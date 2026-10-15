Giá nông sản hôm nay 15/10/2026: Giá cà phê phát đi tín hiệu tích cực, Giá tiêu 'khởi sắc'; Trung Quốc thặng dư thương mại gần 1.000 tỷ USD.

Giá cà phê hôm nay 15/10/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh trên các sàn giao dịch phái sinh.

Như vậy, sàn giao dịch cà phê quốc tế London và New York cùng ghi nhận đà tăng trưởng đồng thuận ở cả hai mặt hàng chính. Đối với robusta, khối lượng giao dịch tốt hơn ở các kỳ hạn gần, phản ánh lực cầu mua bù bán khống của các nhà đầu tư trên sàn rất sôi động. Trong khi đó, cùng chung xu hướng đi lên, nhưng giá cà phê arabica ghi nhận mức bứt phá sắc nét hơn, tăng đều trên tất cả các kỳ hạn giao hàng.

Trong ngắn hạn, đà tăng gần đây của đồng Real Brazil do tác động của tình hình chính trị trong nước cũng góp phần đẩy giá cà phê định giá bằng USD đi lên. Đồng Real mạnh lên làm giảm động lực bán cà phê của nông dân Brazil, do giá quy đổi sang đồng nội tệ giảm khi tính theo USD. Sự phục hồi mạnh mẽ của giá cà phê arabica còn được thúc đẩy bởi nỗi lo ngại về tình hình thời tiết thiếu mưa tại các vùng trồng trọng điểm của Brazil, ảnh hưởng đến khả năng ra hoa và đậu quả cho vụ mùa tiếp theo.

Về dài hạn, các nhà giao dịch cho biết, thị trường được hỗ trợ một phần bởi lo ngại hiện tượng El Niño sẽ làm giảm sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2027-2028.

Đầu tháng 10 này, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm nhẹ do nguồn cung từ Brazil tăng. Theo Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, vào tháng 9, xuất khẩu cà phê nhân của nước này đạt 3,58 triệu bao (loại 60 kg), tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta và Conilon tăng 65,1%, đạt 813,9 nghìn bao. Nguồn cung xuất khẩu từ Brazil tăng, tập trung ở nhóm cà phê robusta, tạo sức ép lên giá cà phê trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, đà giảm giá được hạn chế bởi lượng tồn kho cà phê robusta thu hẹp và nguồn cung cà phê arabica tại một số nước sản xuất giảm. Theo Bản tin Thị trường nông, lâm, thủy sản do Bộ Công Thương vừa phát hành nhận định, đà giảm giá được hạn chế bởi lượng tồn kho cà phê robusta được chứng nhận trên sàn ICE thu hẹp và nguồn cung cà phê Arabica tại một số nước sản xuất giảm. Tuy nhiên, tồn kho cà phê robusta được chứng nhận trên sàn ICE giảm xuống còn 5.115 lô vào ngày 09/10, mức thấp nhất trong hai tuần rưỡi, góp phần hỗ trợ giá.

Đối với cà phê arabica, xuất khẩu của Brazil trong tháng 9 giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2025, còn 2,766 triệu bao. Bên cạnh đó, theo Liên đoàn Cà phê Colombia, sản lượng cà phê nước này trong niên vụ 2025-2026 giảm 15% so với niên vụ trước, còn 12,65 triệu bao. Xuất khẩu giảm 12%, còn 11,78 triệu bao. Sự suy giảm nguồn cung cà phê arabica tại hai nước sản xuất lớn góp phần hạn chế áp lực giảm giá trên thị trường.

Giá cà phê trong nước chịu tác động giảm giá của thị trường thế giới, nhưng vẫn neo giữ chắc ở quanh khoảng giá 93.000 đồng/kg. Nguồn cung cuối vụ hạn chế cùng nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu duy trì đã góp phần hạn chế đà giảm.

Hiện tại, khu vực cà phê chính đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch vụ mới, yếu tố tâm lý thận trọng của giới thương lái nội địa khi áp lực nguồn cung cùng động thái bán chốt lời từ phía người dân khiến đà tăng thế giới chưa thể phản ánh ngay lập tức vào giá thu mua nội địa.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước khó có khả năng giảm sâu nhờ bức tường hỗ trợ vững chắc từ giá thế giới. Sự khởi sắc trên sàn London sẽ tạo lực đỡ giúp giá cà phê nội địa sớm phục hồi và quay lại ngưỡng 94.000 - 95.000 đồng/kg khi các tín hiệu kỹ thuật trên sàn giao dịch quốc tế tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, khả năng bứt phá hay bùng nổ sẽ bị hạn chế do yếu tố mùa vụ đang đến gần. Nông dân và các hợp tác xã được khuyến nghị nên chủ động theo dõi sát biến động tỷ giá và thời tiết để có kế hoạch ra hàng hợp lý, tránh tâm lý xả hàng dồn dập làm suy yếu sức nâng của thị trường.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam 9 tháng đầu năm tăng 16,3% về lượng, nhưng giảm 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái do giá xuất khẩu giảm. Trong những tháng cuối năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam dự báo sẽ khởi sắc nhờ nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới và nhu cầu nhập khẩu phục vụ mùa tiêu dùng cuối năm.

