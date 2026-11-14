Giá nông sản hôm nay 14/11/2026: Giá cà phê đồng loạt giảm, nguồn cung mới bao giờ tăng mạnh? Xuất khẩu ngũ cốc đường biển của Nga giảm hơn một nửa

Giá cà phê hôm nay 14/11/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trong phiên cuối tuần.

Tiếp tục xu hướng giảm kéo dài trong tuần qua, giá cà phê arabica rời khỏi mức cao nhất trong 2,5 tuần, trong khi giá cà phê robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần.

Giá cà phê robusta trước phiên giảm cuối tuần đã có nhịp hồi phục ấn tượng nhờ lực mua bù thiếu trước thời điểm đáo hạn hợp đồng tháng 11/2026, nhưng các kỳ hạn chủ chốt như tháng 1/2027 và 3/2027 gần như đi ngang, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang dè dặt.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đối với robusta, diễn biến giá chịu áp lực chủ yếu từ triển vọng nguồn cung được cải thiện tại các quốc gia sản xuất lớn. Vụ thu hoạch đã bắt đầu tại Tây Nguyên, dù tiến độ ban đầu còn chậm, nhưng lượng hàng mới dự kiến tăng đáng kể từ tháng 12. Sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 của Việt Nam được USDA dự báo đạt khoảng 32,5 triệu bao, tăng 800.000 bao so với niên vụ trước.

Đáng chú ý, nguồn cung từ Brazil cũng gia tăng khi xuất khẩu robusta/Conilon tháng 10 đạt 897.081 bao, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Áp lực nguồn cung còn thể hiện qua lượng tồn kho Robusta được chứng nhận trên Sở ICE London, tăng lên 6.809 lô vào ngày 29/10 - mức cao nhất trong khoảng hơn một năm, trước khi giảm nhẹ còn 6.633 lô vào ngày 11/11.

Trong khi đó, giá cà phê arabica đã tăng trong đầu phiên giao dịch nhưng nhan đã quay đầu giảm khi đóng cửa. Áp lực nguồn cung dồi dào từ khu vực Nam Mỹ và biến động tỷ giá đã phần nào kìm hãm đà phục hồi của thị trường nội địa. Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng Real Brazil, khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với USD.

Đồng Real mất giá khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil đẩy mạnh bán cà phê ra thị trường quốc tế nhằm thu về nhiều nội tệ hơn, qua đó gây sức ép lên giá. Brazil hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 35-40% tổng sản lượng toàn cầu và gần 30% lượng cà phê xuất khẩu thế giới.

Số liệu do Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) công bố cho biết, xuất khẩu cà phê hàng tháng của Brazil trong tháng 10 đã đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Cụ thể, Brazil đã xuất khẩu hơn 5,3 triệu bao cà phê các loại, mức cao nhất từng được ghi nhận trong chuỗi số liệu thống kê của tổ chức này kể từ tháng 1/1990. Kỷ lục trước đó được thiết lập đúng hai năm trước, vào tháng 10/2024, khi xuất khẩu đạt gần 5,2 triệu bao.

Tính từ giữa tháng 9, lượng cà phê Brazil đưa vào các kho của sàn ICE tăng nhanh. Đồng thời, lượng cà phê Brazil chờ kiểm định tại các kho đạt 166.456 bao, cao nhất trong 8,5 tháng. Sau khi hoàn tất kiểm định, số cà phê này có thể được bổ sung vào lượng tồn kho được chứng nhận của ICE, làm gia tăng áp lực nguồn cung. Theo đó, lượng tồn kho cà phê Brazil trên sàn này đã tăng lên 112.682 bao vào ngày 12/11, mức cao nhất trong 14,25 tháng.

Tồn kho arabica được chứng nhận trên sàn ICE vẫn ở mức thấp. Tính đến ngày 13/11, lượng tồn kho giảm xuống 211.321 bao, thấp nhất trong 27 năm. Ngược lại, tồn kho robusta đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, lên 6.809 lô vào ngày 29/10, mức cao nhất trong 15 tháng.

Giá cà phê trong nước đi lùi do áp lực nguồn cung, đưa mức giá giao dịch xuống dưới mức 83.000 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa đang chịu áp lực điều chỉnh kỹ thuật và tâm lý thận trọng từ phía các doanh nghiệp thu mua khi nguồn cung vụ mới tại Việt Nam bắt đầu ra thị trường.

Giới giao dịch dự báo, trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co và dao động quanh 83.000 – 84.000 đồng/kg. Khi hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên bước vào giai đoạn rộ, áp lực nguồn cung thực tế sẽ gia tăng, tạo sức ép nhất định lên giá thu mua. Tuy nhiên, đà giảm sâu khó xảy ra nhờ nhu cầu giao hàng cuối năm của các nhà xuất khẩu vẫn duy trì ở mức ổn định và lực đỡ từ nguồn cung robusta toàn cầu chưa thực sự dư thừa.

