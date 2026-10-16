Giá nông sản hôm nay 16/10/2026: Giá cà phê robusta bốc hơi cả 100 USD, trong nước sẽ điều chỉnh? Mỹ gia hạn miễn trừng phạt với 'ông lớn' dầu khí Nga

Giá cà phê hôm nay 16/10/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên các sàn giao dịch.

Thị trường cà phê thế giới lại vừa trải qua một phiên điều chỉnh giảm khá mạnh sau khi các sàn giao dịch khép lại, trong đó, giá cà phê robusta giảm mạnh hơn 100 USD/tấn.

Sự suy yếu trên hai sàn quốc tế chủ yếu đến từ áp lực nguồn cung gia tăng khi các số liệu mới nhất cho thấy lượng cà phê xuất khẩu từ Brazil tăng trở lại, cộng thêm tâm lý chốt lời của các nhà đầu tư sau chuỗi ngày giá neo ở mức cao.

Trong ngắn hạn, lượng cà phê arabica được chứng nhận đạt chuẩn lưu kho trên sàn ICE giảm trong ba ngày liên tiếp, xuống chỉ còn 238.976 bao tính đến ngày 15/10. Tuy nhiên, các thành viên thị trường kỳ vọng cà phê sẽ sớm được đưa đến để kiểm định và phân loại chất lượng. Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê robusta do ICE giám sát đã tăng lên mức cao nhất trong 10,75 tháng, đạt 5.603 lô.

Tình hình thời tiết với diễn biến lượng mưa mùa Hè từ nay đến tháng 12 và những tháng tiếp theo là yếu tố đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh dự báo xuất hiện hiện tượng thời tiết El Niño. Bên cạnh đó, vụ thu hoạch cà phê bội thu tại Brazil trong năm 2026 đang được đưa ra thị trường xuất khẩu và tiêu thụ, dù tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng tại các cảng vẫn là trở ngại lớn. Khả năng cung ứng của vụ mùa này nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, tiêu thụ nội địa, đồng thời bổ sung lượng tồn kho tại Brazil và các khu vực khác, đang là chủ đề được thị trường tranh luận nhiều.

Hiện tại, Bắc bán cầu đang bước vào mùa thu, thời tiết đang mát mẻ hơn và hoạt động mua bán cà phê trong quý IV thường sẽ tăng mạnh. Nhu cầu mua cà phê giao ngay tại các quốc gia này đang gia tăng, trong khi nhu cầu mua kỳ hạn cũng dần hình thành khi các nhà rang xay chuẩn bị đáp ứng nhu cầu sản xuất trong mùa Đông.

Tình trạng biến động và bất ổn trong chuỗi cung ứng cà phê suốt vài năm qua dường như vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Mặc dù cà phê vẫn đang được vận chuyển, chủ yếu từ Brazil, nguồn cung arabica trên thị trường giao ngay tại các nước tiêu thụ vẫn khan hiếm. Lượng cà phê mới cập cảng tại các thị trường tiêu thụ dường như được các nhà rang xay hấp thụ gần như ngay lập tức. Trong khi đó, nhu cầu giao hàng kỳ hạn hiện vẫn gặp trở ngại do những nút thắt logistics, đặc biệt là tình trạng ùn tắc tại các cảng của Brazil.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giữ ở mức cao bất chấp sức ép của thị trường quốc tế.

Giá cà phê bình quân toàn vùng Tây Nguyên neo chắc ngưỡng 93.000 đồng/kg. Việc thị trường trong nước duy trì được sắc xanh nhẹ cho thấy lực cầu mua gom nội địa vẫn khá vững nhằm đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết.

Tại Việt Nam, hoạt động thu hoạch cà phê tại quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, đang bắt đầu được triển khai. Các doanh nghiệp và thành viên trong ngành dự báo sản lượng năm nay sẽ tương đối ổn định so với năm ngoái.

Các chuyên gia trong ngành nhận định giá giá cà phê trong nước đang ở giai đoạn đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ và rủi ro điều chỉnh. Dù giá sàn London lao dốc trong phiên gần nhất sẽ tạo ra sức ép không nhỏ lên tâm lý thị trường, nhưng đà giảm nội địa nhiều khả năng sẽ được kìm hãm nhờ lượng tồn kho thực tế trong dân không còn nhiều và chi phí logistics vẫn ở mức cao.

