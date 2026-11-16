Giá nông sản hôm nay (16-11): Cà phê giảm tuần thứ 6 liên tiếp, hồ tiêu cao nhất 136.000 đồng/kg

Giá cà phê duy trì vùng thấp nhất gần 2,7 năm

Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 82.300-83.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày 15-11.

Đáng chú ý, đây là tuần giảm thứ 6 liên tiếp của thị trường cà phê trong nước, đưa giá thu mua xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,7 năm, kể từ cuối tháng 2-2024.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta giao tháng 1-2027 trên sàn London giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,3%, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 69 USD/tấn, còn 3.174 USD/tấn.

Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York diễn biến trái chiều. Hợp đồng giao tháng 12-2026 giảm 0,4 US cent/pound, xuống 279,65 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2027 tăng 3 US cent/pound, lên 274,6 US cent/pound.

Hồ tiêu chững lại sau phiên giảm mạnh

Sau khi đồng loạt giảm 500-2.000 đồng/kg trong ngày 15-11, giá hồ tiêu trong nước hôm nay đã tạm thời ổn định, dao động từ 134.500-136.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức thấp nhất là 134.500 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu cùng được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá hồ tiêu Việt Nam vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l giảm 250 USD/tấn, xuống 5.700 USD/tấn; loại 550 g/l giảm 95 USD/tấn, còn 5.900 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam cũng giảm 150 USD/tấn, xuống 8.300 USD/tấn.

Thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: VnEconomy

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dẫn số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 10-2026, Việt Nam xuất khẩu 25.300 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 167,1 triệu USD.

So với tháng 9-2026, lượng xuất khẩu tăng 0,4%, trong khi trị giá tăng 2,2%. Nếu so với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 29%, còn kim ngạch tăng 27,4%.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt 241.900 tấn, trị giá 1,577 tỷ USD, tăng 17,4% về lượng và 12,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường nông sản chờ tín hiệu phục hồi Giá cà phê đang chịu áp lực từ nguồn cung quốc tế, hoạt động xuất khẩu của Brazil và biến động tỷ giá. Đồng Real Brazil suy yếu so với USD có thể thúc đẩy hoạt động bán hàng của các nhà xuất khẩu nước này, tạo thêm sức ép lên giá Robusta. Tuy nhiên, nguồn cung vụ mới của Việt Nam chưa được đưa ra thị trường đồng loạt. Diễn biến thu hoạch và lượng hàng thực tế được bán ra trong những tuần tới sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá cà phê trong nước. Việc giá hồ tiêu trong nước đi ngang sau phiên giảm mạnh cho thấy thị trường đang có dấu hiệu ổn định tạm thời. Tuy nhiên, giá xuất khẩu giảm ở nhiều thị trường lớn chứng tỏ áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu. Trong ngắn hạn, nhu cầu nhập khẩu, lượng hàng tồn kho và hoạt động thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tiếp tục chi phối diễn biến giá. Với người trồng tiêu, việc cân nhắc thời điểm bán hàng và theo dõi sát sức mua của thị trường là điều cần thiết.