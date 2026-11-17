Giá cà phê hôm nay 17/11/2026

Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều trong phiên đầu tuần.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giữa hai sàn giao dịch kỳ hạn lớn ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, thị trường ghi nhận sự phục hồi nhẹ đối với arabica, trong khi robusta tiếp tục lao dốc do triển vọng nguồn cung dồi dào.

Giá cà phê robusta tiếp tục chịu áp lực giảm do tồn kho robusta trên sàn ICE gần đây đã phục hồi và hiện ở mức cao nhất trong gần một năm, nhờ nguồn cung từ Việt Nam đang được cải thiện.

Hiện tại, thị trường bước đầu đã vào niên vụ 2026-2027, sản lượng cà phê Việt Nam dự kiến đạt khoảng 2,2 triệu tấn, gồm 2,1 triệu tấn robusta, tăng 5% so với vụ trước. Tồn kho chuyển sang từ niên vụ 2025/2026 ước khoảng 30.000 tấn. Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cũng xác nhận, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025-2026 ước đạt 2,1 triệu tấn, trong đó robusta khoảng 2 triệu tấn, chiếm 95% tổng sản lượng, tăng 15% so với vụ trước.

Trong ngắn hạn, dù hàng vụ mới đã xuất hiện trên thị trường, nhưng lượng hàng lớn dự kiến chỉ được đưa ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2026. Trên thực địa, theo truyền thông địa phương, nông dân tại các vùng trồng cà phê chính bắt đầu thu hoạch, nhưng tiến độ vẫn rất chậm và nguồn cung còn hạn chế. Có lẽ phải đến tháng tới, thị trường mới đón nhận lượng hàng đáng kể.

Trong khi đó, ngay trước các phiên giảm, giá cà phê robusta trên sàn London đã có cú bật tăng hơn 2,3% cho thấy lực cầu bắt đáy kỹ thuật của các quỹ đầu cơ vẫn rất lớn mỗi khi giá lùi về vùng hỗ trợ sâu quanh 3.170 USD/tấn. Đó là lý do giới giao dịch dự báo về khả năng thị trường rơi còn vào trạng thái giằng co, tăng giảm chưa thể rõ nét, khó xác lập xu hướng mới.

Trái ngược với giá cà phê robusta, giá cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE New York đóng cửa tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, phục hồi từ mức đáy 7 tuần ghi nhận vào tuần trước, trong bối cảnh lượng tồn kho được chứng nhận trên sàn giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Dữ liệu từ sàn ICE cho thấy lượng tồn kho đã giảm 18% chỉ trong hai phiên giao dịch gần nhất, xuống còn 186.414 bao, mức thấp nhất trong vòng 27 năm. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng cà phê này vẫn chưa được ghi nhận đáng kể trong số liệu tồn kho được chứng nhận. Các nhà giao dịch nhận định đà sụt giảm tồn kho này “tiếp tục hỗ trợ giá trong ngắn hạn”.

Tuy nhiên, lượng tồn kho được dự báo sẽ phục hồi khi triển vọng mùa vụ tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, vẫn tích cực. Hiện có gần 200.000 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của ICE trước khi được đưa vào danh mục tồn kho được chứng nhận, mức cao nhất trong 3,75 năm.

Mặc dù vậy, đà tăng của giá cà phê arabica có phần hạn chế do đồng Real Brazil suy yếu và giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm so với USD. Đồng Real mất giá khuyến khích các nhà xuất khẩu bán ra nhiều cà phê hơn, do họ có thể thu về nhiều tiền nội tệ hơn từ các giao dịch tính bằng USD.

Giá cà phê trong nước tiếp đà giảm mạnh, tới 2.000 đồng/kg trong phiên ngày hôm nay 17/11, chính thức rơi về dưới mốc 80.000 đồng/kg.