Dự báo trong những phiên tiếp theo, giá cà phê trong nước có thể sẽ bước vào nhịp điều chỉnh tích lũy hoặc đi ngang quanh mốc 92.500 - 93.500 đồng/kg. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu và hộ trồng cà phê cần chủ động theo dõi sát biến động từ thị trường tài chính quốc tế cũng như tiến độ thu hoạch đầu mùa để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Giá cà phê trong nước ngày 15/10 tăng nhẹ 300 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 15/10, giá cà phê robusta giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 108 USD giao dịch tại 3.375 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 106 USD, giao dịch tại 3.364 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York quay đầu giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 3,25 Cent giao dịch tại 294,80 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 4,8 Cent giao dịch tại 285,35 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 16/10/2026: Giá cà phê robusta 'bốc hơi' hơn 100 USD, thị trường trong nước có thể điều chỉnh; Mỹ gia hạn miễn trừng phạt đối với tập đoàn dầu khí của Nga.

Giá tiêu hôm nay 16/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước đi ngang trong khoảng 138.000–140.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước duy trì ổn tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 16/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 138.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 138.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo đánh giá trong báo cáo thị trường gần đây của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu thế giới có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn. Trong đó, hoạt động mua hàng của Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là yếu tố đáng chú ý.

Nếu các doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc tăng cường đặt hàng, nhu cầu có thể tạo thêm lực hỗ trợ cho giá hồ tiêu quốc tế. Ngược lại, nếu người mua tiếp tục thận trọng và chỉ ký kết những hợp đồng phục vụ nhu cầu trước mắt, thị trường nhiều khả năng duy trì trạng thái giằng co.

Bên cạnh Trung Quốc, nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu, nguồn cung từ các quốc gia cạnh tranh và biến động tỷ giá cũng sẽ ảnh hưởng đến giá chào bán, khả năng cạnh tranh giữa các nguồn hàng và diễn biến giao dịch trên thị trường quốc tế.

Nhìn chung, diễn biến giá tiêu trong những ngày tới cần được đánh giá trên cơ sở sức mua thực tế và tương quan cung - cầu. Hoạt động đặt hàng của Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ là một trong những yếu tố quan trọng cần theo dõi để xác định khả năng hình thành xu hướng giá mới.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 16/10/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam nhìn chung không có nhiều biến động. , theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm hiện ở mức 455–459 USD/tấn, trong khi giá gạo cùng loại của Pakistan ổn định trong khoảng 409–413 USD/tấn. Ở Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm được chào bán với giá 382–386 USD/tấn. Đối với mặt hàng gạo đồ 5% tấm, giá tiếp tục đi ngang, dao động từ 381–385 USD/tấn.

Theo Bộ Công Thương, Thông tư số 65/2026/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 1/10, quy định chi tiết một số nội dung về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo, chế độ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo; đánh giá mức độ tín nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Thông tư quy định việc chỉ định thương nhân đầu mối giao dịch hợp đồng tập trung căn cứ các tiêu chí quy định tại Nghị định số 365/2026/NĐ-CP.

Trường hợp có từ hai thương nhân trở lên được chỉ định làm đầu mối tại một thị trường có hợp đồng tập trung và trong từng đợt giao dịch chỉ có một thương nhân trực tiếp tham gia ký kết, giao dịch hợp đồng thì áp dụng cơ chế đầu mối luân phiên.

Đồng thời, thông tư quy định trình tự thực hiện cơ chế luân phiên, trách nhiệm của thương nhân đến lượt tham gia giao dịch và việc xử lý trong trường hợp thương nhân đầu mối không tham gia đợt giao dịch.

Theo đó, thương nhân đầu mối được trực tiếp thực hiện 20% lượng gạo trong hợp đồng tập trung. Trong đó, thương nhân đầu mối trực tiếp ký kết hợp đồng được thực hiện 2/3 số lượng của phần 20%. Các thương nhân đầu mối không trực tiếp ký kết được phân bổ đều trong 1/3 số lượng còn lại.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định trách nhiệm của thương nhân đầu mối ký kết và thương nhân đầu mối không trực tiếp ký kết trong việc xây dựng phương án giao dịch, theo dõi thị trường, chuẩn bị nguồn hàng và tổ chức thực hiện hợp đồng tập trung.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/10 đã gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với tập đoàn dầu khí khổng lồ Lukoil của Nga, liên quan các trạm xăng bên ngoài “Xứ sở bạch dương”, đến tháng 4/2027, theo AFP.

Động thái này cho phép các trạm xăng mang thương hiệu Lukoil tại những quốc gia như Mỹ tiếp tục phục vụ khách hàng cho đến ngày 24/4/2027. Giấy phép trước đó quy định các giao dịch như vậy sẽ hết hạn vào cuối tháng 10/2026.

Quyết định gia hạn được ra 1 tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, với việc Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép tạm thời để cho phép dòng chảy này lưu thông.

Tuy nhiên, giấy phép mới nhất, tương tự quy định trước đó, không cho phép “chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hoặc tài khoản nào đặt tại Liên bang Nga”.

Một giấy phép khác được Bộ Tài chính Mỹ công bố cùng ngày cũng cho phép thực hiện một số giao dịch liên quan đến các công ty con của Lukoil tại Bulgaria cho đến 24/4/2027.