Giá nông sản hôm nay 17/10/2026: Giá cà phê bật tăng phiên cuối tuần, bất ổn trong chuỗi cung ứng, Giá gạo tăng; Giá dầu thô chạm 110 USD/thùng.

Giá cà phê hôm nay 17/10/2026

Giá cà phê thế giới bật tăng trong phiên cuối tuần, giá cà phê arabica tăng mạnh.

Thị trường thế giới đảo chiều tăng mạnh trên các sàn giao dịch do lo ngại tồn kho xuống thấp. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố có khả năng tác động dài hạn tiếp tục làm gia tăng những lo ngại về triển vọng nguồn cung cà phê toàn cầu. Trong đó, nguy cơ El Niño gây bất lợi cho mùa vụ tại Brazil và Việt Nam, cùng với sản lượng cà phê Colombia suy giảm.

Hợp đồng tương lai cà phê arabica trên sàn ICE tăng mạnh lên mức cao nhất trong một tháng, khi các bên tham gia thị trường ngày càng lo ngại rằng lượng tồn kho trên sàn đang ở mức thấp sẽ không được bổ sung sớm như dự kiến trước đó. Những người tham gia thị trường ngày càng lo ngại rằng nguồn cung từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, sẽ không kịp đưa đến các kho hàng của ICE trước khi hợp đồng tháng 12 đáo hạn, khiến lượng tồn kho tiếp tục duy trì ở mức rất thấp.

Sự mạnh lên của đồng Real Brazil trong thời gian gần đây đang làm giảm doanh thu quy đổi sang nội tệ của các nhà xuất khẩu, khiến người trồng cà phê có xu hướng thận trọng hơn trong việc bán hàng, qua đó có thể hạn chế lượng cà phê đưa ra thị trường quốc tế trong ngắn hạn. Theo StoneX, dù vụ thu hoạch phần lớn đã hoàn tất, nguồn cung từ Brazil vẫn chưa tăng mạnh như kỳ vọng do tốc độ bán của nông dân còn chậm.

Tuy nhiên, tác động này chưa khiến lượng xuất khẩu thực tế suy giảm rõ rệt: theo Hội đồng Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), tháng 9/2026, Brazil xuất khẩu 3,894 triệu bao cà phê loại 60 kg, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nguồn cung vụ mới dồi dào hơn và hoạt động giao hàng sang Mỹ được nối lại.

Nhưng hiện tại, lượng cà phê arabica tồn kho được chứng nhận trên sàn ICE hiện ở mức 238.976 bao, không cách quá xa mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận vào tháng trước. Ngược lại, tồn kho robusta trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 10,75 tháng, đạt 5.752 lô tính đến ngày 16/10.

Tình trạng biến động và bất ổn trong chuỗi cung ứng cà phê suốt vài năm qua dường như vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Mặc dù cà phê vẫn đang được vận chuyển, chủ yếu từ Brazil, nguồn cung arabica trên thị trường giao ngay tại các nước tiêu thụ vẫn khan hiếm. Lượng cà phê mới cập cảng tại các thị trường tiêu thụ dường như được các nhà rang xay hấp thụ gần như ngay lập tức. Trong khi đó, nhu cầu giao hàng kỳ hạn hiện vẫn gặp trở ngại do những nút thắt logistics, đặc biệt là tình trạng ùn tắc tại các cảng của Brazil.

Về dài hạn, giá cà phê đang được thúc đẩy bởi những lo ngại rằng hiện tượng thời tiết El Nino sẽ làm giảm sản lượng của Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu vào năm tới. Công ty Commercial nhận định, hiện tượng El Niño có thể khiến mưa tại Brazil đến muộn trong tháng này, đúng vào thời điểm cây cà phê thường ra hoa, qua đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến vụ cà phê niên vụ 2027-2028 của Brazil.

Trong khi đó, Công ty I & M Smithcho biết, tác động của hiện tượng El Niño tiếp tục là tâm điểm chú ý khi vụ thu hoạch chính tại Colombia sắp bước vào giai đoạn cao điểm. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Mexico, Trung Mỹ và các quốc gia trồng cà phê ở châu Á. Liên đoàn Cà phê Colombia cho biết sản lượng cà phê Colombia niên vụ 2025-2026 (tháng 10 – tháng 9) giảm 15% so với niên vụ trước, xuống còn 12,65 triệu bao, do điều kiện thời tiết bất lợi và năng suất suy giảm.

Hoạt động thu hoạch tại Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, đang bắt đầu. Các bên tham gia trong ngành dự báo sản lượng sẽ tương đối ổn định so với năm ngoái, mặc dù điều kiện thời tiết El Niño được dự báo sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến vụ mùa niên vụ 2027-2028. Theo dự báo, vùng trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam - Tây Nguyên có thể đối mặt với tình trạng hạn hán do El Niño gây ra vào cuối năm nay và đầu năm 2027.

