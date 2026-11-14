Giá nông sản hôm nay (14-11): Cà phê rớt giá phiên thứ tư, hồ tiêu trụ vững, lúa tươi khởi sắc

Cà phê tại Gia Lai và Lâm Đồng cùng mất thêm 900 đồng/kg

Sáng 14-11, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm 700-900 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 82.300-83.000 đồng/kg. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp của thị trường cà phê trong nước.

Gia Lai và Lâm Đồng là 2 địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, cùng mất 900 đồng/kg; đưa mức giá thu mua lần lượt còn 82.800 đồng/kg và 82.300 đồng/kg.

Riêng khu vực Đắk Nông của tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhỉnh hơn, đạt 83.000 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, tại Đắk Lắk, sau khi giảm 700 đồng/kg, giá cà phê xuống còn 83.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch. Ở sàn London, Robusta giao tháng 1-2027 giảm 38 USD/tấn, xuống còn 3.207 USD/tấn. Hợp đồng tháng 3-2027 giảm 31 USD/tấn, còn 3.189 USD/tấn.

Ngược lại, Arabica trên sàn New York phục hồi mạnh. Hợp đồng giao tháng 12-2026 tăng 11,2 US cent/pound, lên 280,2 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 3-2027 tăng 9,9 US cent/pound, đạt 274,55 US cent/pound.

>>> Nhận định thị trường: Áp lực nguồn cung đang là yếu tố chính khiến giá cà phê trong nước suy yếu. Hoạt động thu hoạch niên vụ 2026-2027 tại Tây Nguyên được đẩy mạnh, lượng hàng mới đưa ra thị trường tăng trong khi giá Robusta quốc tế tiếp tục giảm. Dù Arabica phục hồi, diễn biến này chưa đủ tạo lực đỡ cho mặt bằng giá cà phê nội địa.

Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục chịu sức ép nếu nguồn cung vụ mới tăng nhanh, hoạt động thu mua của doanh nghiệp chưa cải thiện và thị trường quốc tế chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng.

Hồ tiêu đứng vững trong nhiều ngày

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 14-11 tiếp tục đi ngang, với giá thu mua dao động trong khoảng 135.500-138.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l duy trì ở mức 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được chào bán ở mức 8.450 USD/tấn.

Tại các thị trường xuất khẩu lớn, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với giá tiêu đen 9.100 USD/tấn; Indonesia đạt 6.799 USD/tấn và Brazil ở mức 5.700 USD/tấn. Giá tiêu tại các thị trường này cũng chưa ghi nhận biến động đáng kể.

>>> Nhận định thị trường: Hồ tiêu tiếp tục có lợi thế nhờ mặt bằng giá cao và nguồn cung không quá dồi dào. Tuy nhiên, giá đang trong trạng thái tích lũy, chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để hình thành đợt tăng mới. Nhu cầu nhập khẩu, đơn hàng xuất khẩu và hoạt động thu mua thực tế của doanh nghiệp sẽ quyết định xu hướng giá trong thời gian tới.

Một số loại lúa tươi tăng 100 đồng/kg

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo ngày 14-11 ghi nhận giao dịch mua bán còn chậm, nhưng một số loại lúa tươi có tín hiệu tăng giá.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, lúa tươi OM 34 và OM 5451 cùng tăng 100 đồng/kg so với ngày trước.

Đối với gạo nguyên liệu xuất khẩu, giá IR 504 dao động 9.500-9.600 đồng/kg; OM 5451 ở mức 11.300-11.400 đồng/kg; CL đạt 9.400-9.450 đồng/kg; OM 18 ở mức 8.700-8.850 đồng/kg và Đài Thơm 8 đạt 9.200-9.400 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam nhìn chung đi ngang. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 565-569 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm đạt 535-540 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm dao động 442-446 USD/tấn.

>>> Nhận định thị trường: Việc một số loại lúa tươi tăng giá cho thấy nhu cầu thu mua tại một số khu vực có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, giao dịch tại nhiều địa phương vẫn chậm, thương lái chủ yếu chào bán lúa khô, khiến thị trường chưa hình thành xu hướng tăng rõ rệt. Giá xuất khẩu ổn định cũng là yếu tố hỗ trợ, nhưng sức mua và đơn hàng mới vẫn cần được theo dõi.