Ngày 17/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ÍT BIẾN ĐỘNG

Giá lúa gạo hôm nay (17/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá gạo hôm nay ít biến động

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475 - 479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412 - 416 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378 - 382 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ KÉO DÀI ĐÀ GIẢM

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống khi các địa phương đồng loạt điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng/kg. Sau phiên giảm mới nhất, mặt bằng thu mua cà phê trong nước lùi về khoảng 81.300 - 82.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê xuống còn 82.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông, (Lâm Đồng) cũng ghi nhận mức 82.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giảm xuống còn 81.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất, đạt 81.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục chịu sức ép sau tuần giao dịch giảm mạnh, trong khi Arabica ghi nhận sự phân hóa giữa các kỳ hạn.

Theo dữ liệu chốt tuần trước trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,3%, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng giảm 69 USD/tấn, tương ứng 2,1%, còn 3.174 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm nhẹ 0,4 US cent/pound, tương đương 0,1%, xuống còn 279,65 US cent/pound.

Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 3 US cent/pound, tương ứng 1,1%, lên 274,6 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 cũng tăng 2,75 US cent/pound, tương đương 1%, đạt 270,45 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU ỔN ĐỊNH

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm của Việt Nam tiếp tục đi ngang sau đợt điều chỉnh giảm trong tuần trước. Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 136.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu duy trì ở mức 135.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay ổn định

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) cũng ghi nhận mức giá tương tự. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng giao dịch ở mức 134.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn nhìn chung ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.770 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ở mức 5.550 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục là quốc gia có giá tiêu đen cao nhất, đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được báo giá ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l duy trì mức 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tiếp tục đứng ở mức 9.245 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì 8.300 USD/tấn, trong khi Malaysia giữ mức 12.000 USD/tấn.

GIÁ CAO SU TRONG NƯỚC ỔN ĐỊNH

Theo khảo sát, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục giữ nguyên.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp đi ngang

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 443 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 đi ngang ở mức 433,20 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,32 Baht (0,34%) lên mức 93,82 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 đi ngang ở mức 19.100 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.615 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,31%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 250,50 Cent/kg, tăng 0,12%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 251,50 Cent/kg, tăng 0,32%.

Mặc dù giá cao su đang có dấu hiệu phục hồi, triển vọng thị trường vẫn chịu tác động từ những yếu tố trái chiều. Một mặt, nguồn cung cao su tự nhiên có thể chịu ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ tại các quốc gia sản xuất lớn. Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ từ ngành công nghiệp lốp xe chưa thực sự khởi sắc.

Theo Tyres Europe, doanh số lốp xe thay thế dành cho xe du lịch và xe tải nhẹ tại châu Âu trong quý III đã giảm 1%. Tại Trung Quốc, nhu cầu lốp xe yếu cũng đang hạn chế khả năng tăng trưởng của thị trường nguyên liệu cao su.

Nhìn chung, giá cao su thế giới đang được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực trên các sàn kỳ hạn, nhưng khả năng duy trì đà tăng vẫn phụ thuộc đáng kể vào tốc độ phục hồi nhu cầu tiêu thụ và tình hình nguồn cung trong thời gian tới.

GIÁ THỊT LỢN TIẾP TỤC TĂNG

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tăng ở 14 trong tổng số 15 địa phương, với biên độ điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang là địa phương có mức tăng mạnh nhất, đưa giá thu mua lên 51.000 đồng/kg.

Hà Nội tăng 2.000 đồng/kg, đạt 52.000 đồng/kg, ngang với Bắc Ninh và Hưng Yên. Tại Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình, giá lợn hơi cùng đạt 51.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh.

Các địa phương còn lại trong khu vực giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg. Riêng Phú Thọ là địa phương duy nhất không ghi nhận biến động so với phiên trước, tiếp tục duy trì giá thu mua 50.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tăng tại 10 trong tổng số 11 địa phương được khảo sát, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Sau biến động mới nhất, giá thu mua trong khu vực dao động từ 49.000 - 51.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng lên 51.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng đạt mức giá tương tự sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận mức thu mua 50.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Riêng Đà Nẵng không ghi nhận biến động, tiếp tục duy trì mức giá của cuối tuần trước.

Giá lợn hơi tại nhiều địa phương chạm mốc 52.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay cũng ghi nhận xu hướng tăng tại 7 trong tổng số 8 địa phương, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đồng Nai và Đồng Tháp cùng tăng lên mức 52.000 đồng/kg. Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long cùng đạt 51.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau là địa phương tăng mạnh nhất miền Nam, đưa giá thu mua lên 50.000 đồng/kg.

An Giang và Cần Thơ hiện là hai địa phương có giá lợn hơi thấp nhất khu vực, cùng giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá lợn hơi miền Nam dao động từ 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.