Hiện tại, theo truyền thông địa phương, nông dân tại các vùng trồng cà phê chủ lực đã bắt đầu thu hoạch nhưng tiến độ còn chậm, trong khi nguồn cung cà phê vẫn hạn chế. Lượng hàng đáng kể có thể chưa xuất hiện trên thị trường cho đến tháng sau.

Giá cà phê trong nước ngày 13/11 giảm mạnh 700 - 900 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần (13/11), giá cà phê robusta tiếp tục giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 11 USD giao dịch tại 3.196 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 15 USD, giao dịch tại 3.174 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 1,55 Cent giao dịch tại 278,65 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 1,05 Cent giao dịch tại 273,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 14/11/2026: Giá cà phê đồng loạt giảm, áp lực nguồn cung tăng mạnh; Xuất khẩu ngũ cốc qua đường biển của Nga giảm hơn một nửa.

Giá tiêu hôm nay 14/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước xuống còn 134.500 – 136.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước giảm 500 – 2.000 đồng/kg tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 14/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 134.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 135.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 134.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 134.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo nhận định của các chuyên gia Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), đà tăng trưởng hiện nay, xuất khẩu hồ tiêu và gia vị Việt Nam trong cả năm 2026 có thể đảm bảo đạt mức tăng trưởng hai con số, tối thiểu 10%, với tổng kim ngạch khoảng 2,4 tỷ USD; trong đó, riêng mặt hàng hồ tiêu dự kiến đạt khoảng 1,75 tỷ USD, cao hơn mức 1,66 tỷ USD của năm 2025.

Dù triển vọng năm 2026 tương đối tích cực, VPSA nhận định hoạt động xuất khẩu hồ tiêu năm 2027 có thể đối mặt nhiều thách thức. Nếu các cuộc xung đột tiếp tục kéo dài, đồng thời điều kiện thời tiết bất lợi làm suy giảm nguồn cung hồ tiêu toàn cầu, ngành hàng sẽ khó duy trì mức tăng trưởng như năm 2026.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 14/11/2026

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng tuần thứ ba liên tiếp và tiến sát mốc 500 USD/tấn, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động490 - 495 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 565 – 569 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 535 - 540 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng trong tuần này, được thúc đẩy bởi nhu cầu từ các khách hàng châu Phi và đồng Rupee tăng giá lên mức cao nhất trong gần 7 tháng. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Việt Nam cũng nhích lên.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 385-390 USD/tấn, tăng so với mức 382-386 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của nước này ở mức 390-395 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên 495-500 USD/tấn, so với mức 490-495 USD/tấn của tuần trước. Các thương nhân dự báo giá có thể tiếp tục tăng nhẹ trong bối cảnh lo ngại nguồn cung thắt chặt và tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam dự kiến tiếp tục giữ vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong năm 2026 và 2027. Việc Philippines nối lại hoạt động mua gạo đã góp phần hỗ trợ giá gạo Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung đang dần thắt chặt.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Theo dữ liệu vận tải biển từ các nguồn trong ngành được công bố ngày 13/11, xuất khẩu ngũ cốc qua đường biển của Nga trong tháng 10/2026 đã giảm xuống 2,8 triệu tấn, tương đương mức giảm 55,8% so với cùng kỳ năm ngoái, do các hoạt động vận chuyển qua các cảng phía Nam gần như bị đình trệ sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Một phần đáng kể lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga hiện đang được vận chuyển qua một tuyến đường mới thông qua các cảng ở Biển Baltic và cảng Murmansk ở Bắc Cực. Trong tháng 10/2026, xuất khẩu qua các cảng tại Biển Baltic và Bắc Cực tăng 800%, đạt 1,72 triệu tấn, trong khi lượng hàng vận chuyển qua các cảng ở Biển Đen giảm 94%, xuống 339.000 tấn.

Các công ty Nga đã chuyển đổi công năng của các cảng chuyên dụng cho phân bón, than đá và các loại hàng hóa khác tại khu vực Biển Baltic và Bắc Cực, bao gồm cảng Ust-Luga và Murmansk, để phục vụ xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, năng lực của các cảng này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm tại các cảng phía Nam.

Dữ liệu cũng cho thấy, xuất khẩu qua các cảng ở khu vực Biển Caspi và Viễn Đông trong tháng 10/2026 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lượng hàng vận chuyển qua các cảng ở Biển Caspi tăng 113,5% lên 580.000 tấn và qua các cảng ở Viễn Đông tăng 158,8% lên 136.000 tấn