giao dịch tại 3.402 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 2,1 Cent giao dịch tại 281,55 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 1,7 Cent giao dịch tại 273,35 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 17/9/2026: Giá cà phê 'giằng co' trước trạng thái dư cung; Thái Lan tìm cách tránh nguy cơ tăng thuế từ Mỹ.

Giá tiêu hôm nay 17/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước biến động nhẹ trong vùng giá 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và giữ ổn định tại các địa phương khác, cụ thể giao dịch trong ngày 17/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 141.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 190.153 tấn hồ tiêu, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Châu Á là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 88.441 tấn, chiếm 46,5% tổng lượng xuất khẩu. Tiếp đến là châu Mỹ với 49.830 tấn, chiếm 26,2%; châu Âu đạt 40.892 tấn, chiếm 21,5%; châu Phi đạt gần 11.000 tấn.

Xét theo từng thị trường, Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với 44.349 tấn trong 8 tháng đầu năm 2026. Trung Quốc đứng thứ hai với 20.495 tấn, tăng mạnh so với mức 13.282 tấn cùng kỳ năm 2025. Các thị trường quan trọng khác gồm UAE, Ấn Độ, Thái Lan, Đức, Hà Lan, Philippines, Ai Cập và Hồng Kông.

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, song các chuyên gia VPSA cho biết, chuỗi giá trị hồ tiêu xuất khẩu hiện vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Ở khâu sản xuất, nông hộ và hợp tác xã quy mô nhỏ lẻ vẫn chiếm trên 80%, khiến việc kiểm soát chất lượng, phòng chống dịch bệnh và tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù ngành đang có xu hướng chuyển dần từ canh tác truyền thống sang canh tác hữu cơ và các tiêu chuẩn bền vững như SRP, RA hay GAP, quá trình chuyển đổi vẫn diễn ra chậm và chưa đồng đều giữa các vùng sản xuất.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 17/9/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và Thái Lan có xu hướng giảm, trong khi giá gạo Ấn Độ và Pakistan tăng., theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 424 - 428 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 10 USD/tấn xuống còn 534 - 538 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 - 445 USD/tấn, giảm nhẹ 5 USD/tấn.

Ở các quốc gia xuất khẩu hàng đầu khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 476 - 480 USD/tấn, giảm nhẹ 2 USD/tấn. Ở chiều ngược lại, sản phẩm cùng loại của Pakistan tăng tới 9 USD/tấn, dao động từ 408-412 USD/tấn. Tương tự, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ tăng 4 USD/tấn, lên mức 374 - 378 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm cũng tăng 3 USD/tấn, dao động trong khoảng 376-380 USD/tấn.

Trong một báo cáo, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết các nhà nhập khẩu gạo Philippines có thể chuyển sang các loại gạo có tỷ lệ tấm cao hơn trong bối cảnh chính phủ nước này áp dụng chính sách cấm nhập khẩu gạo 5% tấm.

USDA cho biết Việt Nam vẫn là nguồn cung gạo chủ chốt cho Philippines, dù nước này đã đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, trong đó có Campuchia, Thái Lan và Pakistan.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Thái Lan đang khẩn trương hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng (ART) với Mỹ trong bối cảnh nước này lo ngại nguy cơ bị áp thêm thuế theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 liên quan đến vấn đề công suất dư thừa. Bangkok đặt mục tiêu đạt được mức thuế không bất lợi so với các nước trong khu vực nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của hàng hóa Thái Lan tại thị trường Mỹ.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun cho biết nhóm đàm phán Thái Lan đã trao đổi với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) tối 15/9 để hoàn tất các chi tiết còn lại của ART. Hai bên đang hướng tới việc thống nhất nội dung trước khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul dự kiến điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17 hoặc 18/9 để trao đổi về mức thuế và một số điều chỉnh cuối cùng.

Bà Suphajee cho biết Thái Lan mong muốn các điều kiện về thuế quan tương đương với các nước láng giềng trong khu vực. Các mức thuế cụ thể chưa được công bố do Thủ tướng Anutin sẽ trực tiếp trao đổi với Tổng thống Trump về đề xuất của Thái Lan.

Theo Cục trưởng Cục Đàm phán Thương mại Quốc tế Thái Lan Chotima Iamsawasdikul, hai bên vẫn đang hoàn thiện dự thảo ART và chưa thể xác định thời điểm chính xác hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán. Sau khi thống nhất nội dung, hiệp định còn phải được trình Nội các Thái Lan phê chuẩn, sau đó thực hiện các thủ tục lấy ý kiến và trình Quốc hội theo quy định.

Một trong những vấn đề Thái Lan đặc biệt quan tâm là mức thuế 12,5% mà Mỹ đang áp dụng. Theo phía Thái Lan, mức thuế này không phải thuế đối ứng mà được áp dụng theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 liên quan đến vấn đề nhập khẩu hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức.

Trong khi đó, Mỹ đang xem xét riêng vấn đề công suất dư thừa. Phía Mỹ cho rằng công suất sản xuất tại Thái Lan và lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ có thể không tương xứng, từ đó đặt nghi vấn về khả năng hàng hóa từ các nước khác được chuyển qua Thái Lan để xuất khẩu sang Mỹ.

Bà Suphajee cho biết Thái Lan đã cung cấp thông tin và bằng chứng để giải đáp những nghi vấn về trung chuyển hàng hóa. Theo đó, 3 nhóm ngành công nghiệp bị điều tra có công suất sản xuất thực tế ở mức 75-100%, cao hơn mức dưới 60% mà phía Mỹ từng sử dụng làm cơ sở đánh giá. Bộ Thương mại Thái Lan cũng đang phối hợp với Cục Ngoại thương để cập nhật số liệu, phản ánh sát hơn tình hình sản xuất thực tế.

Cục trưởng Chotima cảnh báo nếu Mỹ công bố kết quả điều tra về công suất dư thừa trước khi Thái Lan hoàn tất ART, nước này có nguy cơ phải chịu mức thuế cao hơn. Theo bà, Mục 301 không quy định mức trần thuế suất, do đó mức thuế có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa Thái Lan tại thị trường Mỹ.

Ngược lại, nếu hoàn tất ART, Thái Lan kỳ vọng được hưởng mức thuế tương đương các đối tác khác. Theo phía Thái Lan, Malaysia và Indonesia hiện được áp mức thuế 10% trong vấn đề liên quan đến lao động cưỡng bức.

Bà Chotima khẳng định các nội dung đàm phán giữa Thái Lan và Mỹ về 6 nhóm hàng hóa hoặc 6 điều khoản vẫn nằm trong khuôn khổ ART, không phải mở đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương. Các nội dung chi tiết được giữ bí mật, nhưng tập trung vào việc Thái Lan giảm các rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho đầu tư và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Thái Lan của doanh nghiệp Mỹ.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn thúc đẩy đàm phán FTA với Liên minh châu Âu (EU), đặt mục tiêu hoàn tất vào cuối năm 2026. Cơ quan đàm phán thương mại Thái Lan cho rằng việc đẩy nhanh đàm phán là cần thiết, nhưng phải bảo đảm lợi ích của đất nước trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng phức tạp.