Đánh giá về diễn biến thị trường, giới phân tích cho rằng sự lệch pha giữa giá cà phê nội địa và sàn London trong phiên hôm nay chủ yếu xuất phát từ độ trễ điều chỉnh của các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như áp lực nguồn cung vụ mới đang bắt đầu thu hoạch rộ tại Việt Nam. Lượng hàng mới đưa ra thị trường gia tăng kết hợp với tâm lý thận trọng của các nhà thu mua trước biến động khó lường của tỷ giá và hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu từ Brazil đang kìm hãm đà tăng của giá cà phê trong nước.

Trước áp lực ngồn cung mùa vụ, giới giao dịch dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giằng co, đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 82.000 để chờ đợi xu hướng xác lập mới từ sàn London.

Trước những nhịp trồi sụt khó lường của thị trường xuất khẩu, giới phân tích khuyến nghị, các HTX và người trồng cà phê chủ động điều tiết nhịp độ bán hàng theo từng phần thay vì bán ồ ạt đầu vụ. Đây sẽ là giải pháp thiết thực giúp bảo toàn biên độ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trước áp lực điều chỉnh của thị trường toàn cầu.

Giá cà phê trong nước hôm nay 17/11 đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch đầu tuần mới (16/11), giá cà phê robusta tiếp tục giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 52 USD giao dịch tại 3.144 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 51 USD, giao dịch tại 3.123 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng trở lại, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 2,05 Cent giao dịch tại 280,70 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 1,40 Cent giao dịch tại 274,90 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 17/11/2026: Giá cà phê trong nước 'lao dốc', về dưới 80.000 đồng; Đảng Dân chủ có thể đảo ngược thuế quan của Tổng thống Mỹ?

Giá tiêu hôm nay 17/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước duy trì ở mức 134.500 – 136.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, giá tiêu giao dịch tại các địa phương trong ngày 17/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 134.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 135.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 134.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 134.500 đồng/kg.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu nhìn chung tiếp tục đi ngang.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Các hình thái thời tiết bất thường tại các các quốc gia sản xuất hồ tiêu đang đe dọa nguồn cung và có thể làm gia tăng biến động cho một thị trường vốn được dự báo sẽ ổn định trong năm 2027.

Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) ước tính sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm nay đạt khoảng 530.000 tấn, giảm so với mức 552.635 tấn của năm ngoái. Trong khi đó, triển vọng sản xuất năm 2027 vẫn chưa rõ ràng, chủ yếu do tác động của hiện tượng El Niño và biến đổi khí hậu. “Thị trường hồ tiêu thế giới được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ổn định, nhưng ngày càng nhạy cảm hơn với những gián đoạn nguồn cung do thời tiết gây ra. Chúng ta đang chứng kiến ​​những điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở các khu vực sản xuất, bao gồm mưa kéo dài, nguy cơ hạn hán và nhiệt độ tăng cao.”

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 17/11/2026

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang giữ vững ở mức cao mới, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động442 - 446 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 565 – 569 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 535 - 540 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan đứng ở mức 488–492 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo chủ chốt. Gạo cùng chủng loại của Pakistan được giao dịch ở mức 410–414 USD/tấn, trong khi giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ dao động từ 388–392 USD/tấn. Đối với gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, giá chào bán nằm trong khoảng 382–386 USD/tấn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026-2027 ở mức 533,2 triệu tấn, tăng 100.000 tấn so với dự báo trước, nhưng vẫn giảm 12,5 triệu tấn so với niên vụ 2025-2026 và là mức thấp nhất trong vòng 3 năm.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Trong nhiều tháng qua, các ứng cử viên đảng Dân chủ khi vận động tranh cử đã liên tục đưa ra ý kiến trái chiều về các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump, lập luận rằng các khoản thuế đánh vào hàng nhập khẩu khiến giá cả tăng cao, gây thêm khó khăn cho các gia đình Mỹ vốn đã rất lo ngại vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Bài viết trên AP bình luận, việc nhằm vào các mức thuế quan đã chứng tỏ là một thông điệp tranh cử hiệu quả trên toàn quốc, góp phần giúp đảng Dân chủ giành được những thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Tuy nhiên, khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Quốc hội, họ có thể nhận thấy rằng việc đảo ngược các mức thuế quan của ông Trump sẽ không hề dễ dàng. Tổng thống Trump vẫn có quyền phủ quyết bất kỳ dự luật nào nhằm bãi bỏ các khoản thuế nhập khẩu của ông hoặc hạn chế thẩm quyền pháp lý của ông trong việc áp đặt các mức thuế này.