Giá cà phê trong nước ngày 14/10 giảm nhẹ 200 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 14/10, giá cà phê robusta tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 24 USD giao dịch tại 3.483 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 27 USD, giao dịch tại 3.470 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 5,35 Cent giao dịch tại 298,05 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 4,65 Cent giao dịch tại 290,15 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 15/10/2026: Giá cà phê phát đi tín hiệu tích cực, Giá tiêu 'khởi sắc'; Trung Quốc thặng dư thương mại gần 1.000 tỷ USD.

Giá tiêu hôm nay 15/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước dao động trong khoảng 138.000–140.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng 500 đồng/kg tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 15/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 138.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 138.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 138.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu hạt tiêu (mã HS 090411 và HS 090412) của Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 54,88 nghìn tấn, trị giá 409,60 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất của Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2026, với lượng đạt 44,12 nghìn tấn, trị giá 330,84 triệu USD, tăng 22,1% về lượng và tăng 20,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng hạt tiêu Mỹ nhập khẩu tăng mạnh từ 69,1% lên 80,4%, trong khi tỷ trọng về trị giá cũng tăng từ 70,6% lên 80,8%.

Trong khi đó, lượng hạt tiêu nhập khẩu của Mỹ từ nhiều thị trường khác giảm trong 7 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025 như: Ấn Độ giảm 17,2%, Indonesia giảm 59,3%. Nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ 2 thị trường Brazil và Trung Quốc duy trì được mức tăng lần lượt là 6,8% và 4,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025, song quy mô còn nhỏ, chỉ chiếm 4,0% và 0,9% thị phần.

Diễn biến này cho thấy phần lớn mức tăng nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2026 đến từ nguồn cung Việt Nam. Trong bối cảnh tổng lượng nhập khẩu của Mỹ chỉ tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng 22,1%, phản ánh xu hướng các nhà nhập khẩu Mỹ đang chuyển dịch sang nguồn cung từ Việt Nam, đồng thời giảm nhập khẩu từ các thị trường khác.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 15/10/2026

Thị trường trong nước tiếp tục tăng nhẹ 50 – 100 đồng/kg ở nhóm gạo nguyên liệu và phụ phẩm. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu tương đối ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo trắng 5% tấm đang được chào bán với mức giá 455–459 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo cùng loại của Pakistan vẫn giữ ổn định ở mức 409–413 USD/tấn. Ở Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện dao động từ 382–386 USD/tấn. Tương tự, gạo đồ 5% tấm của nước này tiếp tục đi ngang, được giao dịch trong khoảng 381–385 USD/tấn.

Trong một chia sẻ với S&P Global Energy, đại diện Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF), cho biết Myanmar đặt mục tiêu xuất khẩu 3 triệu tấn gạo trong năm tài chính 2026–2027 (từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau), nhờ nhu cầu ngày càng tăng từ Philippines và việc mở rộng sản xuất hướng đến xuất khẩu.

Theo dữ liệu của MRF, Myanmar đã xuất khẩu 455.079 tấn gạo sang Philippines trong giai đoạn tháng 4–9 của năm tài chính 2026–2027, tăng 330,4% so với mức 105.732 tấn cùng kỳ năm trước. Philippines nhập khẩu khoảng 4–5 triệu tấn gạo mỗi năm và Myanmar đặt mục tiêu chiếm khoảng 10–20% thị trường này trong trung và dài hạn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Reuters đưa tin, 9 tháng đầu năm, Trung Quốc đạt thặng dư thương mại gần 940 tỷ USD, trên đà vượt kỷ lục của năm ngoái. Ngày 14/10, Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy tháng 9, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2. Nhập khẩu cũng tăng 31%, vượt dự báo của các nhà kinh tế học.

Tính chung 9 tháng đầu năm, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 938 tỷ USD, trên đà vượt kỷ lục 1.100 tỷ USD của năm ngoái. Tốc độ xuất nhập khẩu của nước này hiện chưa có dấu hiệu chậm lại trong quý cuối năm.

Nhu cầu quốc tế sôi động đã bù đắp được tiêu dùng trong nước yếu, xoa dịu sức ép đạt mục tiêu tăng trưởng với giới chức Trung Quốc năm nay. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp xuất khẩu của nước này cho thấy sự sôi động, bất chấp sức ép từ các nước phương Tây muốn cân bằng thương mại với Bắc Kinh.

Giới phân tích nhận định việc EU lên kế hoạch hạn chế xe hybrid (xe chạy động cơ xăng kết hợp điện) có thể gây sức ép lớn lên ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc. Tuy nhiên, do đến tháng 12 chính sách mới được công bố chi tiết, các hãng xe nước này đang chạy đua xuất khẩu để né hạn chót.

Cuộc gặp tháng trước giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington đã giúp gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai bên. Bắc Kinh và Washington đồng ý giảm thuế với thêm 30 tỷ USD hàng hóa của nhau.