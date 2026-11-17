Giá cà phê giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg

Theo cập nhật từ thị trường, giá cà phê nhân xô tại các vùng trồng trọng điểm khu vực Tây Nguyên hiện dao động từ 81.300-82.000 đồng/kg, giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta tiếp tục chịu sức ép sau tuần giao dịch giảm mạnh. Tại sàn London, hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 74 USD/tấn, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 69 USD/tấn, còn 3.174 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn giao tháng 12-2026 giảm nhẹ 0,4 US cent/pound, xuống còn 279,65 US cent/pound; trong khi hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng 3 US cent/pound, lên 274,6 US cent/pound.

Áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch mới cùng biến động giá trên các sàn quốc tế đang là những yếu tố tác động đến giá cà phê trong nước. Với mức giảm liên tiếp, người trồng cà phê cần theo dõi sát diễn biến thị trường trước khi quyết định bán ra.

Hồ tiêu giữ mức cao, giao dịch đi ngang

Trái ngược với cà phê, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục ổn định sau đợt điều chỉnh giảm trong tuần trước. Mặt bằng giá thu mua hiện dao động từ 134.500-136.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.770 USD/tấn, Brazil đạt 5.550 USD/tấn, Malaysia ở mức 9.100 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l đạt 5.700 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Việc giá tiêu trong nước duy trì trên 134.000 đồng/kg cho thấy mặt bằng giá vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, thị trường chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để tạo đợt tăng mới, trong khi sức mua và nhu cầu nhập khẩu tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi.

Giá lúa tươi đồng loạt tăng, gạo xuất khẩu giữ vững

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhiều giống lúa tươi đồng loạt tăng giá trong ngày 17-11.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, lúa DS1 tăng 400 đồng/kg; Đài Thơm 8 và IR 50404 tăng 300 đồng/kg; OM 5451 tăng 200 đồng/kg; lúa OM và OM 34 tăng 100 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu xuất khẩu, IR 504 dao động 9.500-9.600 đồng/kg; OM 5451 ở mức 11.300-11.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 9.200-9.400 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ ổn định. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 565-569 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm đạt 535-540 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm dao động 442-446 USD/tấn.