Hơn nữa, ngay trong nội bộ đảng Dân chủ cũng tồn tại những bất đồng về chính sách thương mại. Theo ông Ryan Majerus, cựu quan chức thương mại Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu tiên và chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, chắc chắn sẽ có một cuộc tranh luận lớn về việc chính sách thuế quan và thương mại của đảng Dân chủ nên như thế nào.

Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi các mức thuế quan của ông Trump đang mang lại nguồn thu đáng kể cho Bộ Tài chính Mỹ – gần 370 tỷ USD trong hai năm ngân sách vừa qua – trong bối cảnh nợ liên bang của Chính phủ Mỹ đã lên tới con số khổng lồ 40.000 tỷ USD.

Trong chiến dịch vận động tranh cử mùa Thu năm nay, các ứng cử viên đảng Dân chủ cam kết bãi bỏ một số mức thuế quan của Tổng thống Trump và hạn chế thẩm quyền pháp lý của ông trong việc áp đặt những mức thuế khác. Các đề xuất của họ bao gồm việc bãi bỏ các mức thuế mà Tổng thống Trump áp đặt hồi tháng 7 đối với 60 đối tác thương mại của Mỹ. Một đề xuất khác yêu cầu Quốc hội phải phê chuẩn các mức thuế quan do Tổng thống áp đặt.

Để biến những ý tưởng này thành luật, đảng Dân chủ sẽ phải vượt qua một trở ngại lớn: quyền phủ quyết của ông Trump. Muốn bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống, cần có đa số 2/3 tại cả Hạ viện và Thượng viện. Ngay cả khi giành chiến thắng trong tất cả các cuộc đua vào Quốc hội vẫn chưa có kết quả trong năm nay, đảng Dân chủ cũng sẽ không có đủ số phiếu để tự mình vượt qua quyền phủ quyết của ông Trump. Họ sẽ cần sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Trong một bài phân tích ngày 13/11, Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE), chuyên gia Inu Manak nhận định kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể tạo động lực để Quốc hội Mỹ tăng cường vai trò kiểm soát chính sách thương mại, đặc biệt là quyền đơn phương áp đặt thuế quan của Tổng thống Trump.

Bài viết đặt vấn đề trong bối cảnh chính sách thuế quan trở thành một nội dung gây tranh luận trong đời sống kinh tế và chính trị Mỹ. Việc đảng Dân chủ giành thắng lợi trong bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể mở ra cơ hội để Quốc hội xem xét lại cơ chế phân chia thẩm quyền giữa nhánh lập pháp và hành pháp trong lĩnh vực thương mại.

Theo phân tích của PIIE, một vấn đề trọng tâm là khả năng Quốc hội khôi phục vai trò trong việc quyết định và giám sát các biện pháp thuế quan, thay vì tiếp tục để Nhà Trắng có phạm vi hành động rộng thông qua những thẩm quyền đã được luật pháp trao cho Tổng thống.

Tuy nhiên, việc hạn chế quyền áp thuế của Tổng thống không chỉ phụ thuộc vào tương quan lực lượng tại Quốc hội mà còn đòi hỏi những thay đổi về pháp luật và sự đồng thuận chính trị. Những khác biệt giữa hai đảng về cách thức bảo vệ ngành sản xuất trong nước và xử lý các hành vi thương mại không công bằng có thể ảnh hưởng đến tiến trình cải cách.

Bài phân tích cho thấy kết quả bầu cử có thể tạo ra bước ngoặt trong quan hệ giữa Quốc hội và Nhà Trắng về chính sách thương mại. Tuy nhiên, khả năng thay đổi thực chất vẫn phụ thuộc vào việc Quốc hội có xây dựng được cơ chế pháp lý nhằm kiểm soát quyền áp thuế của Tổng thống hay không.