Giá cà phê trong nước tăng trở lại sau phiên giảm mạnh ngày 16/10.

Các chuyên gia ngành hàng nhận định giá giá cà phê trong nước đang ở giai đoạn đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ và rủi ro điều chỉnh. Sức ép tâm lý thị trường vẫn liên tiếp tác động, nhưng đà giảm nội địa nhiều khả năng sẽ được kìm hãm nhờ lượng tồn kho thực tế trong dân không còn nhiều và chi phí logistics vẫn ở mức cao.

Giới giao dịch dự báo trong những phiên tiếp theo, giá cà phê trong nước có thể sẽ bước vào nhịp điều chỉnh tích lũy hoặc đi ngang quanh mốc 92.500 - 93.500 đồng/kg. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu và hộ trồng cà phê cần chủ động theo dõi sát biến động từ thị trường tài chính quốc tế cũng như tiến độ thu hoạch đầu mùa để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Giá cà phê trong nước ngày 16/10 giảm mạnh 1.500 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần (ngày 16/10), giá cà phê robusta quay đầu tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 39 USD giao dịch tại 3.414 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 41 USD, giao dịch tại 3.405 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 10,8 Cent giao dịch tại 305,60 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 9,15 Cent giao dịch tại 294,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 17/10/2026: Giá cà phê bật tăng phiên cuối tuần, bất ổn trong chuỗi cung ứng, Giá gạo tăng; Giá dầu thô chạm 110 USD/thùng.

Giá tiêu hôm nay 17/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước ít biến động, dao động trong khoảng 138.000–140.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước duy trì ổn định trong cuối tuaanfn tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 17/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 138.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 138.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 17/10/2026

Giá gạo ở thị trường trong nước tiếp tục tăng từ 50–200 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tăng vọt 20 USD/tấn trong tuần này, lên mức cao nhất trong gần hai tháng nhờ kỳ vọng nhu cầu cải thiện, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 440 - 450 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu tại các trung tâm giao dịch lớn của châu Á vẫn duy trì ở mức cao trong tuần này, theo Reuters. Trong đó, giá gạo Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm do đồng Rupee mạnh lên và những lo ngại về nguồn cung, trong khi giá gạo Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong gần hai tháng nhờ kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 384–389 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 378–384 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 385–390 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 480 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 10/9, tăng so với mức 465–468 USD/tấn của tuần trước.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Giá dầu Brent lên cao nhất 5 tháng trong phiên cuối tuần, khi các vụ tấn công liên tiếp xảy ra tại Trung Đông. Chốt phiên giao dịch 16/10, giá dầu Brent tăng 3,7% lên 109,8 USD một thùng. Trước đó, giá có lúc lên 110 USD - cao nhất kể từ tháng 5. Dầu thô Mỹ WTI cũng tăng 3,5% lên 101 USD.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent tăng 3,7% lên 109,86 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 19/5. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,5% lên 101,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 17/9.

Tính chung cả tuần, WTI tăng hơn 10%, còn Brent lên thêm gần 5%.

Giá dầu Brent có thời điểm chạm mốc 110 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, do lo ngại căng thẳng leo thang tại Trung Đông có thể tiếp tục thắt chặt nguồn cung, trong khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng Nga cung cấp diesel cho thị trường toàn cầu.

Lượng dầu thô xuất khẩu qua eo biển Hormuz đã giảm trở lại sau khi chạm mức trước chiến sự vào tháng 9. Theo hãng nghiên cứu năng lượng Kpler. Trong khi đó, thỏa thuận “ngừng tấn công hạ tầng năng lượng” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách làm trung gian giữa Ukraine và Nga đã nhanh chóng đổ vỡ khi hai bên vẫn tiếp tục có những động thái đi ngược với thỏa thuận,

Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch Dennis Kissler tại BOK Financial, cho biết, xung đột tại Trung Đông vẫn liên tục quay trở lại và tôi cho rằng còn nhiều nghi vấn về lượng diesel mà Nga thực sự có thể cung cấp cho thị trường. Hai yếu tố này tiếp tục thúc đẩy các nhà giao dịch mua vào".

Nhằm tăng nguồn cung, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Năm đã nhất trí đưa hơn 20 triệu thùng nhiên liệu ra thị trường.

Bộ Năng lượng Mỹ ngày thứ Sáu cũng thông báo đã phát hành yêu cầu đề xuất về việc trao đổi tối đa 17 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của nước này.

Ngoài chiến sự, giá dầu thô Mỹ còn được đẩy lên do tồn kho thương mại giảm hơn 8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/10. Nguyên nhân là hoạt động sản xuất tại khu vực ven Vịnh Mexico phải tạm dừng vì bão Isaias, theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).