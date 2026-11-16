Giá nông sản hôm nay (16/11): Giá thịt lợn hơi tiếp đà tăng, cà phê duy trì ở vùng thấp

Ngày 16/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ÍT BIẾN ĐỘNG

Giá lúa gạo hôm nay (16/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475 - 479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412 - 416 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378 - 382 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ TIẾP TỤC GIẢM

Giá cà phê tuần qua tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau một tuần giao dịch kém tích cực. Đây là tuần giảm thứ 6 liên tiếp của thị trường cà phê trong nước, đưa giá thu mua xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,7 năm, kể từ cuối tháng 2/2024.

Giá cà phê trong nước giảm tuần thứ 6 liên tiếp

Theo khảo sát, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động từ 82.300 - 83.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức 83.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá cà phê xuống còn 83.000 đồng/kg. Gia Lai hiện giao dịch ở mức 82.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng đưa giá thu mua xuống 82.300 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta trong tuần qua cũng giảm mạnh, trong khi cà phê Arabica diễn biến phân hóa giữa các kỳ hạn.

Theo dữ liệu từ sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 1/2027 giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,3%, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 69 USD/tấn, tương ứng 2,1%, xuống mức 3.174 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm nhẹ 0,4 US cent/pound, tương đương 0,1% so với tuần trước, xuống còn 279,65 US cent/pound.

Ngược lại, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 3 US cent/pound, tương ứng 1,1%, lên 274,6 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 cũng tăng 2,75 US cent/pound, tương đương 1%, đạt 270,45 US cent/pound.

Đối với hoạt động giao dịch cà phê vật chất, các thương nhân tại Việt Nam đang chào bán cà phê Robusta loại 2, tỷ lệ hạt đen và vỡ 5%, với mức cộng 40 - 50 USD/tấn so với hợp đồng giao ngay. Đối với hợp đồng giao hàng tháng 1, mức chào bán được ghi nhận thấp hơn giá kỳ hạn khoảng 50 USD/tấn.

GIÁ TIÊU LAO DỐC

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Theo khảo sát, giá thu mua hồ tiêu hiện dao động trong khoảng 134.500 - 136.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước, đạt 136.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) cũng ghi nhận mức giá 135.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng giao dịch ở mức 134.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại nhiều quốc gia xuất khẩu lớn trong tuần qua cũng có xu hướng giảm.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l của Việt Nam giảm mạnh nhất, mất 250 USD/tấn, tương đương 4,2%, xuống còn 5.700 USD/tấn.

Đối với tiêu đen loại 550 g/l, giá xuất khẩu giảm 95 USD/tấn, tương ứng 1,58%, còn 5.900 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giảm 150 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 5.550 USD/tấn. Đây tiếp tục là mức giá thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Trong khi đó, giá tiêu đen Indonesia giảm 29 USD/tấn, xuống 6.770 USD/tấn. Malaysia là thị trường duy nhất duy trì mức giá ổn định trong tuần, với tiêu đen được chào bán ở mức 9.100 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá xuất khẩu của Việt Nam giảm 150 USD/tấn, xuống còn 8.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia cũng giảm 40 USD/tấn, còn 9.245 USD/tấn. Riêng Malaysia tiếp tục giữ giá tiêu trắng ở mức 12.000 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ĐI NGANG

Trong nước, giá cao su hôm nay tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp đi ngang

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 tăng 1 Yên/kg (+0,23%), lên mức 443 Yên/kg; hợp đồng tháng 1/2027 tăng 6.20 Yên/kg (+1,43%), lên mức 434.60 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,76 Baht (0,82%) lên mức 93,5 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 tăng 335 Nhân dân tệ/tấn (+1,79%), lên mức 19.100 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 tăng 155 Nhân dân tệ/tấn (+0,79%), lên mức 19.710 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 250430 Cent/kg, tăng 1,42%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 251,50 Cent/kg, tăng 1,74%.

Triển vọng giá cao su nhiều khả năng vẫn chịu tác động từ cả cung và cầu. Theo Reuters, các nhà phân tích của Shenyin Wanguo Futures nhận định, Thái Lan đang bước vào giai đoạn khai thác cao điểm, trong khi hoạt động sản xuất lốp xe vẫn yếu hơn cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thời tiết tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Nếu điều kiện bất lợi làm gián đoạn hoạt động khai thác, nguồn cung suy giảm có thể hỗ trợ giá cao su. Ngược lại, khi sản lượng tại Thái Lan tăng đều trong lúc các nhà máy lốp chủ yếu mua bổ sung tồn kho, đà phục hồi hiện tại có thể gặp sức ép.

GIÁ THỊT LỢN HƠI TIẾP TỤC TĂNG

Tại miền Bắc, giá lợn hơi tăng ở 14 trong tổng số 15 địa phương được khảo sát, với biên độ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Trong đó, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng ghi nhận mức 49.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Sơn cũng đạt 49.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Bắc Ninh và Hưng Yên cùng lên mức 51.000 đồng/kg. Nhóm địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ hiện cùng giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Riêng Tuyên Quang là địa phương duy nhất tại miền Bắc không ghi nhận biến động khi so với cuối tuần trước, tiếp tục duy trì mức 48.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng ghi nhận đà phục hồi trên toàn bộ 11 địa phương được khảo sát.

Lâm Đồng là địa phương có mức tăng mạnh nhất khu vực, lên 50.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng cùng đạt 49.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Sáu địa phương còn lại gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa lên 48.000 đồng/kg.

Trong khi đó, miền Nam là khu vực có biên độ tăng mạnh nhất cả nước trong tuần qua, với mức điều chỉnh từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Theo khảo sát, Đồng Nai, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng đạt 51.000 đồng/kg.

Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long cùng giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg. Tại Cần Thơ, giá lợn hơi đạt 49.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau cùng duy trì mức 48.000 đồng/kg.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.